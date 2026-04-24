REALITY SHOW

Casa do Patrão terá eliminação, festas e VAR que expõe conversas; veja dinâmica semanal do reality

Novo programa da Record aposta em provas, berlinda e revelações para movimentar o jogo todos os dias

Heider Sacramento

Publicado em 24 de abril de 2026 às 07:00

Leandro Hassum comanda novo reality da Record dirigido por Boninho Crédito: Divulgação

A Record prepara uma de suas maiores estreias de 2026 com Casa do Patrão, novo reality idealizado por Boninho após sua saída da Globo. O programa estreia na próxima segunda=feira (27), às 22h30, com apresentação de Leandro Hassum e chega cercado de expectativa no mercado televisivo.

A atração reunirá 18 participantes anônimos em uma competição de 81 dias, com final prevista para 17 de julho. O prêmio pode chegar a R$ 2 milhões, valor que poderá aumentar ou diminuir ao longo do jogo de acordo com o desempenho nas dinâmicas semanais.

Participantes da Casa do Patrão 1 de 18

O reality será disputado em três espaços diferentes: a Casa do Patrão, ambiente luxuoso ocupado pelo líder da semana e seus aliados; a Casa do Trampo, área simples onde os demais jogadores precisarão cumprir tarefas e enfrentar regras mais rígidas; e a Casa da Convivência, espaço neutro para interação entre todos os participantes.

A dinâmica semanal já foi definida e promete movimentar o programa diariamente. Aos sábados acontece a Prova do Patrão, que define quem comandará o jogo e escolherá aliados para a área VIP. No domingo, os confinados participam da festa oficial da semana, momento tradicionalmente marcado por estratégias, alianças e atritos.

Na segunda-feira será realizada a prova Tô Fora, em que um participante da Casa do Trampo conquista vaga no espaço privilegiado. Já na terça-feira ocorre a formação da berlinda chamada Tá na Reta, com indicações estratégicas do líder, influência do Poder do Voto e votação aberta entre os competidores.

Quarta-feira terá nova festa. Na quinta, um participante será eliminado ao vivo. E na sexta-feira entra em cena uma das apostas mais explosivas do formato: o VAR, recurso que exibirá conversas, bastidores e falas dos jogadores para toda a casa, com grande potencial de provocar brigas, mudanças de alianças e reviravoltas no jogo.

Casa do Patrão 1 de 15

Outro diferencial anunciado por Boninho envolve as redes sociais. Diferente de realities tradicionais, os participantes não terão administradores externos cuidando de seus perfis. Eles próprios gravarão conteúdos dentro do confinamento duas vezes por dia, que poderão ser publicados em suas contas oficiais.