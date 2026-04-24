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Casa do Patrão terá eliminação, festas e VAR que expõe conversas; veja dinâmica semanal do reality

Novo programa da Record aposta em provas, berlinda e revelações para movimentar o jogo todos os dias

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de abril de 2026 às 07:00

Leandro Hassum comanda novo reality da Record dirigido por Boninho Crédito: Divulgação

A Record prepara uma de suas maiores estreias de 2026 com Casa do Patrão, novo reality idealizado por Boninho após sua saída da Globo. O programa estreia na próxima segunda=feira (27), às 22h30, com apresentação de Leandro Hassum e chega cercado de expectativa no mercado televisivo.

A atração reunirá 18 participantes anônimos em uma competição de 81 dias, com final prevista para 17 de julho. O prêmio pode chegar a R$ 2 milhões, valor que poderá aumentar ou diminuir ao longo do jogo de acordo com o desempenho nas dinâmicas semanais.

Participantes da Casa do Patrão

Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação
Andressa - Piauiense de 22 anos, é vendedora, estudante de enfermagem e mora em Canoas (RS), onde busca novas oportunidades por Divulgação
Bianca Becker - Aos 26 anos, Bianca mora com a mãe no RS, trabalha como massoterapeuta e é a atual Miss Grand Rio Grande do Sul por Divulgação
Jackson da Fonseca - Curitibano de 42 anos, é policial civil há 15 anos. Solteiro, diz gostar de aplicativos de relacionamento por Divulgação
João Victor Cassoli - Natural de Macaé, tem 29 anos, é engenheiro de produção e está desempregado. Faz bicos em pet shops e lives nas redes sociais por Divulgação
Jovan Nascimento - Recifense, é pai de um menino de 6 anos, trabalha como motoboy e também atua como instrutor de capoeira e praticante de Muay Thai por Divulgação
Luís Fellipe Alvim - Brasiliense de 31 anos, é formado em Educação Física, trabalha como motorista de aplicativo e ajuda a sustentar a família por Divulgação
Luiza Parlote - Natural do Espírito Santo, vive em Rondônia e trabalha com revenda de cosméticos, bijuterias e bicos como secretária e vendedora por Divulgação
Marcelo Skova - Paulistano da Zona Leste, é produtor de eventos, massoterapeuta, pai de um menino de 3 anos e apaixonado por pagode e samba por Divulgação
Mariana Bernardino - Moradora de Madureira, no Rio, tem 25 anos, é trancista e dona de um salão especializado em cabelos afro por Divulgação
Marina Keller - Consultora comercial de 26 anos, nasceu em Belém, já morou em Portugal e hoje vive em Florianópolis. por Divulgação
Matheus Barros - Gaúcho de 23 anos, é lutador de MMA, professor de artes marciais e também trabalha como marido de aluguel por Divulgação
Morena - Cearense de 27 anos, trabalha em uma pousada em Jericoacoara, divulga festas locais e ama praia, surf e altinha por Divulgação
Nataly Silva - Recifense de 30 anos, mãe adotiva de uma menina de 5 anos, trabalha como ambulante vendendo doces e chocolates por Reprodução
Nikita Salvador - Mineira de 39 anos, é advogada de Direito da Família, estrategista digital e entrou no reality com o sonho de ser mãe por Divulgação
Sheila Barbosa - Baiana de Salvador, tem 51 anos, é policial militar há 22 anos, psicóloga e ex-professora de matemática por Divulgação
Thiago - Goiano de 23 anos, é atleta, campeão estadual de corrida e formado em Educação Física por Divulgação
Vivão - Baiano de Salvador, começou sua trajetória artística nas ruas da cidade, virou estilista em São Paulo e já veste celebridades por Divulgação
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Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação

O reality será disputado em três espaços diferentes: a Casa do Patrão, ambiente luxuoso ocupado pelo líder da semana e seus aliados; a Casa do Trampo, área simples onde os demais jogadores precisarão cumprir tarefas e enfrentar regras mais rígidas; e a Casa da Convivência, espaço neutro para interação entre todos os participantes.

A dinâmica semanal já foi definida e promete movimentar o programa diariamente. Aos sábados acontece a Prova do Patrão, que define quem comandará o jogo e escolherá aliados para a área VIP. No domingo, os confinados participam da festa oficial da semana, momento tradicionalmente marcado por estratégias, alianças e atritos.

Na segunda-feira será realizada a prova Tô Fora, em que um participante da Casa do Trampo conquista vaga no espaço privilegiado. Já na terça-feira ocorre a formação da berlinda chamada Tá na Reta, com indicações estratégicas do líder, influência do Poder do Voto e votação aberta entre os competidores.

Quarta-feira terá nova festa. Na quinta, um participante será eliminado ao vivo. E na sexta-feira entra em cena uma das apostas mais explosivas do formato: o VAR, recurso que exibirá conversas, bastidores e falas dos jogadores para toda a casa, com grande potencial de provocar brigas, mudanças de alianças e reviravoltas no jogo.

Casa do Patrão

Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
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Casa do Patrão por Divulgação

Outro diferencial anunciado por Boninho envolve as redes sociais. Diferente de realities tradicionais, os participantes não terão administradores externos cuidando de seus perfis. Eles próprios gravarão conteúdos dentro do confinamento duas vezes por dia, que poderão ser publicados em suas contas oficiais.

Com provas mais simples e lúdicas, segundo o próprio diretor, elenco variado e forte estratégia digital, Casa do Patrão surge como a principal aposta da Record para disputar audiência e repercussão nas redes sociais em 2026.

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Tags:

Record Boninho Casa do Patrão

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