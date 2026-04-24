TAROT & SIGNOS

Onda de abundância faz 3 signos viverem virada poderosa nesta sexta-feira (24)

Cartas revelam fase de prosperidade, sorte e portas abertas para alguns nativos nas próximas horas

Heider Sacramento

Publicado em 24 de abril de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A energia desta sexta-feira (24) promete movimentar o campo financeiro e emocional de alguns signos. Segundo a leitura do tarot, uma forte onda de abundância começa a atuar sobre três nativos do zodíaco, trazendo oportunidades, crescimento e sensação de merecimento.

Cartas como A Imperatriz, Ás de Ouros e Roda da Fortuna aparecem com destaque e indicam prosperidade, expansão e mudanças positivas inesperadas. Para quem vinha enfrentando bloqueios, o momento tende a ser de retomada.

Touro

O período favorece ganhos materiais, acordos vantajosos e estabilidade. Touro pode receber proposta importante ou enxergar novas formas de aumentar a renda. A sorte acompanha decisões práticas.

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Leão

Brilho pessoal em alta e reconhecimento chegando. Leão entra em fase poderosa para se destacar no trabalho, conquistar espaço e atrair oportunidades. No amor, também há chance de boas surpresas.

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Capricórnio

Depois de muito esforço, Capricórnio começa a colher frutos. O tarot indica recompensa financeira, crescimento profissional e sensação de segurança. Algo esperado há tempos pode finalmente acontecer.

Para os demais signos, o conselho é observar os movimentos do dia e agir com confiança. A abundância costuma chegar quando há coragem para receber o novo.

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Carta do dia: A Imperatriz