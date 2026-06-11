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Amor e dinheiro entram em equilíbrio para 3 signos

Leitura do tarot aponta harmonia entre vida afetiva e finanças, favorecendo decisões importantes e novas oportunidades

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de junho de 2026 às 05:00

Tarot e signos
Tarot e signos Crédito: Imagem gerada por IA

Os próximos dias prometem trazer uma energia rara de equilíbrio para alguns signos do zodíaco. Segundo a leitura do tarot, questões ligadas ao coração e à vida financeira tendem a caminhar na mesma direção, criando um cenário favorável para conquistas, estabilidade e crescimento.

Para Touro, o momento é de segurança e construção. As cartas indicam avanços em relacionamentos e maior tranquilidade em assuntos financeiros. Conversas importantes podem fortalecer laços afetivos, enquanto oportunidades profissionais ajudam a trazer mais estabilidade para o futuro.

Perfume ideal para Touro

Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA

Já Libra vive uma fase de harmonia e clareza. O tarot aponta equilíbrio entre desejos pessoais e responsabilidades, favorecendo tanto a vida amorosa quanto decisões ligadas a dinheiro. O período é positivo para acordos, parcerias e projetos construídos a dois.

Comidas que são a cara de Libra

Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Libra: Tea Sandwich de Pepino e Ervas Finas - O sanduíche do "chá das cinco" inglês: sem crosta, delicado e visualmente impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Libra: Canapés de Salmão com Cream Cheese e Dill - Pequenos, delicados e simétricos, perfeitos para uma recepção social sofisticada. por Imagem gerada por IA
Pizza de Libra: Pizza de Brie com Geleia de Pimenta e Damasco - O equilíbrio entre a sofisticação do queijo francês e o toque agridoce. por Imagem gerada por IA
Junk food de Libra: Donuts com Glacê Pastel e Confeitos Perfeitos - O clássico americano em uma versão extremamente visual e harmoniosa. por Imagem gerada por IA
Almoço de Libra: Salmão em Crosta de Amêndoas com Purê de Maçã - Um prato leve, com cores pastéis e um equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. por Imagem gerada por IA
Fruta de Libra: Pêssegos maduros e aveludados - Uma fruta de beleza clássica, aroma suave e toque romântico. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Libra: Pink Latte de Beterraba com arte floral - A cor rosa suave e a perfeição da arte na espuma atendem à necessidade estética libriana. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Libra: Waffles com Frutas Vermelhas e Açúcar de Confeiteiro - A geometria dos waffles com a delicadeza do açúcar polvilhado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Libra: Clericot de Frutas em taça de cristal - Uma bebida compartilhada, colorida e extremamente elegante, unindo o social ao belo. por Imagem gerada por IA
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Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA

Para Capricórnio, as cartas revelam reconhecimento e recompensas. Esforços realizados nos últimos meses começam a gerar resultados concretos, enquanto a vida afetiva tende a ganhar mais leveza e cumplicidade. O momento favorece planos de longo prazo e decisões tomadas com maturidade.

Viagens que são a cara de Capricórnio

Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock
Belém (PA) – História urbana e identidade consolidada por Shutterstock
Pequim (China) – História milenar e poder por Shutterstock
Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente por Shutterstock
Genebra (Suíça) – Seriedade e organização por Shutterstock
Gramado (RS) – Organização e tradição por Shutterstock
São Paulo (SP) – Oportunidades e movimento profissional por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Trabalho, inovação e foco por Shutterstock
São Luís (MA) – Patrimônio histórico e legado cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – História sólida e tradição por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock

A leitura também indica que o equilíbrio entre amor e dinheiro ajudará esses signos a tomar decisões com mais confiança. Questões que antes geravam insegurança tendem a encontrar caminhos mais claros, permitindo avanços em diferentes áreas da vida.

O tarot recomenda aproveitar a energia do período para organizar metas, fortalecer relacionamentos e investir em oportunidades que tragam crescimento emocional e material ao mesmo tempo.

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