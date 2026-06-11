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Casamento, investimentos e uma nova vida: como irmã de Cristiano Ronaldo veio parar no Brasil

Cantora, empresária e influenciadora, Katia Aveiro transformou uma visita à Serra Gaúcha em uma mudança definitiva

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de junho de 2026 às 06:26

Cristiano Ronaldo e Katia Aveiro Crédito: Reprodução/Instagram

Muito além da fama do irmão, a portuguesa Katia Aveiro construiu uma trajetória própria na Serra Gaúcha, região com a qual passou a ter uma ligação direta após se casar com o gaúcho Alexandre Bertolucci Júnior. O relacionamento abriu as portas para uma nova fase em sua vida, marcada por mudanças, investimentos e projetos empresariais no Rio Grande do Sul.

A aproximação com a região começou em 2017, quando Katia visitou Gramado, cidade natal do marido. Encantada com o município, ela decidiu se estabelecer no local ao lado da família e passou a dividir sua rotina entre Portugal e o Brasil.

Cristiano Ronaldo e Katia Aveiro 1 de 11

A mudança também trouxe oportunidades de negócios. Em 2018, a irmã de Cristiano Ronaldo inaugurou o restaurante Casa Aveiro by Dolores, empreendimento inspirado na gastronomia portuguesa e na história de sua família. Apesar da boa repercussão inicial, o restaurante encerrou suas atividades alguns anos depois.

Mesmo com o fechamento do estabelecimento, Katia manteve seus planos na cidade. Em janeiro deste ano, ela e o marido anunciaram uma nova aposta empresarial ao lado de familiares: a criação da Incorporadora Ursa. O primeiro projeto da empresa é o Residencial Flag, edifício que será construído na Avenida Borges de Medeiros, uma das áreas mais valorizadas de Gramado.

Com entrega prevista para 2028, o empreendimento já está em fase de reservas e tem unidades anunciadas a partir de R$ 2,3 milhões. O lançamento reforça a aposta da família no mercado imobiliário da Serra Gaúcha.

Katia Aveiro 1 de 27

Quase dez anos após sua primeira visita a Gramado, Katia concilia a vida familiar com diferentes atividades profissionais. Além dos investimentos, ela atua como influenciadora digital, cantora e empresária, comandando uma marca de roupas e acessórios.

A ligação da família Aveiro com o futebol também segue forte entre as novas gerações. Neste mês, Dinis Pereira, um dos filhos de Katia, assinou contrato de formação com o Vitória de Guimarães e deu início à carreira profissional em Portugal.

Irmã de Cristiano Ronaldo, Elma e Hugo Aveiro, Katia costuma compartilhar momentos do dia a dia com seus seguidores. Em 2024, por exemplo, viralizou nas redes sociais após aparecer com amigas em um encontro descontraído em Gravataí, onde foi vista comendo pastel e tomando cerveja.

Agora, a portuguesa se prepara para viver mais um capítulo especial da história da família. Nas redes sociais, ela revelou que viajará aos Estados Unidos para acompanhar o que considera ser a última participação de Cristiano Ronaldo em uma Copa do Mundo.

Aos 41 anos, o atacante português busca conquistar um dos poucos títulos que ainda faltam em sua carreira. Em publicação recente, Katia contou estar emocionada com a possibilidade de acompanhar de perto o torneio e afirmou que pretende aproveitar cada momento da experiência.

"O meu foco é a última dança, as recordações que eu vou guardar, a emoção que eu vou viver, ao desporto que eu vou assistir, à competição que eu vou assistir, às emoções que eu vou viver".

Ela também relatou uma conversa curiosa com uma mulher que a reconheceu em um mercado e perguntou se já havia escolhido a roupa para assistir aos jogos. Katia respondeu que, embora goste de se vestir bem, desta vez a prioridade será o conforto.

"A camisa da seleção do meu irmão que ele já jogou, é certo", destacou. "Vou com as cores do meu país, posso até personalizar umas calças com as cores do meu país, mas de salto alto não vou. Isso eu posso garantir para vocês. Vou com o meu tenizinho".