DISPUTA

Tudo o que rolou no MasterChef com prova romântica, tensão e primeiro eliminado da temporada

Saiba qual participante foi eliminado nesta terça (9)

Felipe Sena

Publicado em 10 de junho de 2026 às 21:12

Confira tudo o que rolou com a primeira eliminação Crédito: Reprodução | Band

O episódio desta terça-feira (9) do MasterChef Brasil focou na reta final da disputa após o término das seletivas. A prova, sob rigidez técnica, exigiu estratégia e trabalho em equipe, testando o controle do tempo e a escolha de ingredientes dos competidores.

Os participantes participaram da temida Prova da Caixa Misteriosa em clima de romance. Na semana do Dia dos Namorados, os cozinheiros receberam uma carta com a indicação de um tipo de arroz e a indicação de qual parte do menu ele precisava estar presente, podendo ser entrada, prato principal e sobremesa.

MasterChef Brasil 1 de 10

Os melhores pratos da primeira prova foram: Patric, Larissa, Rodrigo, Jéssica, Taís e Carla, com Patric ganhando um pin. Por ser o melhor, ele pode salvar colegas da Prova de Eliminação e escolheu tirar da berlinda: Maria, Everaldo, Júlia e Reinaldo.

Os piores pratos foram de Nuri, Marcelo e Aline. Os três cozinheiros que mais desagradaram os jurados foram penalizados na Prova de Eliminação.

Na Prova de Eliminação, Fogaça deu uma aula sobre como trabalhar com frutas em receitas salgadas. Na prova, eles precisaram demonstrar técnica, conhecimento e criatividade para avançar no jogo. Após experimentar as criações, o júri decidiu que Aline e Maria Eduarda fizeram os melhores pratos, com Maria recebendo um pin. Resumindo o que tinha sido decidido em grupo, Henrique Fogaça ressaltou que esperava mais dos pratos.