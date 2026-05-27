Como fazer a sobremesa de Érick Jacquin que levou ovos nevados ao MasterChef Brasil 2026

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Heider Sacramento
Publicado em 27 de maio de 2026 às 20:29
Quem assistiu à estreia do MasterChef Brasil nesta semana provavelmente reparou em uma sobremesa clássica da confeitaria francesa que voltou a chamar atenção dentro da cozinha do programa: os ovos nevados.
O prato, conhecido pela combinação de creme leve com claras aeradas cozidas no leite, ganhou nova repercussão após fãs relembrarem uma versão ensinada por Érick Jacquin. A receita, que o jurado já apresentou anteriormente em seu canal, viralizou entre amantes de sobremesas tradicionais por transformar um doce simples em uma preparação sofisticada com apenas quatro ingredientes.
A base da receita leva ovos, leite, açúcar e baunilha, mas o segredo está justamente na textura delicada do creme e no ponto correto das claras cozidas.
“Président” de Erick Jacquin
Apesar de parecer elaborada, a sobremesa é considerada uma das versões mais acessíveis da confeitaria francesa clássica e costuma aparecer em almoços de família, especialmente como opção mais leve depois de refeições pesadas.
Na versão ensinada por Jacquin, o preparo ganha sabor mais suave e aparência refinada, lembrando sobremesas servidas em restaurantes franceses.
10 ovos separados entre claras e gemas
1,2 litro de leite integral
160 gramas de açúcar
1 fava de baunilha ou essência de baunilha
O primeiro passo é misturar as gemas com parte do açúcar até formar um creme claro. Em seguida, adicione a baunilha e reserve.
As claras devem ser batidas em neve até atingir consistência firme e aerada.
Enquanto isso, aqueça o leite com baunilha em fogo médio. Quando estiver bem quente, mas sem ferver completamente, coloque pequenas porções das claras para cozinhar delicadamente dos dois lados.
Depois que as claras estiverem prontas, o leite utilizado no cozimento é incorporado lentamente à mistura das gemas, formando um creme inglês delicado.
A mistura volta ao fogo baixo até engrossar levemente. O cuidado principal é não deixar ferver para evitar que o creme talhe.
Na montagem, o creme é servido no fundo do prato com as claras cozidas por cima. Algumas versões ainda finalizam com fios de caramelo.
A sobremesa ganhou destaque novamente após aparecer entre os preparos comentados na estreia do MasterChef Brasil 2026, temporada que começou em clima de Copa do Mundo e já teve eliminação tripla logo no primeiro episódio.