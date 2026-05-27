RECEITAS

Como fazer a sobremesa de Érick Jacquin que levou ovos nevados ao MasterChef Brasil 2026

Receita francesa com apenas quatro ingredientes virou destaque na estreia do reality e conquistou fãs pela textura leve e sabor delicado

Heider Sacramento

Publicado em 27 de maio de 2026 às 20:29

Receita de ovos nevados de Érick Jacquin voltou a repercutir após estreia do MasterChef Brasil 2026 Crédito: Reprodução

Quem assistiu à estreia do MasterChef Brasil nesta semana provavelmente reparou em uma sobremesa clássica da confeitaria francesa que voltou a chamar atenção dentro da cozinha do programa: os ovos nevados.

O prato, conhecido pela combinação de creme leve com claras aeradas cozidas no leite, ganhou nova repercussão após fãs relembrarem uma versão ensinada por Érick Jacquin. A receita, que o jurado já apresentou anteriormente em seu canal, viralizou entre amantes de sobremesas tradicionais por transformar um doce simples em uma preparação sofisticada com apenas quatro ingredientes.

A base da receita leva ovos, leite, açúcar e baunilha, mas o segredo está justamente na textura delicada do creme e no ponto correto das claras cozidas.

“Président” de Erick Jacquin 1 de 12

Apesar de parecer elaborada, a sobremesa é considerada uma das versões mais acessíveis da confeitaria francesa clássica e costuma aparecer em almoços de família, especialmente como opção mais leve depois de refeições pesadas.

Na versão ensinada por Jacquin, o preparo ganha sabor mais suave e aparência refinada, lembrando sobremesas servidas em restaurantes franceses.

Ingredientes da receita de ovos nevados de Jacquin

10 ovos separados entre claras e gemas

1,2 litro de leite integral

160 gramas de açúcar

1 fava de baunilha ou essência de baunilha

Como fazer os ovos nevados

O primeiro passo é misturar as gemas com parte do açúcar até formar um creme claro. Em seguida, adicione a baunilha e reserve.

As claras devem ser batidas em neve até atingir consistência firme e aerada.

Enquanto isso, aqueça o leite com baunilha em fogo médio. Quando estiver bem quente, mas sem ferver completamente, coloque pequenas porções das claras para cozinhar delicadamente dos dois lados.

Depois que as claras estiverem prontas, o leite utilizado no cozimento é incorporado lentamente à mistura das gemas, formando um creme inglês delicado.

A mistura volta ao fogo baixo até engrossar levemente. O cuidado principal é não deixar ferver para evitar que o creme talhe.

Na montagem, o creme é servido no fundo do prato com as claras cozidas por cima. Algumas versões ainda finalizam com fios de caramelo.