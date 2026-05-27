DICAS

Adeus fios aparentes: o detalhe no rodapé que muda o visual da casa sem gastar com reforma

Mais do que uma questão estética, fios soltos também afetam limpeza, segurança e conservação dos cabos dentro de casa



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 27 de maio de 2026 às 21:31

Na sala de estar, TV, roteador e outros eletrônicos costumam criar um emaranhado de fios difícil de esconde Crédito: Ilustração gerada por IA

Nem sempre o detalhe que atrapalha a decoração está nos móveis, nas cores ou na escolha dos objetos. Muitas vezes, o incômodo aparece mais perto do chão, naquele conjunto de fios que fica atrás da TV, ao lado da mesa ou encostado na parede.

Isso faz com que se quebre a sensação de ambiente limpo mesmo quando o restante do espaço está em ordem.

Fios aparentes 1 de 3

Esse tipo de fiação exposta pesa no visual, mas também interfere na rotina da casa: cabos soltos acumulam poeira, dificultam a limpeza, ficam sujeitos a pisões e puxões acidentais.

Além disso, podem chamar a atenção de crianças pequenas ou animais de estimação, transformando um problema aparentemente simples em algo que afeta a organização, a segurança e a conservação.

Para resolver isso sem partir para uma obra maior, o rodapé passa-fio combina acabamento e funcionalidade em uma mesma peça. Ele finaliza o encontro entre piso e parede, como qualquer rodapé.

No entanto, o elemento também conta com um espaço interno para acomodar os cabos de forma discreta e protegida, deixando o ambiente mais organizado sem comprometer a estética.

Como ele funciona

Por fora, a peça não foge muito do rodapé tradicional. A diferença fica escondida na estrutura interna, onde há um vão pensado para receber fios e cabos sem que eles precisem ficar aparentes pelo chão ou subindo pela parede.

Dentro desse espaço, a fiação passa a circular como se estivesse em uma canaleta embutida no acabamento.

O rodapé segue cumprindo sua função principal, que é dar acabamento ao encontro entre piso e parede, enquanto a passagem dos cabos entra como um recurso adicional.

Mesmo em ambientes com piso laminado ou vinílico, a solução ajuda a deixar o conjunto mais uniforme.

Em vez de fios improvisados nos cantos, o acabamento ganha continuidade e conversa melhor com o restante da decoração.

O que muda no ambiente

Fio aparente chama atenção mesmo quando está fora do centro da cena. Um cabo enrolado ao lado do rack, uma extensão perto do sofá ou carregadores espalhados já bastam para tirar a força de um espaço bem montado.

Quando essa interferência desaparece, móveis, tapetes, quadros e luminárias voltam a ocupar o olhar.

O cômodo fica mais leve, principalmente em salas pequenas, corredores e projetos com visual mais limpo.

Também muda a sensação de cuidado. Um ambiente sem cabos espalhados parece mais bem acabado, como se piso, parede, móveis e equipamentos tivessem sido pensados juntos.

Limpeza e segurança

Na rotina, a vantagem aparece na hora da faxina. Sem fios pelo caminho, vassoura, pano e aspirador passam com mais facilidade perto das paredes, sem enroscar ou exigir desvios.

Guardados dentro do rodapé, os cabos acumulam menos poeira, ficam menos expostos a teias de aranha e sofrem menos com pisões, puxões acidentais, atrito e luz do sol. Isso ajuda também na conservação da fiação.

Segurança entra no mesmo pacote. Cabos soltos podem causar tropeços em áreas de passagem e despertam curiosidade em crianças pequenas e animais de estimação. Escondê-los reduz esse acesso fácil.

Onde vale usar

A sala de estar costuma ser o ponto mais evidente, porque reúne TV, streaming, soundbar, videogame, roteador e luminárias. Com tantos aparelhos, esconder a fiação evita aquele emaranhado atrás dos móveis.

Períodos onde se trabalha no famoso home-office também se beneficiam disso; computador, notebook, monitores, impressora, carregadores e internet cabeada criam muitos cabos perto da mesa, e um fundo mais limpo ajuda até em reuniões online.