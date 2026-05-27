MÚSICA

Ana Castela lança clipe surpresa de 'Hoje Tem Rodeio' e inicia nova fase da carreira

Faixa inédita chega antes do álbum “Fire Arena” e aposta em estética country, arena lotada e clima de rodeio

Heider Sacramento

Publicado em 27 de maio de 2026 às 22:27

Ana Castela lançou clipe surpresa de “Hoje Tem Rodeio” antes da estreia do álbum “Fire Arena” Crédito: Felipe Franco

Ana Castela surpreendeu os fãs nesta quarta-feira, 27 de maio, ao lançar de forma inesperada o videoclipe de “Hoje Tem Rodeio”, música inédita que integra o novo álbum da cantora, “Fire Arena”, previsto para chegar às plataformas nesta quinta-feira (28).

A nova faixa reforça a virada artística da cantora sul-mato-grossense, que vem aproximando o sertanejo de referências pop e sonoridades mais globais sem abandonar os elementos ligados ao universo agro e country que marcaram sua trajetória.

No clipe, Ana mergulha completamente na atmosfera dos rodeios brasileiros. O audiovisual reúne caminhonetes, arena lotada, poeira levantando no chão, pirotecnia, dança e figurinos country, estética que já virou assinatura visual da artista.

A música aposta justamente na energia das festas de rodeio e no clima intenso das arenas. Com batidas mais pop e refrão acelerado, a canção transporta o público diretamente para o universo sertanejo moderno que impulsionou a carreira da cantora nos últimos anos.

“A galera do chapéu já tá sem freio”, diz um dos versos da música.

“Hoje Tem Rodeio” de Ana Castela 1 de 7

O videoclipe foi lançado exclusivamente no YouTube na véspera da chegada oficial do álbum “Fire Arena”, projeto que marca uma nova etapa na carreira de Ana Castela.

Antes mesmo do lançamento, o disco já vinha chamando atenção nos bastidores da indústria musical. Segundo a equipe da artista, o álbum ultrapassou a marca de 131 mil pre-saves, número considerado recorde dentro da trajetória da cantora.

Nos últimos meses, Ana Castela consolidou ainda mais sua posição entre os principais nomes da música brasileira, acumulando hits, festivais lotados e forte presença nas plataformas digitais.