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Ana Castela lança clipe surpresa de 'Hoje Tem Rodeio' e inicia nova fase da carreira

Faixa inédita chega antes do álbum “Fire Arena” e aposta em estética country, arena lotada e clima de rodeio

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de maio de 2026 às 22:27

Ana Castela lançou clipe surpresa de “Hoje Tem Rodeio” antes da estreia do álbum “Fire Arena”
Ana Castela lançou clipe surpresa de “Hoje Tem Rodeio” antes da estreia do álbum “Fire Arena” Crédito: Felipe Franco

Ana Castela surpreendeu os fãs nesta quarta-feira, 27 de maio, ao lançar de forma inesperada o videoclipe de “Hoje Tem Rodeio”, música inédita que integra o novo álbum da cantora, “Fire Arena”, previsto para chegar às plataformas nesta quinta-feira (28).

A nova faixa reforça a virada artística da cantora sul-mato-grossense, que vem aproximando o sertanejo de referências pop e sonoridades mais globais sem abandonar os elementos ligados ao universo agro e country que marcaram sua trajetória.

No clipe, Ana mergulha completamente na atmosfera dos rodeios brasileiros. O audiovisual reúne caminhonetes, arena lotada, poeira levantando no chão, pirotecnia, dança e figurinos country, estética que já virou assinatura visual da artista.

A música aposta justamente na energia das festas de rodeio e no clima intenso das arenas. Com batidas mais pop e refrão acelerado, a canção transporta o público diretamente para o universo sertanejo moderno que impulsionou a carreira da cantora nos últimos anos.

“A galera do chapéu já tá sem freio”, diz um dos versos da música.

“Hoje Tem Rodeio” de Ana Castela

Ana Castela lançou clipe surpresa de “Hoje Tem Rodeio” antes da estreia do álbum “Fire Arena” por Felipe Franco
Ana Castela lançou clipe surpresa de “Hoje Tem Rodeio” antes da estreia do álbum “Fire Arena” por Felipe Franco
Ana Castela lançou clipe surpresa de “Hoje Tem Rodeio” antes da estreia do álbum “Fire Arena” por Felipe Franco
Ana Castela lançou clipe surpresa de “Hoje Tem Rodeio” antes da estreia do álbum “Fire Arena” por Felipe Franco
Ana Castela lançou clipe surpresa de “Hoje Tem Rodeio” antes da estreia do álbum “Fire Arena” por Felipe Franco
Ana Castela lançou clipe surpresa de “Hoje Tem Rodeio” antes da estreia do álbum “Fire Arena” por Felipe Franco
Ana Castela lançou clipe surpresa de “Hoje Tem Rodeio” antes da estreia do álbum “Fire Arena” por Felipe Franco
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Ana Castela lançou clipe surpresa de “Hoje Tem Rodeio” antes da estreia do álbum “Fire Arena” por Felipe Franco

O videoclipe foi lançado exclusivamente no YouTube na véspera da chegada oficial do álbum “Fire Arena”, projeto que marca uma nova etapa na carreira de Ana Castela.

Antes mesmo do lançamento, o disco já vinha chamando atenção nos bastidores da indústria musical. Segundo a equipe da artista, o álbum ultrapassou a marca de 131 mil pre-saves, número considerado recorde dentro da trajetória da cantora.

Nos últimos meses, Ana Castela consolidou ainda mais sua posição entre os principais nomes da música brasileira, acumulando hits, festivais lotados e forte presença nas plataformas digitais.

O lançamento de “Hoje Tem Rodeio” também reforça a estratégia da cantora de unir o universo sertanejo tradicional com estética pop e produção audiovisual cada vez mais cinematográfica.

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