Em despedida para a Copa do Mundo, Vini Jr. reúne amigos e lança indireta em música: 'Não era amor, era cilada'

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Heider Sacramento
Publicado em 27 de maio de 2026 às 20:30
O atacante Vini Jr. reuniu amigos e famosos em sua mansão no Rio de Janeiro na última terça-feira (26), em uma festa de despedida antes de seguir para a Granja Comary, onde a Seleção Brasileira inicia a preparação para a Copa do Mundo de 2026.
O evento contou com churrasco, pagode e uma roda de samba que atravessou a noite. Nas redes sociais, vídeos da comemoração começaram a circular rapidamente, principalmente após Vini Jr. surgir cantando um trecho da música ‘Cilada’, do grupo Molejo.
Vini Jr
O refrão escolhido pelo jogador chamou atenção: “Não era amor, era cilada”.
A repercussão aumentou porque o término do relacionamento entre Vini Jr. e Virginia Fonseca foi anunciado recentemente e segue cercado de especulações nas redes sociais.
Segundo o jornal Extra, o jogador cantou a música em dueto com Ferrugem, uma das atrações da festa. Entre os convidados estavam nomes como Ludmilla, Éder Militão, Chico Moedas e Orochi.
O namoro entre Virginia e Vini Jr. durou cerca de seis meses. Até o momento, nenhum dos dois revelou oficialmente o motivo da separação, mas rumores sobre possíveis crises e desentendimentos passaram a circular após o anúncio do fim do relacionamento.