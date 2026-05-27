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Em despedida para a Copa do Mundo, Vini Jr. reúne amigos e lança indireta em música: 'Não era amor, era cilada'

Jogador reuniu famosos em mansão no Rio

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de maio de 2026 às 20:30

Vini Jr e Ferrugem
Vini Jr e Ferrugem Crédito: Reprodução

O atacante Vini Jr. reuniu amigos e famosos em sua mansão no Rio de Janeiro na última terça-feira (26), em uma festa de despedida antes de seguir para a Granja Comary, onde a Seleção Brasileira inicia a preparação para a Copa do Mundo de 2026.

O evento contou com churrasco, pagode e uma roda de samba que atravessou a noite. Nas redes sociais, vídeos da comemoração começaram a circular rapidamente, principalmente após Vini Jr. surgir cantando um trecho da música ‘Cilada’, do grupo Molejo.

Vini Jr

Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
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Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock

O refrão escolhido pelo jogador chamou atenção: “Não era amor, era cilada”.

A repercussão aumentou porque o término do relacionamento entre Vini Jr. e Virginia Fonseca foi anunciado recentemente e segue cercado de especulações nas redes sociais.

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Segundo o jornal Extra, o jogador cantou a música em dueto com Ferrugem, uma das atrações da festa. Entre os convidados estavam nomes como Ludmilla, Éder Militão, Chico Moedas e Orochi.

O namoro entre Virginia e Vini Jr. durou cerca de seis meses. Até o momento, nenhum dos dois revelou oficialmente o motivo da separação, mas rumores sobre possíveis crises e desentendimentos passaram a circular após o anúncio do fim do relacionamento.

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