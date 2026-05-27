RECONCILIAÇÃO À VISTA?

Leitura labial revela pedido de Zé Felipe para Virginia Fonseca: 'Volta pelo amor de Deus'

Especialista decifra conversa do ex-casal no palco do aniversário de Maria Alice

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de maio de 2026 às 11:31

Ao lado de Virginia, Zé Felipe canta música romântica escrita pra ela Crédito: Reprodução

No aniversário de cinco anos da pequena Maria Alice nesta terça-feira (26), o ex-casal, Virginia Fonseca e Zé Felipe, subiram ao palco juntos para cantar 'Só Tem Eu', música romântica que o sertanejo compôs para a influenciadora no passado.



Para descobrir o que foi dito pelos dois durante a performance, o especialista em leitura labial Velloso analisou os vídeos do evento. O resultado da tradução labial resultou nas supostas súplicas de retorno entre os dois.

Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe 1 de 18

De acordo com a análise de Velloso, enquanto alguns amigos empurravam Virginia em direção ao ex-marido para criar um momento fofo, ela tentava desconversar sorrindo e dizendo: "Para. Para".

Assim que a música começou, olhando bem nos olhos do cantor, Virginia disparou: "Olha, isso não se faz". Zé Felipe rebateu usando um apelido carinhoso dos tempos de casados: "A música que te trouxe, hein, Vivíbora". A influenciadora não deixou barato e retrucou: "Que é? Você também".

O ponto alto do vídeo divulgado pelo especialista, que faz questão de lembrar que a leitura labial possui margem de erro e não funciona como transcrição oficial, acontece no meio do refrão. Enquanto dividiam o mesmo espaço, Virginia teria começado uma frase sussurrando: "Volta pelo amor...", e Zé Felipe teria completado logo em seguida, olhando para a loira: "Pelo amor de Deus, volta".