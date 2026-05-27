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Pare de estragar suas roupas: saiba a frequência ideal para lavar cada peça do seu guarda-roupa

Hábito comum de lavagens diárias pode estar desgastando as suas peças mais do que o necessário

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 27 de maio de 2026 às 12:12

Reduzir a frequência de lavagens pode preservar as roupas, além de economizar energia, água e produtos de limpeza
Reduzir a frequência de lavagens pode preservar as roupas, além de economizar energia, água e produtos de limpeza Crédito: Tima Miroshnichenko / Pexels

Talvez você já tenha olhado para uma peça de roupa e pensado: será que eu boto para lavar ou ainda dá para usar amanhã? Se você não lava a roupa, pode ser que ela fique com um odor desagradável. Mas, se lavá-la demais, ela pode perder a cor e ficar desbotada.

Cada tipo de peça exige uma frequência de lavagem diferente, que varia conforme o tecido, a área do corpo em que ela fica e o estilo de vida de quem a vestiu. Confira algumas dicas do Correio da Bahia sobre quais roupas devem ir para a lavagem antes das outras.

Formas de lavar roupa

Limpeza de roupas por Reprodução
Limpeza de roupas por Reprodução
Limpeza de roupas por Reprodução
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Limpeza de roupas por Reprodução

Roupas íntimas

Quaisquer peças que entrem em contato com as áreas íntimas devem ser lavadas diariamente. Isso inclui cuecas e calcinhas. Essas peças ficam em contato direto com suor e secreções, que podem gerar mau odor quando se acumulam.

A principal preocupação com essas roupas íntimas é a saúde e a higiene. As partes íntimas possuem regiões mais suscetíveis a infecções do que outras áreas do corpo.

O cuidado deve ser redobrado com materiais de tecido sintético, que tendem a acumular mais sujeira e mau odor
O cuidado deve ser redobrado com materiais de tecido sintético, que tendem a acumular mais sujeira e mau odor Crédito: Diana / Pexels

A mesma regra de limpeza diária se aplica às meias. Essas peças acumulam grandes quantidades de suor e abrigam diversas colônias bacterianas. A falta de higienização pode levar ao famoso chulé, mas também a micoses e outras infecções.

Calças e camisetas

Dentre as peças do guarda-roupa, as calças estão entre as que têm maior intervalo possível entre as lavagens. Tecidos como jeans e moletom podem ser usados por alguns dias, de dois a três, antes de precisarem ser lavados.

Essa janela pode aumentar em dias frios ou quando a pessoa realiza menos atividades físicas. Em casos de calças usadas para trabalho pesado ou exercícios, pode ser necessária lavagem diária.

Uma lógica parecida também se aplica a outras peças dos membros inferiores, como saias, bermudas e shorts
Uma lógica parecida também se aplica a outras peças dos membros inferiores, como saias, bermudas e shorts Crédito: Pedro Furtado / Pexels

Outra peça que entra em lógica parecida, embora isso pareça contraintuitivo, são as camisetas. Apesar do costume de lavá-las após cada uso, essa prática pode acelerar o desgaste das peças.

Se uma camiseta não estiver claramente suja nem com acúmulo de suor na região das axilas, ela pode ser reutilizada. A mesma peça pode ser usada de duas a três vezes antes de precisar de nova lavagem.

Pijamas, toalhas e roupa de cama

Esse é um conjunto de peças cuja limpeza muitas vezes é negligenciada. Ainda assim, são itens que passam muito tempo em contato com o corpo humano. Por serem de uso frequente, acumulam resíduos de pele, gordura e sujeira.

Para peças como pijamas e toalhas, a recomendação mais comum é lavar a cada quatro dias. Já a roupa de cama, como lençóis, fronhas e capas, costuma ter recomendação de lavagem semanal.

Mesmo que as toalhas sirvam para nos secar quando estamos limpos, o atrito com a pele ainda acumula pele morta, resíduos de sabão e gordura no tecido, criando um ambiente propício para bactérias e fungos no longo prazo
Mesmo que as toalhas sirvam para nos secar quando estamos limpos, o atrito com a pele ainda acumula pele morta, resíduos de sabão e gordura no tecido, criando um ambiente propício para bactérias e fungos no longo prazo Crédito: Yaroslav Shuraev / Pexels

Casacos e peças pesadas

Casacos, jaquetas, blazers e moletons usados sobre outras roupas não precisam ser lavados com tanta frequência. Como têm menos contato direto com a pele, podem ser higienizados apenas quando houver sujeira, odor ou fim de temporada.

Antes de lavar, vale consultar a etiqueta. Algumas peças pesadas deformam na máquina, demoram para secar e podem perder estrutura. Nesses casos, a limpeza pontual e a ventilação ajudam a prolongar a vida útil.

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Roupas Moda Casas Limpeza Roupa Íntima

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