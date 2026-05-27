Pare de estragar suas roupas: saiba a frequência ideal para lavar cada peça do seu guarda-roupa

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 27 de maio de 2026 às 12:12
Talvez você já tenha olhado para uma peça de roupa e pensado: será que eu boto para lavar ou ainda dá para usar amanhã? Se você não lava a roupa, pode ser que ela fique com um odor desagradável. Mas, se lavá-la demais, ela pode perder a cor e ficar desbotada.
Cada tipo de peça exige uma frequência de lavagem diferente, que varia conforme o tecido, a área do corpo em que ela fica e o estilo de vida de quem a vestiu. Confira algumas dicas do Correio da Bahia sobre quais roupas devem ir para a lavagem antes das outras.
Formas de lavar roupa
Quaisquer peças que entrem em contato com as áreas íntimas devem ser lavadas diariamente. Isso inclui cuecas e calcinhas. Essas peças ficam em contato direto com suor e secreções, que podem gerar mau odor quando se acumulam.
A principal preocupação com essas roupas íntimas é a saúde e a higiene. As partes íntimas possuem regiões mais suscetíveis a infecções do que outras áreas do corpo.
A mesma regra de limpeza diária se aplica às meias. Essas peças acumulam grandes quantidades de suor e abrigam diversas colônias bacterianas. A falta de higienização pode levar ao famoso chulé, mas também a micoses e outras infecções.
Dentre as peças do guarda-roupa, as calças estão entre as que têm maior intervalo possível entre as lavagens. Tecidos como jeans e moletom podem ser usados por alguns dias, de dois a três, antes de precisarem ser lavados.
Essa janela pode aumentar em dias frios ou quando a pessoa realiza menos atividades físicas. Em casos de calças usadas para trabalho pesado ou exercícios, pode ser necessária lavagem diária.
Outra peça que entra em lógica parecida, embora isso pareça contraintuitivo, são as camisetas. Apesar do costume de lavá-las após cada uso, essa prática pode acelerar o desgaste das peças.
Se uma camiseta não estiver claramente suja nem com acúmulo de suor na região das axilas, ela pode ser reutilizada. A mesma peça pode ser usada de duas a três vezes antes de precisar de nova lavagem.
Esse é um conjunto de peças cuja limpeza muitas vezes é negligenciada. Ainda assim, são itens que passam muito tempo em contato com o corpo humano. Por serem de uso frequente, acumulam resíduos de pele, gordura e sujeira.
Para peças como pijamas e toalhas, a recomendação mais comum é lavar a cada quatro dias. Já a roupa de cama, como lençóis, fronhas e capas, costuma ter recomendação de lavagem semanal.
Casacos, jaquetas, blazers e moletons usados sobre outras roupas não precisam ser lavados com tanta frequência. Como têm menos contato direto com a pele, podem ser higienizados apenas quando houver sujeira, odor ou fim de temporada.
Antes de lavar, vale consultar a etiqueta. Algumas peças pesadas deformam na máquina, demoram para secar e podem perder estrutura. Nesses casos, a limpeza pontual e a ventilação ajudam a prolongar a vida útil.