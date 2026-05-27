Detalhe em foto entrega encontro secreto e acende rumores de romance entre Ana Castela e Jon Vlogs

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de maio de 2026 às 10:55
No último domingo (24), logo após o show de Ana Castelar na Arena Pacaembu, em São Paulo. Fãs mais atentos notaram que a artista deixou o local no carro de Jon Vlogs. Para tentar manter o disfarce, a cantora não apareceu diretamente nos vídeos, mas um casaco acabou com o mistério.
Na publicação de um amigo do influenciador, a peça de roupa de Ana Castela apareceu jogada no banco do carona. A confirmação veio logo em seguida, quando a sertaneja foi filmada ao lado do cantor Rincón, com quem está gravando um novo clipe, usando exatamente o mesmo casaco. Os fãs chegaram a comparar os detalhes da costura da roupa para provar que ela estava, sim, dividindo o mesmo espaço com Jon.
O flagrante ajudou a acalmar as teorias sobre um possível envolvimento entre Ana e Rincón. O próprio parceiro musical negou qualquer envolvimento amoroso com a Boiadeira, deixando o caminho livre para as especulações sobre o influenciador.
Mas afinal, por que tanto mistério? Quem acompanha a trajetória de Ana Castela sabe que a exposição de seus relacionamentos anteriores acabou gerando uma onda de cobranças e hate que tiraram o foco de seu trabalho na música. Decidida a blindar a sua vida pessoal, a cantora trocou de assessoria de imprensa e agora faz parte da mesma agência que cuida de cantores como Anitta e Thiaguinho.
Para evitar conflitos de interesse e manter a vida amorosa longe dos negócios, Jon Vlogs seguiu o caminho inverso e assinou contrato justamente com a antiga empresa que gerenciava a carreira da sertaneja.