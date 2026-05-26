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Filha de Dennis DJ fica furiosa e xinga fã após ter chiclete grudado em cabelo durante show: ‘Sabe quanto custa?’

Cantora expulsou rapaz da festa após confusão e desabafou nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de maio de 2026 às 13:03

Cantora se esfurece com fã
Cantora se esfurece com fã Crédito: Reprodução

Tília passou por uma situação inusitada e revoltante durante um show na madrugada desta segunda-feira (25). A filha de Dennis DJ interrompeu a apresentação após perceber que um fã havia grudado chiclete em seu cabelo enquanto ela estava no palco.

Ainda durante a apresentação, a cantora tentou identificar quem havia feito a brincadeira. Ao apontar para um rapaz na plateia, ele confirmou que tinha sido o responsável, o que aumentou a indignação da artista. “A minha vontade é de... Foi ele ali. Como é que tu assume que foi você? E sabe o que significa grudar chiclete no cabelo de uma pessoa?”, disparou Tília diante do público.

Cantora Tília é filha de Dennis DJ

Tília por Reprodução
Tília por Reprodução
Tília por Reprodução
Tília por Reprodução
Tília por Reprodução
Tília por Reprodução
Tília por Reprodução
Cantora se esfurece com fã por Reprodução
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Tília por Reprodução

Em seguida, ela reclamou do prejuízo causado e falou sobre o valor do alongamento capilar. “Tu não sabe, porque tu não tem nem cabelo, né? Sabe quanto custa o meu cabelo? Tu não sabe”, afirmou.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, a cantora aparece tentando retirar o chiclete dos fios enquanto continua reclamando da situação. Bastante irritada, ela ainda anunciou que o rapaz seria retirado do evento. “Por que ele fez isso, esse arrombado, nojento? Ele assumiu na minha cara, abrindo a boca falando que que foi ele, com orgulho. Ai, que ódio. Parabéns, que grande mousse você fez. Expulso da festa", disse.

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A repercussão tomou conta das redes sociais, com muitos internautas criticando a atitude do fã. Alguns seguidores também compartilharam dicas caseiras para remover chiclete do cabelo sem precisar cortar os fios, incluindo o uso de óleo de cozinha e refrigerante.

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