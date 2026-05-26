Filha de Dennis DJ fica furiosa e xinga fã após ter chiclete grudado em cabelo durante show: ‘Sabe quanto custa?’

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de maio de 2026 às 13:03
Tília passou por uma situação inusitada e revoltante durante um show na madrugada desta segunda-feira (25). A filha de Dennis DJ interrompeu a apresentação após perceber que um fã havia grudado chiclete em seu cabelo enquanto ela estava no palco.
Ainda durante a apresentação, a cantora tentou identificar quem havia feito a brincadeira. Ao apontar para um rapaz na plateia, ele confirmou que tinha sido o responsável, o que aumentou a indignação da artista. “A minha vontade é de... Foi ele ali. Como é que tu assume que foi você? E sabe o que significa grudar chiclete no cabelo de uma pessoa?”, disparou Tília diante do público.
Cantora Tília é filha de Dennis DJ
Em seguida, ela reclamou do prejuízo causado e falou sobre o valor do alongamento capilar. “Tu não sabe, porque tu não tem nem cabelo, né? Sabe quanto custa o meu cabelo? Tu não sabe”, afirmou.
Em vídeos compartilhados nas redes sociais, a cantora aparece tentando retirar o chiclete dos fios enquanto continua reclamando da situação. Bastante irritada, ela ainda anunciou que o rapaz seria retirado do evento. “Por que ele fez isso, esse arrombado, nojento? Ele assumiu na minha cara, abrindo a boca falando que que foi ele, com orgulho. Ai, que ódio. Parabéns, que grande mousse você fez. Expulso da festa", disse.
A repercussão tomou conta das redes sociais, com muitos internautas criticando a atitude do fã. Alguns seguidores também compartilharam dicas caseiras para remover chiclete do cabelo sem precisar cortar os fios, incluindo o uso de óleo de cozinha e refrigerante.