VACILÃO

Filha de Dennis DJ fica furiosa e xinga fã após ter chiclete grudado em cabelo durante show: ‘Sabe quanto custa?’

Cantora expulsou rapaz da festa após confusão e desabafou nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de maio de 2026 às 13:03

Cantora se esfurece com fã Crédito: Reprodução

Tília passou por uma situação inusitada e revoltante durante um show na madrugada desta segunda-feira (25). A filha de Dennis DJ interrompeu a apresentação após perceber que um fã havia grudado chiclete em seu cabelo enquanto ela estava no palco.

Ainda durante a apresentação, a cantora tentou identificar quem havia feito a brincadeira. Ao apontar para um rapaz na plateia, ele confirmou que tinha sido o responsável, o que aumentou a indignação da artista. “A minha vontade é de... Foi ele ali. Como é que tu assume que foi você? E sabe o que significa grudar chiclete no cabelo de uma pessoa?”, disparou Tília diante do público.

Cantora Tília é filha de Dennis DJ 1 de 8

Em seguida, ela reclamou do prejuízo causado e falou sobre o valor do alongamento capilar. “Tu não sabe, porque tu não tem nem cabelo, né? Sabe quanto custa o meu cabelo? Tu não sabe”, afirmou.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, a cantora aparece tentando retirar o chiclete dos fios enquanto continua reclamando da situação. Bastante irritada, ela ainda anunciou que o rapaz seria retirado do evento. “Por que ele fez isso, esse arrombado, nojento? Ele assumiu na minha cara, abrindo a boca falando que que foi ele, com orgulho. Ai, que ódio. Parabéns, que grande mousse você fez. Expulso da festa", disse.