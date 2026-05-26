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De vertido curtinho, filha de Léo Moura se casa com jogador de futebol aos 18 anos e vai morar na Ucrânia

Bella Moura oficializou união com Isaque Silva em cerimônia intimista no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 26 de maio de 2026 às 14:09

Filha de Léo Moura se casa
Filha de Léo Moura se casa Crédito: Reprodução

Léo Moura viveu um momento emocionante em família no último fim de semana. Bella Moura, filha do ex-lateral do Flamengo, oficializou o casamento com o jogador Isaque Silva, ex-promessa do Fluminense. A cerimônia aconteceu em um restaurante na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e reuniu apenas familiares e amigos próximos. Bella e Isaque, ambos com 18 anos, estão juntos há cerca de um ano e cinco meses.

No início de 2026, a jovem se mudou para a Ucrânia para viver com o marido, que atualmente atua pelo Shakhtar Donetsk. O casal mora na cidade de Lviv, próxima à fronteira com a Polônia e distante da região mais afetada pela guerra contra a Rússia.

Filha de Léo Moura se casa no Rio de Janeiro

Filha de Léo Moura se casa por Reprodução
Filha de Léo Moura se casa por Reprodução
Filha de Léo Moura se casa por Reprodução
Filha de Léo Moura se casa por Reprodução
Filha de Léo Moura se casa por Reprodução
Filha de Léo Moura se casa por Reprodução
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Filha de Léo Moura se casa por Reprodução

Durante a cerimônia, Isaque agradeceu aos sogros pela confiança em permitir que Bella fosse morar fora do Brasil. “Hoje estou realizando o sonho mais importante que é casar e construir uma família”, afirmou o atacante.

Emocionado, Léo Moura também fez um discurso para a filha e o genro. “Só peço que cuide dela. Eu sei que já cuida”, disse o ex-jogador.

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A mãe de Bella, Camila Moura, compartilhou uma homenagem nas redes sociais e falou sobre a emoção de ver a filha começando uma nova vida longe da família.

Além da mudança para a Europa, Bella também segue focada nos estudos. Segundo o Extra, ela se matriculou em uma escola britânica certificada por Cambridge enquanto vive na Ucrânia.

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