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De vertido curtinho, filha de Léo Moura se casa com jogador de futebol aos 18 anos e vai morar na Ucrânia

Bella Moura oficializou união com Isaque Silva em cerimônia intimista no Rio de Janeiro

Fernanda Varela

Publicado em 26 de maio de 2026 às 14:09

Filha de Léo Moura se casa Crédito: Reprodução

Léo Moura viveu um momento emocionante em família no último fim de semana. Bella Moura, filha do ex-lateral do Flamengo, oficializou o casamento com o jogador Isaque Silva, ex-promessa do Fluminense. A cerimônia aconteceu em um restaurante na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e reuniu apenas familiares e amigos próximos. Bella e Isaque, ambos com 18 anos, estão juntos há cerca de um ano e cinco meses.

No início de 2026, a jovem se mudou para a Ucrânia para viver com o marido, que atualmente atua pelo Shakhtar Donetsk. O casal mora na cidade de Lviv, próxima à fronteira com a Polônia e distante da região mais afetada pela guerra contra a Rússia.

Filha de Léo Moura se casa no Rio de Janeiro 1 de 6

Durante a cerimônia, Isaque agradeceu aos sogros pela confiança em permitir que Bella fosse morar fora do Brasil. “Hoje estou realizando o sonho mais importante que é casar e construir uma família”, afirmou o atacante.

Emocionado, Léo Moura também fez um discurso para a filha e o genro. “Só peço que cuide dela. Eu sei que já cuida”, disse o ex-jogador.

A mãe de Bella, Camila Moura, compartilhou uma homenagem nas redes sociais e falou sobre a emoção de ver a filha começando uma nova vida longe da família.