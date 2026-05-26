De vertido curtinho, filha de Léo Moura se casa com jogador de futebol aos 18 anos e vai morar na Ucrânia

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Fernanda Varela
Publicado em 26 de maio de 2026 às 14:09
Léo Moura viveu um momento emocionante em família no último fim de semana. Bella Moura, filha do ex-lateral do Flamengo, oficializou o casamento com o jogador Isaque Silva, ex-promessa do Fluminense. A cerimônia aconteceu em um restaurante na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e reuniu apenas familiares e amigos próximos. Bella e Isaque, ambos com 18 anos, estão juntos há cerca de um ano e cinco meses.
No início de 2026, a jovem se mudou para a Ucrânia para viver com o marido, que atualmente atua pelo Shakhtar Donetsk. O casal mora na cidade de Lviv, próxima à fronteira com a Polônia e distante da região mais afetada pela guerra contra a Rússia.
Filha de Léo Moura se casa no Rio de Janeiro
Durante a cerimônia, Isaque agradeceu aos sogros pela confiança em permitir que Bella fosse morar fora do Brasil. “Hoje estou realizando o sonho mais importante que é casar e construir uma família”, afirmou o atacante.
Emocionado, Léo Moura também fez um discurso para a filha e o genro. “Só peço que cuide dela. Eu sei que já cuida”, disse o ex-jogador.
A mãe de Bella, Camila Moura, compartilhou uma homenagem nas redes sociais e falou sobre a emoção de ver a filha começando uma nova vida longe da família.
Além da mudança para a Europa, Bella também segue focada nos estudos. Segundo o Extra, ela se matriculou em uma escola britânica certificada por Cambridge enquanto vive na Ucrânia.