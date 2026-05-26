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Mariah Carey terá ingressos de até R$ 9,9 mil em shows natalinos no Brasil

Cantora fará apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro em novembro com turnê especial de Natal

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de maio de 2026 às 15:00

Mariah Carey se apresenta no Amazônia Live
Mariah Carey se apresenta no Amazônia Live Crédito: Reprodução

Os fãs de Mariah Carey já podem preparar o bolso. Após confirmar duas apresentações da turnê “Christmas Time” no Brasil, os valores dos ingressos chamaram atenção nas redes sociais e chegam a quase R$ 10 mil nas áreas mais exclusivas.

A artista se apresenta no dia 17 de novembro, no Allianz Parque, e no dia 21 de novembro, na área externa da Farmasi Arena.

Mariah Carey

Mariah Carey no clipe de 'All I Want for Christmas Is You' por reprodução/YouTube
Mariah Carey por Shutterstock
Mariah Carey se apresenta no Amazônia Live por Reprodução
Mariah Carey se apresenta no Amazônia Live por Reprodução
Mariah Carey e Ivete Sangalo por Reprodução/ Redes sociais
Mariah Carey por Reprodução
Mariah Carey por Reprodução
Apresentação de Mariah Carey no Rock In Rio 2024 marcará o seu retorno ao Brasil após 14 anos por
Mariah Carey por Denise Truscello/ Instagram
Mariah Carey por Redes sociais
Ariana Grande revelou que Mariah Carey é sua maior inspiração na música ao anuncia parceria com a artista por Reprodução/Instagram
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Mariah Carey no clipe de 'All I Want for Christmas Is You' por reprodução/YouTube

Em São Paulo, os ingressos mais baratos custam R$ 395 na inteira da cadeira superior. Já o setor mais luxuoso, chamado “Cadeira Platinum Itaú Personnalité”, chega a R$ 9.995 na primeira fileira.

Também há opções intermediárias, como:

• cadeira gold por R$ 795

• cadeira diamond por R$ 1.295

• cadeira orange por R$ 1.995

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Os pacotes VIP ainda serão vendidos separadamente para setores selecionados.

No Rio de Janeiro, os preços variam entre R$ 495 na pista comum e R$ 1.895 no pacote VIP Itaú Super Fã.

A pré-venda para clientes Itaú acontece a partir desta quarta-feira (28), enquanto a venda geral abre em 1º de junho pelo site da Eventim e nas bilheterias oficiais.

O espetáculo “Christmas Time” promete transformar os shows em um grande especial natalino, misturando clássicos da carreira da cantora com músicas temáticas, incluindo o hit “All I Want for Christmas Is You”, que virou tradição mundial nas festas de fim de ano.

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