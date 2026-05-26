CARÍSSIMOS

Mariah Carey terá ingressos de até R$ 9,9 mil em shows natalinos no Brasil

Cantora fará apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro em novembro com turnê especial de Natal

Heider Sacramento

Publicado em 26 de maio de 2026 às 15:00

Mariah Carey se apresenta no Amazônia Live Crédito: Reprodução

Os fãs de Mariah Carey já podem preparar o bolso. Após confirmar duas apresentações da turnê “Christmas Time” no Brasil, os valores dos ingressos chamaram atenção nas redes sociais e chegam a quase R$ 10 mil nas áreas mais exclusivas.

A artista se apresenta no dia 17 de novembro, no Allianz Parque, e no dia 21 de novembro, na área externa da Farmasi Arena.

Mariah Carey 1 de 11

Em São Paulo, os ingressos mais baratos custam R$ 395 na inteira da cadeira superior. Já o setor mais luxuoso, chamado “Cadeira Platinum Itaú Personnalité”, chega a R$ 9.995 na primeira fileira.

Também há opções intermediárias, como:

• cadeira gold por R$ 795

• cadeira diamond por R$ 1.295

• cadeira orange por R$ 1.995

Os pacotes VIP ainda serão vendidos separadamente para setores selecionados.

No Rio de Janeiro, os preços variam entre R$ 495 na pista comum e R$ 1.895 no pacote VIP Itaú Super Fã.

A pré-venda para clientes Itaú acontece a partir desta quarta-feira (28), enquanto a venda geral abre em 1º de junho pelo site da Eventim e nas bilheterias oficiais.