REALITY SHOW

O que acontece na estreia do MasterChef 2026? Jurados se surpreendem com participantes

Primeiro episódio da 13ª temporada terá disputa em equipes, dinâmica inspirada na Copa do Mundo e avaliação positiva dos jurados sobre os cozinheiros amadores

Heider Sacramento

Publicado em 26 de maio de 2026 às 15:26

MasterChef Brasil estreia com clima de Copa do Mundo e jurados impressionados com participantes Crédito: Renato Pizzutto/Band

O MasterChef Brasil estreia sua 13ª temporada nesta terça-feira (26), apostando em uma dinâmica inédita logo no primeiro episódio. Inspirada no clima de Copa do Mundo, a competição começa com fases eliminatórias em equipes, disputas intensas e pressão já nos primeiros minutos de cozinha.

Ao todo, 24 participantes entram na disputa pelas 18 vagas oficiais da temporada. Os cozinheiros amadores passam por uma espécie de “torneio culinário”, com fases de grupos, mata-mata e até desafios comparados a pênaltis para definir quem continua no reality.

Mesmo antes da estreia oficial, os jurados já adiantaram que ficaram surpresos com o desempenho dos participantes nas primeiras gravações.

Helena Rizzo revelou que esperava mais erros no início da competição, mas elogiou o nível dos pratos apresentados logo na primeira prova. “Achei que eles cozinharam bem, não teve nenhum erro muito grave. Achei caprichada a montagem”, afirmou.

MasterChef Brasil 2026 1 de 5

A chef ainda destacou que a nova edição deve chamar atenção pelas personalidades fortes dos participantes. “Gostei das pessoas, das personalidades. Acho que vai dar um caldo bom esse MasterChef”, completou.

Érick Jacquin também disse ter ficado impressionado com o desempenho dos amadores já no primeiro dia. “Me surpreendi muito. Eles estão cozinhando bem para o primeiro dia. Está sendo muito divertido”, comentou.

Já Henrique Fogaça adiantou que a estreia terá uma prova em grupos, o que deve aumentar ainda mais a tensão entre os participantes.

Segundo ele, trabalhar em equipe logo no início muda completamente a dinâmica da competição, principalmente porque muitos cozinheiros ainda não se conhecem. “Um participante pode cozinhar mal e derrubar toda a equipe”, explicou.

A Band também confirmou que o elenco oficial da temporada será formado no terceiro episódio. Ao final das seletivas, 18 cozinheiros de 12 estados brasileiros seguem oficialmente na disputa pelo troféu.