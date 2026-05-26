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Veja fotos inéditas do parto de Levi, filho de Leo Santana e Lore Improta

Dançarina e Léo Santana compartilharam primeiros registros do nascimento do segundo filho e detalhes do parto chamaram atenção nas redes

Heider Sacramento

Publicado em 26 de maio de 2026 às 15:58

Lore Improta e Léo Santana compartilharam primeiros registros do nascimento de Levi Crédito: @renatacasalifotografia

Lore Improta e Leo Santana viveram uma manhã de forte emoção nesta terça-feira, 26 de maio, com o nascimento de Levi, segundo filho do casal. O bebê nasceu em Salvador, na Bahia, e os primeiros registros feitos ainda no hospital rapidamente tomaram conta das redes sociais.

As fotos compartilhadas pelos artistas mostram momentos íntimos logo após o parto, incluindo o pezinho carimbado do recém-nascido, registros da maternidade e detalhes preparados pela família para a chegada do bebê.

Levi veio ao mundo por volta das 8h20, pesando 3kg e medindo 50 centímetros. Segundo informações divulgadas pela assessoria do cantor, o nascimento aconteceu em clima de muita emoção e alegria entre familiares e amigos próximos.

Nascimento de Levi 1 de 11

Uma das imagens que mais repercutiram foi publicada por Léo Santana ainda na sala de parto. Vestido com roupa hospitalar, o cantor apareceu exibindo a marca do pezinho do filho na palma da mão. “Seja bem-vindo meu filho Levi. Nasceu. Glória a Deus por isso”, escreveu o artista.

Lore Improta também mostrou detalhes delicados da maternidade escolhida para receber o bebê. Entre os registros publicados, chamou atenção o porta-maternidade personalizado com os pezinhos de Levi e a frase “Aquele que veio para amar”.

O nascimento do menino já vinha sendo aguardado pelos fãs do casal nas últimas semanas. Lore chegou a interromper compromissos profissionais para permanecer em Salvador na reta final da gestação e revelou anteriormente que desejava tentar um parto normal, desde que fosse seguro para ela e para o bebê.

Levi é o segundo filho de Lore e Léo, que já são pais de Liz, de 4 anos. A menina acompanhou toda a preparação para a chegada do irmão e apareceu diversas vezes ao lado da mãe durante a gravidez.