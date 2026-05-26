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Lumena abandona reality de Davi Brito após crise de ansiedade e faz desabafo sobre saúde mental

Ex-BBB deixou o Impulsiona House 2.0 antes do fim do confinamento e disse que precisou reconhecer os próprios limites emocionais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de maio de 2026 às 16:24

Lumena Aleluia deixou o Impulsiona House 2.0 após crise de ansiedade
Lumena Aleluia deixou o Impulsiona House 2.0 após crise de ansiedade Crédito: Reprodução

Lumena Aleluia deixou o reality Impulsiona House 2.0 antes da grande final após enfrentar uma forte crise de ansiedade durante o confinamento. A saída aconteceu no último domingo, 24 de maio, e foi anunciada pela própria influenciadora em um vídeo publicado nas redes sociais do programa idealizado por Davi Brito.

Emocionada, Lumena explicou que decidiu interromper a participação após perceber o impacto emocional causado pela intensidade do reality. Segundo ela, o momento exigiu prioridade total ao autocuidado e à saúde mental. “Hoje se encerra um ciclo aqui no Impulsiona House. Pra mim, eu vivi isso aqui intensamente”, declarou.

Durante o desabafo, a ex-BBB contou que precisou reconhecer seus limites emocionais antes que a situação se agravasse ainda mais. “Às vezes, a gente precisa reconhecer algumas limitações emocionais e eu acredito que isso é em prol do meu autocuidado”, afirmou.

Lumena

Lumena por Reprodução
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Lumena ainda falou sobre o desgaste psicológico provocado pelo confinamento e pelo vínculo emocional criado entre os participantes dentro do programa. “Precisamos priorizar a nossa cabecinha, o emocional, a saúde mental”, completou.

A saída repercutiu rapidamente entre fãs do reality e seguidores da influenciadora, principalmente porque o Impulsiona House 2.0 já havia registrado outra desistência recentemente. No início de maio, Arthur Urach também deixou o programa antes do encerramento.

Mesmo fora do confinamento, Lumena segue envolvida em novos projetos. Neste ano, ela chamou atenção ao desfilar pela escola de samba Estácio de Sá durante o Carnaval e também passou a produzir conteúdo exclusivo em plataformas adultas.

Além disso, a influenciadora já tem outro reality confirmado para as próximas semanas. Lumena integra o elenco do De Férias com o Ex Diretoria, cuja estreia está prevista para esta quinta-feira, 28 de maio.

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