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Ator raspa a cabeça para interpretar Paulo Gustavo em peça musical; confira antes e depois

João Pedro Chaseliov mudou o visual para otimizar a caracterização no espetáculo que estreia nesta quinta-feira (28), no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 26 de maio de 2026 às 17:20

João Pedro Chaseliov interpreta Paulo Gustavo na peça
João Pedro Chaseliov interpreta Paulo Gustavo na peça "Meu Filho É um Musical" Crédito: Reprodução/Redes sociais

João Pedro Chaseliov, que interpreta a versão mais jovem de Paulo Gustavo (1978-2021) na peça “Meu Filho é um Musical”, raspou a cabeça para dar seguimento à sua caracterização para o espetáculo, que tem estreia marcada para a próxima quinta-feira (28), no Teatro Multiplan, no Rio de Janeiro.

O ator esteve acompanhado de Ju Amaral, irmã do humorista e diretora da peça, que o ajudou na tarefa de raspar os fios para adotar o visual careca, marca registrada da imagem de Paulo Gustavo.

De acordo com João Pedro, a escolha de raspar a cabeça é parte de seu processo criativo, mas a praticidade nos dias de espetáculo também contou na decisão. Com a mudança, ele diminui o tempo que passaria no camarim fazendo a maquiagem, já que o processo original envolveria colocar uma prótese de látex diariamente e torná-la imperceptível aos olhos do público.

Paulo Gustavo

Humorista Paulo Gustavo morreu em 2021 por Divulgação
Paulo Gustavo por Redes sociais
Tatá Werneck e Paulo Gustavo por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck e Paulo Gustavo por Reprodução/Redes Sociais
Paulo Gustavo e Thales Bretas por Reprodução
Paulo Gustavo e Thales Bretas por Reprodução
Paulo Gustavo, Thales Bretas e filhos por Reprodução
Dona Déa e Paulo Gustavo por Reprdoução
Paulo Gustavo, Thales Bretas e filhos por Reprodução/Instagram
Dona Déa e Paulo Gustavo por Divulgação
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Humorista Paulo Gustavo morreu em 2021 por Divulgação

"Esses bonés aqui foram trazidos pela Juju (Amaral), e a gente usou nas fotos. Eles são do Paulo. Olha isso, gente”, comentou ele em vídeo gravado nos bastidores das fotos de divulgação do musical.

João Pedro Chaseliov: antes e depois
João Pedro Chaseliov: antes e depois Crédito: Reprodução/Instagram

Além de Chaseliov, o ator Pietro Baitelli, intérprete do comediante na fase adulta, também raspou a cabeça em função da caracterização.

A peça “Meu Filho é um Musical” estreia no dia 28 de maio, no Teatro Multiplan, localizado no VillageMall, no Rio de Janeiro. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, com sessões de quarta-feira a domingo. O espetáculo ficará em cartaz até 19 de julho.

Paulo Gustavo faleceu em maio de 2021, aos 42 anos, em decorrência de complicações da Covid-19.

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