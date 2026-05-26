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'Aprendeu a respeitar horário?': Henri Castelli ironiza Bruno Gagliasso em post de Thiago Gagliasso

Ator resgatou bastidores de novelas para alfinetar o ex-colega após declarações de Bruno sobre o rompimento familiar com o irmão

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 26 de maio de 2026 às 18:11

Henri Castelli critica comportamento Bruno Gagliasso em bastidores de gravação
Henri Castelli critica comportamento Bruno Gagliasso em bastidores de gravação Crédito: Reprodução

Nos últimos dias, Henri Castelli utilizou as redes sociais para alfinetar publicamente Bruno Gagliasso. O ator respondeu a uma publicação do irmão de Bruno, Thiago Gagliasso, na qual o deputado rebatia o marido de Giovanna Ewbank por declarações dadas em entrevista ao podcast “Conversa vai, conversa vem”, do jornal O Globo.

No vídeo publicado, Thiago, que é deputado estadual pelo PL no Rio de Janeiro, reage à fala de Bruno sobre a infância e a adolescência que passaram juntos. Vale lembrar que os irmãos já tiveram discussões públicas devido a opiniões políticas opostas.

Henri, aparentemente, também não aprovou as falas de Bruno e comentou na publicação do deputado estadual: "Pergunte ao seu irmão se ele aprendeu a respeitar o horário de gravação? Básico do básico, né? Respeito, né”, alfinetou, relembrando os bastidores das novelas em que atuaram juntos, como “Celebridade”, em 2003, e, mais recentemente, “Sol Nascente”, em 2016.

Henri Castelli faz comentário em post de Thiago Gagliasso
Henri Castelli faz comentário em post de Thiago Gagliasso Crédito: Reprodução/Instagram

Henri Castelli

Henri Castelli por Reprodução/Instagram
Henri Castelli por Reprodução/Instagram
Henri Castelli por Reprodução/Instagram
Henri Castelli por Reprodução/Instagram
Henri Castelli por Reprodução/Instagram
Henri Castelli por Reprodução/Instagram
Henri Castelli por Reprodução/Instagram
Henri Castelli por Reprodução/Instagram
Henri Castelli por Reprodução/Instagram
Henri Castelli estrela montagem de A Paixão de Cristo por Divulgação
Henri Castelli estrela montagem de A Paixão de Cristo por Divulgação
Henri Castelli por Reprodução/Instagram
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Henri Castelli durante entrevista ao Fantástico por Reprodução/TV Globo
Henri Castelli por Reprodução
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Henri Castelli passou mal mais uma vez na manhã desta quarta-feira (14) por Reprodução | Globo
Henri Castelli por Reprodução
Henri Castelli por Divulgação
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Henri Castelli por Reprodução/Instagram

Bruno em entrevista ao "Conversa vai, conversa vem", relatou as discordâncias entre ele e o irmão, mas destaca que mantém as boas lembranças que compartilharam juntos. "Não temos relação. Amo tudo que vivemos, nossa infância, adolescência. Jamais vou responder aos ataques dele. Na verdade, vou responder com silêncio, ausência, em respeito ao que a gente viveu e à minha mãe. Eu acho que não tem volta. A gente poderia estar em lados opostos politicamente, mas não é sobre isso. É sobre moral, valores, caráter", disse o ator à jornalista Maria Fortuna durante podcast. 

Na legenda da publicação, Thiago criticou a abordagem de Bruno e discordou de seu posicionamento: "Um Pokémon evoluído, antifascita, sempre um drama. O cara ataca todo mundo, mas a gente que é da turma do ódio”.

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Tags:

Novelas Polêmica Bruno Gagliasso Henri Castelli

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