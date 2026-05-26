DICAS

Potes de vidro nunca mais vão para o lixo e viram ouro em casa depois que você aprende esse truque simples

Dica facilita a retirada de rótulos grudados e evita que recipientes úteis acabem no lixo



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 26 de maio de 2026 às 19:19

Potes de vidro fazem parte de soluções simples para reduzir descartáveis na rotina doméstica Crédito: Freepik

Jogar fora um pote de vidro só porque o rótulo não desgruda parece pouca coisa, mas é justamente aí que muita reutilização morre na cozinha.



Recipientes de legumes, caldos, patês, papinhas de bebê e outros produtos podem ganhar uma segunda vida em casa, só que a cola insistente costuma transformar uma ideia sustentável em frustração.

Nos últimos anos, reaproveitar deixou de ser apenas improviso. A prática entrou na rotina de quem tenta reduzir desperdícios, seja criando receitas com sobras, seja dando nova função a utensílios e embalagens que ainda podem ser úteis.

Com os potes de vidro, a vantagem aparece rápido. Eles servem para guardar alimentos que perdem textura depois de abertos, como biscoitos, e também ajudam a organizar produtos que vêm em embalagens pouco práticas, como cápsulas de café, infusões, misturas de sementes, arroz e sal.

Rótulos em potes de vidro 1 de 4

O problema do rótulo

A parte mais irritante costuma estar do lado de fora. Muitos rótulos vêm colados com tanta força que o vidro até parece impossível de reaproveitar sem deixar marcas.

Antes de desistir, vale começar pelo básico: lave bem o recipiente. Quem tem máquina de lavar louças pode usar isso a favor. Colocar os potes na temperatura mais alta possível ajuda a soltar os rótulos com mais facilidade.

Em muitos casos, o papel já sai durante a lavagem ou se desprende praticamente sozinho depois. Sem máquina em casa, o caminho é parecido: basta deixar os recipientes de molho em uma bacia com água quente por alguns minutos.

Como remover cola adesiva dos potes? 1 de 3

Cola grudada no vidro

Mesmo quando o rótulo sai, a cola pode continuar ali, deixando o pote com aparência suja e pegajosa. Para resolver esse resíduo, o truque é cobrir a área com azeite e deixar agir por uma hora.

Depois desse tempo, use um pano úmido com água morna para esfregar a superfície. Assim, a cola começa a se soltar aos poucos, sem exigir tanto esforço.

O removedor de esmalte à base de acetona também funciona para apagar os vestígios mais persistentes. Nesse caso, umedeça a área com o produto e finalize a limpeza com um pano úmido.

Como reaproveitar melhor

Depois de limpos, os potes deixam de ser embalagem descartável e viram aliados da organização. Eles podem armazenar receitas caseiras, ingredientes secos e itens pequenos que costumam se perder em pacotes abertos.

Alguns usos práticos incluem:

guardar biscoitos depois de abertos;

organizar cápsulas de café;

armazenar infusões;

separar misturas de sementes;

colocar arroz e sal;

guardar preparos caseiros.

Outra vida para o pote

A cozinha não precisa ser o único destino. Com criatividade, os recipientes também podem virar peças decorativas para diferentes cômodos da casa.

Canetas permanentes ajudam a personalizar o vidro e resistem à lavagem em altas temperaturas. Mesmo sem habilidade para desenho, bolinhas e estrelas já dão um toque mais divertido ao pote.