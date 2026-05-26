Potes de vidro nunca mais vão para o lixo e viram ouro em casa depois que você aprende esse truque simples

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Helena Merencio
Agência Correio
Publicado em 26 de maio de 2026 às 19:19
Jogar fora um pote de vidro só porque o rótulo não desgruda parece pouca coisa, mas é justamente aí que muita reutilização morre na cozinha.
Recipientes de legumes, caldos, patês, papinhas de bebê e outros produtos podem ganhar uma segunda vida em casa, só que a cola insistente costuma transformar uma ideia sustentável em frustração.
Nos últimos anos, reaproveitar deixou de ser apenas improviso. A prática entrou na rotina de quem tenta reduzir desperdícios, seja criando receitas com sobras, seja dando nova função a utensílios e embalagens que ainda podem ser úteis.
Com os potes de vidro, a vantagem aparece rápido. Eles servem para guardar alimentos que perdem textura depois de abertos, como biscoitos, e também ajudam a organizar produtos que vêm em embalagens pouco práticas, como cápsulas de café, infusões, misturas de sementes, arroz e sal.
Rótulos em potes de vidro
A parte mais irritante costuma estar do lado de fora. Muitos rótulos vêm colados com tanta força que o vidro até parece impossível de reaproveitar sem deixar marcas.
Antes de desistir, vale começar pelo básico: lave bem o recipiente. Quem tem máquina de lavar louças pode usar isso a favor. Colocar os potes na temperatura mais alta possível ajuda a soltar os rótulos com mais facilidade.
Em muitos casos, o papel já sai durante a lavagem ou se desprende praticamente sozinho depois. Sem máquina em casa, o caminho é parecido: basta deixar os recipientes de molho em uma bacia com água quente por alguns minutos.
Como remover cola adesiva dos potes?
Mesmo quando o rótulo sai, a cola pode continuar ali, deixando o pote com aparência suja e pegajosa. Para resolver esse resíduo, o truque é cobrir a área com azeite e deixar agir por uma hora.
Depois desse tempo, use um pano úmido com água morna para esfregar a superfície. Assim, a cola começa a se soltar aos poucos, sem exigir tanto esforço.
O removedor de esmalte à base de acetona também funciona para apagar os vestígios mais persistentes. Nesse caso, umedeça a área com o produto e finalize a limpeza com um pano úmido.
Depois de limpos, os potes deixam de ser embalagem descartável e viram aliados da organização. Eles podem armazenar receitas caseiras, ingredientes secos e itens pequenos que costumam se perder em pacotes abertos.
Alguns usos práticos incluem:
A cozinha não precisa ser o único destino. Com criatividade, os recipientes também podem virar peças decorativas para diferentes cômodos da casa.
Canetas permanentes ajudam a personalizar o vidro e resistem à lavagem em altas temperaturas. Mesmo sem habilidade para desenho, bolinhas e estrelas já dão um toque mais divertido ao pote.
Assim, um recipiente que iria para o lixo pode voltar para a rotina com outra função, seja na despensa, na decoração da cozinha ou em algum canto da casa que precisa de organização. Você costuma reaproveitar potes de vidro ou ainda desiste quando o rótulo não sai?