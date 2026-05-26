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Katy Perry em Copacabana? Publicação da Prefeitura do Rio dá pista sobre atração e levanta rumores

Coincidência alimentou rumores da próxima atração do show

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 26 de maio de 2026 às 20:18

Katy Perry pode ser atração do 'Todo Mundo no Rio 20271
Katy Perry pode ser atração do 'Todo Mundo no Rio 20271 Crédito: Reprodução | Instagram

O “Todo Mundo no Rio” se tornou um dos shows mais aguardados do ano. Após fazer histórias, os brasileiros ficam na expectativa para saber qual a próxima atração de 2027.

Uma publicação feita pela Prefeitura do Rio de Janeiro nesta terça-feira (26) levantou especulações de quem seria a atração do show, que tradicionalmente acontece na praia de Copacabana.

Katy Perry

Katy Perry por Reprodução/Instagram
Katy Perry por Reprodução/Instagram
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“Uma coisa é certa no Todo Mundo no Rio 2027: vai ter fogos”, publicou a prefeitura no X, antigo Twitter, e rapidamente repercutiu nas redes sociais por fazer referência ao sucesso “Firework”, um dos maiores hits da artista norte-americana.

A coincidência alimentou rumores de que a cantora estaria em negociação para se apresentar na próxima edição do megashow gratuito. No entanto, até o momento a Prefeitura do Rio não confirmou o nome da atração para 2027.

Criado pela administração municipal, o projeto “Todo Mundo no Rio” transformou o circuito de shows internacionais no Brasil. A iniciativa estreou em 2024 com Madonna, reuniu Lady Gaga em 2025 e teve Shakira como atração em 2026.

Tags:

Katy Perry Todo Mundo no rio

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