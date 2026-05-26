Quem é quem no MasterChef Brasil Amadores: conheça os perfis no Instagram e as profissões dos 24 novos participantes

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Kamila Macedo
Publicado em 26 de maio de 2026 às 21:28
Nesta terça-feira (26), a partir das 22h30, acontece na Band a estreia da 13ª temporada do MasterChef Brasil Amadores. O elenco é composto por 24 competidores de diferentes estados do país, que possuem profissões fora do ramo culinário.
Com a identidade e os perfis digitais dos participantes já revelados, os fãs do programa de culinária podem escolher seus favoritos e acompanhar suas trajetórias desde o início da competição.
Os dois primeiros episódios prometem muita emoção e competitividade, entrando no clima da Copa do Mundo ao dividir os cozinheiros em quatro times de seis integrantes cada (amarelo, vermelho, verde e azul).
Os chefs e apresentadores Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça irão avaliar as equipes a partir das provas temáticas. Ao final desses dois episódios iniciais, apenas 18 concorrentes seguirão na disputa.
Entre os prêmios para quem impressionar os jurados e se tornar o grande vencedor da temporada estão R$ 300 mil em dinheiro, além de uma viagem para Lisboa, em Portugal, a convite da Nomad. O campeão também ganhará um vale-compra no valor de R$ 30 mil da Havan e uma bolsa de estudos na Le Cordon Bleu, uma das escolas de gastronomia mais renomadas do mundo.
MasterChef Brasil 2026
Confira a lista dos perfis no Instagram dos participantes da 13ª temporada do MasterChef Amadores:
1. Gabriela Peixoto: Ginecologista e obstetra. Nasceu em Salvador (BA), mas atualmente mora em Aracaju (SE);
2. Reinaldo Bockor: Biomédico e cabeleireiro, natural de Canoinhas (SC);
3. Nuri Eftekhari: Empresário, vive na capital de São Paulo;
4. Giovana: Publicitária e influenciadora, moradora de São Paulo (SP);
5. Larissa Sankauskas: Montadora veicular, residente de São Bernardo do Campo (SP);
6. Pablo Henriq: Designer de calçados, vem de Presidente Prudente (SP);
7. Patric Gomes: Engenheiro ambiental de Porto Velho (RO), veio diretamente da Austrália para participar do programa;
8. Jéssica Cruz: Bombeira militar, mora em Criciúma (SC);
9. Carla Araújo: Médica de família, natural de Petrolina (PE);
10. Marcelo Pereira: Estudante de jornalismo, vive em Ipatinga (MG);
11. Maria: Criadora de conteúdo, natural de Ubá (MG);
12. Everaldo Akihyto: Consultor industrial, mora em Castanhal (PA);
13. Giovanni: Empresário, é de São Luís (MA);
14. Felipe Millk: Farmacêutico, morador de Cosmópolis (SP);
15. Matheus Monteiro: Instrutor de caça, vem de Goiânia (GO);
16. Júlia Pitzer: Gamer, vive na capital do Rio de Janeiro;
17. Aline Oliveira: Dona de casa, é de Belo Horizonte (MG);
18. Victor Hugo: Estudante de nutrição, morador de Franca (SP);
19. Rodrigo Quadros: Dentista, natural de Teresina (PI);
20. Mariana: Gerente criativa, é de Curitiba (PR);
21. Maria Eduarda Lima: Designer de interiores, moradora de Mogi das Cruzes (SP);
22. Taís Evaristo: Influenciadora, reside na capital de São Paulo (SP);
23. Gabriel Bortolazi: Empresário e economista, atua em São Paulo (SP);
24. Jesuino Donny Archanjo: Estilista, morador de Americana (SP).