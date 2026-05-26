SAÚDE

Com 62 anos, Lenny Kravitz mantém abdômen definido e parecer 20 anos mais jovem com segredo do avô

Cantor americano mantém abdômen tonificado e aparência jovem com alimentação, treino e cuidado com a mente

Felipe Sena

Publicado em 26 de maio de 2026 às 21:15

Foto de Lenny Kravitz repercutiu nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Lenny Kravitz de calça jeans, botas e sem camisa, com seu inconfundível óculos de sol e exibindo um abdômen trincado aos 62 anos foi uma das imagens mais repercutidas de seu perfil nas redes sociais. A foto ganhou até emoji apaixonado de Ivete Sangalo.

Para manter um corpo definido nos novos 60 anos, o cantor americano se espelha em sua carreira: disciplina e constância. O cantor de “Fly Way” e “It Ain't Over 'Til It's Over” continua em turnê pelo mundo com a mesma energia de três décadas atrás e exibindo um abdômen de deixar muitos jovens com inveja.

Lenny Kravitz 1 de 10

Sobre o segredo da vitalidade, Lenny Kravitz dispensa dietas milagrosas ou procedimentos estéticos, mas lembra de seu avô, Albert Rocker, que lhe ensinou que a idade é uma construção mental. "Eu tinha um avô que sempre parecia 25 anos mais jovem e fazia as mesmas coisas que eu faço", explicou o cantor em entrevista ao USA Today.

Nascido em Inagua, perto de Cuba e Haiti, seu avô viveu até os 90 anos. Aos 80, o avô de Kravitz costumava andar de bicicleta por cinco horas seguidas e aprendeu a patinar com a mesma idade porque, não teve infância. Aos 9 anos, ele se tornou chefe da família para sustentar a mãe acamada e os quatros irmãos nas Bahamas, onde não havia eletricidade.

Kravitz admitiu que não gostava “de nada disso”, mas aprendeu. “Ele me acordava para fazer os trabalhos domésticos, mas queria que eu me exercitasse com ele", recordou Lenny. Essas manhãs de exercícios forçados acabaram se tornando a base de um estilo de vida que hoje, décadas depois, lhe permite manter um físico invejável e, acima de tudo, se sentir melhor do que nunca”.

Alimentação e rotina de exercícios

Em 2020, Kravitz disse em entrevista à revista Men’s Health que segue uma dieta vegana e que, em sua casa em Eleuthera, nas Bahamas, tem uma horta orgânica onde cultiva a maioria de suas frutas e vegetais, como coco, maracujá, manga, pepino, romã e melancia, além de ervas.

Muitos dos vegetais são consumidos crus por causa do seu alto teor de fibras, que ajudam a definir os músculos e a manter a pele hidratada.

Para Kravitz o segredo é evitar fast food. Apesar de se sentir tentado ocasionalmente e se permita a comer doces, ele tenta manter a disciplina. O artista ainda consome chá com frequência.

Aos 60 anos, em entrevista ao The Guardian, ele explicou que sua rotina de exercícios dura 90 minutos e pode ser feita em casa ou na academia. Personal de Kravitz há 25 anos, Dodd Romero revelou à Us Weekly parte da rotina de exercícios do cantor para manter um abdômen tonificado, uma aparência jovem e um sistema imunológico fortalecido. Confira:

3 conjuntos de:

Elevação de pernas nas argolas de ginástica – 21 repetições.

Abdominais declinados segurando uma anilha de 20 kg – 21 repetições.

Abdominais com corda com 40 kg – 21 repetições.

Primeiro exercício: desenvolvimento Arnold com halteres sentado

13 kg – 21 repetições.

18kg – 14 repetições.

22 kg – 10 repetições.

Segundo exercício: Remada vertical com barra EZ curl e pegada fechada

22 kg – 21 repetições.

27 kg – 14 repetições.

31 kg – 10 repetições.

Terceiro exercício: Elevação lateral

18 kg – 21 repetições.

22 kg – 14 repetições.

27 kg – 10 repetições.

Quarto exercício: Encolhimento de ombros no Smith

18 kg de cada lado – 21 repetições.

18 + 11 kg de cada lado – 14 repetições.

2 pesos de 18 kg em cada lado – 3 séries de 10 repetições.

Quinto exercício: Flexão lateral com um braço e haltere em cada mão

9 kg – 21 repetições.

13 kg – 14 repetições.

15 kg – 10 repetições.