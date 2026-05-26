Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Murilo Rosa confirma retorno para a segunda temporada de ‘Beleza Fatal’

Além do intérprete do ator, estrelas como Camila Pitanga e Camila Queiroz devem voltar para a sequência

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 26 de maio de 2026 às 20:04

Murilo Rosa interpreta o médico Tomás Monteiro em
Murilo Rosa interpreta o médico Tomás Monteiro em "Beleza Fatal" Crédito: Reprodução/Instagram

O retorno de Murilo Rosa como o Dr. Tomás Monteiro na segunda temporada de “Beleza Fatal” está confirmado. As informações são da coluna Play, do jornal O Globo.

A novela se tornou um fenômeno nacional, conquistando o público com a trama de vingança lançada em janeiro de 2025, pela Max. Com o sucesso, a renovação para uma nova leva de episódios deixou em aberto quais atores retornariam para dar continuidade à história de Sofia e Lola.

Como o projeto está em fases iniciais e o roteiro ainda vem sendo elaborado pelo autor Raphael Montes (“Bom dia, Verônica”), as especulações são que as preparações para as gravações iniciem na segunda metade do ano. A expectativa é que, além dos personagens queridinhos da primeira fase, novos rostos sejam apresentados na continuação.

“A gente não recebeu a história. O Raphael está escrevendo neste momento. Então, o time já está meio que reservado, mas não temos os capítulos. Isso vai acontecer no second semestre”, disse o ator à jornalista Giulia Costa.

Outros nomes como Camila Pitanga e Camila Queiroz devem retornar como Lola e Sofia, respectivamente, para reviver as intrigas entre as personagens centrais da trama. Giovanna Antonelli (Elvira), Augusto Madeira (Lino) e Breno Ferreira (Alec) também devem aparecer na sequência do folhetim de Raphael Montes.

Beleza Fatal

Beleza Fatal por divulgação
Mansão de Beleza Fatal por Reprodução
Mansão de Beleza Fatal por Reprodução
Mansão de Beleza Fatal por Reprodução
Beleza Fatal por Reprodução
Caio Blat e Herson Capri em Beleza Fatal por Reprodução/MAX
Beleza Fatal por Reprodução
Divulgação/Max por Divulgação/Max
Camila Queiroz em "Beleza Fatal" por Divulgação / Max
Lola (Camila Pitanga) na segunda fase de Beleza Fatal por Divulgação/MAX
Camila Pitanga vive uma ricaça de moral duvidosa em Beleza Fatal por Divulgação/Pivô Audiovisual
[Edicase]“Beleza Fatal” acompanha Sofia, que busca vingança contra sua tia Lola (Imagem: Reprodução digital | Max) por Imagem: Reprodução digital | Max
1 de 12
Beleza Fatal por divulgação

A primeira temporada contou com 40 episódios, exibidos em blocos semanais de cinco capítulos, e marcou a estreia da plataforma no formato de telessérie. Na trama, a jovem Sofia (Camila Queiroz) busca justiça após sua mãe ser presa e morta por uma armação de sua prima ambiciosa, Lola (Camila Pitanga). Nesse percurso, ela se une à família Paixão, que também sofreu uma perda devido a uma cirurgia plástica desastrosa.

A estreia de “Beleza Fatal” também foi premiada, garantindo os troféus de Melhor Série de Longa Duração no Prêmio Platino e de Melhor Novela no Troféu Imprensa.

Leia mais

Imagem - 'Aprendeu a respeitar horário?': Henri Castelli ironiza Bruno Gagliasso em post de Thiago Gagliasso

'Aprendeu a respeitar horário?': Henri Castelli ironiza Bruno Gagliasso em post de Thiago Gagliasso

Imagem - Ator raspa a cabeça para interpretar Paulo Gustavo em peça musical; confira antes e depois

Ator raspa a cabeça para interpretar Paulo Gustavo em peça musical; confira antes e depois

Imagem - Nicholas Galitzine revela sofrimento com corpo ultramusculoso para viver He-Man nos cinemas: ‘4 mil calorias por dia’

Nicholas Galitzine revela sofrimento com corpo ultramusculoso para viver He-Man nos cinemas: ‘4 mil calorias por dia’

Tags:

Novelas Beleza Fatal hbo max Murilo Rosa

Mais recentes

Imagem - Quem é quem no MasterChef Brasil Amadores: conheça os perfis no Instagram e as profissões dos 24 novos participantes

Quem é quem no MasterChef Brasil Amadores: conheça os perfis no Instagram e as profissões dos 24 novos participantes
Imagem - Com 62 anos, Lenny Kravitz mantém abdômen definido e parecer 20 anos mais jovem com segredo do avô

Com 62 anos, Lenny Kravitz mantém abdômen definido e parecer 20 anos mais jovem com segredo do avô
Imagem - Katy Perry em Copacabana? Publicação da Prefeitura do Rio dá pista sobre atração e levanta rumores

Katy Perry em Copacabana? Publicação da Prefeitura do Rio dá pista sobre atração e levanta rumores