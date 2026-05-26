NOVELAS

Murilo Rosa confirma retorno para a segunda temporada de ‘Beleza Fatal’

Além do intérprete do ator, estrelas como Camila Pitanga e Camila Queiroz devem voltar para a sequência

Kamila Macedo

Publicado em 26 de maio de 2026 às 20:04

Murilo Rosa interpreta o médico Tomás Monteiro em "Beleza Fatal" Crédito: Reprodução/Instagram

O retorno de Murilo Rosa como o Dr. Tomás Monteiro na segunda temporada de “Beleza Fatal” está confirmado. As informações são da coluna Play, do jornal O Globo.

A novela se tornou um fenômeno nacional, conquistando o público com a trama de vingança lançada em janeiro de 2025, pela Max. Com o sucesso, a renovação para uma nova leva de episódios deixou em aberto quais atores retornariam para dar continuidade à história de Sofia e Lola.

Como o projeto está em fases iniciais e o roteiro ainda vem sendo elaborado pelo autor Raphael Montes (“Bom dia, Verônica”), as especulações são que as preparações para as gravações iniciem na segunda metade do ano. A expectativa é que, além dos personagens queridinhos da primeira fase, novos rostos sejam apresentados na continuação.

“A gente não recebeu a história. O Raphael está escrevendo neste momento. Então, o time já está meio que reservado, mas não temos os capítulos. Isso vai acontecer no second semestre”, disse o ator à jornalista Giulia Costa.

Outros nomes como Camila Pitanga e Camila Queiroz devem retornar como Lola e Sofia, respectivamente, para reviver as intrigas entre as personagens centrais da trama. Giovanna Antonelli (Elvira), Augusto Madeira (Lino) e Breno Ferreira (Alec) também devem aparecer na sequência do folhetim de Raphael Montes.

Beleza Fatal 1 de 12

A primeira temporada contou com 40 episódios, exibidos em blocos semanais de cinco capítulos, e marcou a estreia da plataforma no formato de telessérie. Na trama, a jovem Sofia (Camila Queiroz) busca justiça após sua mãe ser presa e morta por uma armação de sua prima ambiciosa, Lola (Camila Pitanga). Nesse percurso, ela se une à família Paixão, que também sofreu uma perda devido a uma cirurgia plástica desastrosa.