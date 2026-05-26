NOVELA

Saiba por onde andam os atores mirins de ‘Além do Tempo’

Alguns atores seguiram outros rumos na vida e não atuam mais

Felipe Sena

Publicado em 26 de maio de 2026 às 11:00

Atores mirins de 'Além do Tempo' Crédito: Reprodução | TV Globo

Além do Tempo é a atual reprise nas tardes da TV Globo no Edição Especial. A novela de 2015 é dividida em duas fases, com um salto temporal de 150 anos, que explora os laços que atravessam gerações.

A trama de Elizabeth Jin tem um elenco com grandes nomes como Alinne Moraes e Paolla Oliveira que deram vida à obra-prima. Chamam ainda atenção às crianças e os jovens que brilharam na atuação. Alguns seguiram na carreira, enquanto outros sumiram da TV. Saiba por onde eles andam:

Clara (Gabriella Saraivah)

Clar (Gabriella Saraivah) Crédito: Reprodução (TV Globo | Instagram)

Gabriella Saraivah ganhou os holofotes ao estrelar em Chiquititas (2013), no SBT, mas também esteve entre as crianças do lixão de Avenida Brasil (2012), também na TV Globo. A atriz apareceu na primeira fase da novela no papel de Clara, amiga de Felícia (Mel Maia) e Alex (Kadu Schons). Já na reta final ela aparece como filha adotiva de Raul (Val Perré) e Gema (Louise Cardoso). Com 21 anos, hoje Gabriela vive nos Estados Unidos, onde estuda Psicologia e busca oportunidades de atuação, tanto no mercado internacional quanto no Brasil.

'Além do Tempo' 1 de 8

Alice (Klara Castanho)

Alice (Klara Castanho) Crédito: Reprodução (TV Globo | Instagram)

Na trama, Klara Castanho interpretou Alice na segunda fase. Ela era filha adolescente de Rosa (Carolina Kasting) e Bento (Luiz Carlos Vasconcelos). A atriz participou de novelas como Viver a Vida (2009) e Amor à Vida (2013). Depois de Além do Tempo, participou ainda em Tudo por um Pop Star (2018) e na série Bom dia, Veronica (2022), assim como na novela Garota do Momento (2024) e no filme Salve Rosa (2024). Hoje a atriz tem 25 anos e segue na carreira.

Alex (Kadu Schons)

Alex (Kadu Schons) Crédito: Reprodução (TV Globo | Redes Sociais)

Na primeira fase de Além do Tempo, Kadu Schons deu a vida a Alex, filho do Conde Felipe (Rafael Cardoso) com a primeira esposa, já falecida. No século XXI, ele é filho de Felipe e Melissa (Paolla Oliveira).

Depois da novela, Kadu participou do seriado A Cara do Pai (2017) e da novela da Record Apocalipse (2017), seu último trabalho como ator. Hoje, aos 21 anos, ele vive fora dos holofotes. Em 2022, viralizou nas redes sociais após dormir escondido no Parque Olímpico para ver gratuitamente o show de Justin Bieber no Rock in Rio.

Chico (João Gabriel D’Aleluia)

Chico (João Gabriel D’Aleluia) Crédito: Reprodução (TV Globo | Instagram)

Na trama, Chico, vivido por João Gabriel D’Aleluia, é filho de Raul (Val Perré) na primeira fase. Depois do salto temporal da trama, ele surge como filho da empregada doméstica de Queiroz (Zé Carlos Machado) e Gema (Louise Cardoso), que falece. Depois que Gema se aproxima de Raul, os dois passam a criar o menino.

Nos anos seguintes, João Gabriel participou de produções como O Rico e o Lázaro (2017), Sob Pressão (2018), A Dona do Pedaço (2019) e Volta Por Cima (2024), seu trabalho mais recente. Na trama das 7, ele viveu Nando, filho de Edson (Ailton Graça) e Rosana (Viviane Araújo), que enfrentou problemas após o uso de anabolizantes.

Felícia (Mel Maia)

Chico (João Gabriel D’Aleluia) Crédito: Reprodução (Fábio Rocha/Gshow | Instagram)

Na primeira fase da novela, Mel Maia interpretou Felícia, filha caçula de Massimo (Luís Melo) e Salomé (Inês Peixoto). Na segunda fase, ela retorna como sobrinha de Massimo e vai morar com ele quando a mãe viaja ao exterior. Ele se aproxima de Salomé, que vira funcionária da casa do tio, e faz de tudo para unir os dois.