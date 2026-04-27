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Mel Maia recorda bastidores de 'Além do Tempo' com animais inusitados em comemoração à reprise na TV Globo; veja fotos

Atriz compartilhou registros  para celebrar o retorno da novela de Elizabeth Jhin nesta segunda-feira (27)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 27 de abril de 2026 às 19:35

Mel Maia interpretou Felícia em
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) Crédito: Reprodução

Com a estreia da reprise de “Além do Tempo” (2015) na faixa da “Edição Especial” da TV Globo, Mel Maia decidiu relembrar sua participação no núcleo infantil da obra de Elizabeth Jhin. A atriz abriu o álbum de memórias dos bastidores e publicou registros nas redes sociais para comemorar o retorno da história nesta segunda-feira (27).

“Além do Tempo hoje nas telinhas, mais uma com a mini Mel!”, escreveu a artista na legenda. Nas imagens, ela aparece caracterizada como Felícia, sua personagem na trama, e em momentos descontraídos ao lado de colegas de elenco.

Mel Maia compartilha bastidores da novela "Além do Tempo" (2015)

Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
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Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução

Esta não é a única produção em que o público pode acompanhar Mel Maia na TV Globo atualmente. A atriz também integra o elenco de “Avenida Brasil” (2012), que está sendo reexibida no “Vale a Pena Ver de Novo”.

Estrelada por Alinne Moraes, Rafael Cardoso, Paolla Oliveira e Emílio Dantas, a novela de Elizabeth Jhin foi ao ar originalmente em 2015. A narrativa é dividida em duas épocas: a primeira ambientada no século XIX, enquanto a segunda fase se desenvolve 150 anos depois, nos dias atuais.

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Tags:

Reprise mel Maia Além do Tempo

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