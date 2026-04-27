Mel Maia recorda bastidores de 'Além do Tempo' com animais inusitados em comemoração à reprise na TV Globo; veja fotos

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Kamila Macedo
Publicado em 27 de abril de 2026 às 19:35
Com a estreia da reprise de “Além do Tempo” (2015) na faixa da “Edição Especial” da TV Globo, Mel Maia decidiu relembrar sua participação no núcleo infantil da obra de Elizabeth Jhin. A atriz abriu o álbum de memórias dos bastidores e publicou registros nas redes sociais para comemorar o retorno da história nesta segunda-feira (27).
“Além do Tempo hoje nas telinhas, mais uma com a mini Mel!”, escreveu a artista na legenda. Nas imagens, ela aparece caracterizada como Felícia, sua personagem na trama, e em momentos descontraídos ao lado de colegas de elenco.
Mel Maia compartilha bastidores da novela "Além do Tempo" (2015)
Esta não é a única produção em que o público pode acompanhar Mel Maia na TV Globo atualmente. A atriz também integra o elenco de “Avenida Brasil” (2012), que está sendo reexibida no “Vale a Pena Ver de Novo”.
Estrelada por Alinne Moraes, Rafael Cardoso, Paolla Oliveira e Emílio Dantas, a novela de Elizabeth Jhin foi ao ar originalmente em 2015. A narrativa é dividida em duas épocas: a primeira ambientada no século XIX, enquanto a segunda fase se desenvolve 150 anos depois, nos dias atuais.