TELEVISÃO

Mel Maia recorda bastidores de 'Além do Tempo' com animais inusitados em comemoração à reprise na TV Globo; veja fotos

Atriz compartilhou registros para celebrar o retorno da novela de Elizabeth Jhin nesta segunda-feira (27)

K Kamila Macedo

Publicado em 27 de abril de 2026 às 19:35

Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) Crédito: Reprodução

Com a estreia da reprise de “Além do Tempo” (2015) na faixa da “Edição Especial” da TV Globo, Mel Maia decidiu relembrar sua participação no núcleo infantil da obra de Elizabeth Jhin. A atriz abriu o álbum de memórias dos bastidores e publicou registros nas redes sociais para comemorar o retorno da história nesta segunda-feira (27).

“Além do Tempo hoje nas telinhas, mais uma com a mini Mel!”, escreveu a artista na legenda. Nas imagens, ela aparece caracterizada como Felícia, sua personagem na trama, e em momentos descontraídos ao lado de colegas de elenco.

Mel Maia compartilha bastidores da novela "Além do Tempo" (2015) 1 de 13

Esta não é a única produção em que o público pode acompanhar Mel Maia na TV Globo atualmente. A atriz também integra o elenco de “Avenida Brasil” (2012), que está sendo reexibida no “Vale a Pena Ver de Novo”.