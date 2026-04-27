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Vilã de ‘A Lição’ protagoniza novo dorama da Netflix; saiba detalhes

A atriz Lim Ji-yeon e o ator Heo Nam-jun estrelam a nova comédia romântica do streaming

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 27 de abril de 2026 às 18:06

Lim Ji-Yeon vai assumir o papel de Dan-sim na nova comédia romântica da Netflix
Lim Ji-Yeon vai assumir o papel de Dan-sim na nova comédia romântica da Netflix Crédito: Reprodução/Youtube

A atriz Lim Ji-yeon, conhecida por interpretar a vilã em “A Lição”, protagonizará a mais nova aposta da Netflix entre as produções sul-coreanas. Nesta segunda-feira (27), a plataforma divulgou o trailer de “My Royal Nemesis”, obra em que a artista divide o protagonismo com Heo Nam-jun, que integrou o elenco de “Quando o Telefone Toca” (2024). A produção tem estreia marcada para 8 de maio, com lançamentos semanais às sextas e aos sábados.

Uma comédia romântica com traços de fantasia, “My Royal Nemesis” apresenta uma trama que conecta duas épocas distintas por um elo misterioso.

Na história, a consorte Dan-sim (Lim Ji-yeon), uma vilã reconhecida na era Joseon, antiga Coreia, acorda em uma época diferente ao possuir o corpo de Shin Seo-ri, uma atriz com uma carreira pouco promissora. Desbravando um mundo desconhecido, Dan-sim decide usar Cha Se-gye (Heo Nam-jun), um herdeiro calculista e frio de um conglomerado, para se proteger. A trama se desenrola entre comédia, romance e elementos sobrenaturais, unindo uma relação conflituosa que logo será despertada pelo amor.

Dorama

Dorama por Reprodução
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Dorama por Reprodução

Lim Ji-yeon explicou à revista ELLE Korea que interpretar Dan-sim e Shin Seo-ri a fez encarar o desafio como uma figura que funde duas personalidades em um único corpo. “Uma vilã da era Joseon e uma mulher moderna coexistem nela. Em vez de separá-las, encarei como uma única personagem em transformação”, destacou. A atriz adiantou ainda que o romance será um elemento essencial para o desenvolvimento da complexidade da personagem.

Já seu colega de elenco, Heo Nam-jun, descreveu seu personagem como alguém de perfil centrado e calculista. “Ele age com base em cálculo, não emoção. Julga todos os relacionamentos por lucro e sobrevivência”, disse. Para ele, o ponto de virada do papel ocorre justamente com a aproximação de Shin Seo-ri (ou Dan-sim).

Os atores mantiveram uma boa relação nos bastidores do k-drama e destacaram a sintonia criada para o trabalho conjunto. Lim Ji-yeon comentou que eles costumavam treinar diversas cenas juntos, o que contribuiu para uma sequência emocional filmada na Ilha de Jeju, apontada por ela como uma das mais marcantes da produção. Heo Nam-jun reforçou que a atriz foi sua parceira “em todos os momentos” durante o período de filmagens.

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