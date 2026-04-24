CINEMA

Astro de ‘O Iluminado’ faz rara aparição em seu aniversário de 89 anos; confira

Afastado dos holofotes, Jack Nicholson celebrou a data em família e teve registro compartilhado pela filha

K Kamila Macedo

Publicado em 24 de abril de 2026 às 20:22

Jack Nicholson interpretou o protagonista em "O Iluminado" (1980), clássico do terror americano Crédito: Reprodução

Jack Nicholson marcou uma geração no cinema, especialmente por seu papel como Jack Torrance na adaptação da obra homônima de Stephen King, “O Iluminado” (1980). Ganhador de três estatuetas do Oscar, o ator fez sua última atuação nas telonas na comédia romântica “Como Você Sabe”, lançada em 2010. Recentemente, já aposentado, ele surgiu em um registro durante a comemoração de seu aniversário de 89 anos.

Na imagem, divulgada nos Stories do Instagram por sua filha, a também atriz Lorraine Nicholson, o veterano aparece ao lado da cantora Joni Mitchell. “89? 89!”, escreveu Lorraine na legenda da publicação.

Ator Jack Nicholson comemorando seu aniversário de 89 anos ao lado da cantora Joni Mitchell Crédito: Reprodução/Instagram

Afastado das telas desde 2010, Nicholson reduziu drasticamente suas aparições públicas com o passar do tempo. No entanto, sua trajetória em Hollywood é marcada por diversos sucessos além do clássico de 1980; ele também integrou o elenco de longas-metragens como “Sem Destino” (1970) e “Marte Ataca!” (1996).

Consagrado pela crítica, o ator venceu o Oscar de Melhor Ator em duas ocasiões: por “Um Estranho no Ninho” (1975) e “Melhor é Impossível” (1997). Além desses, conquistou a estatueta dourada de Melhor Ator Coadjuvante por sua performance em “Laços de Ternura” (1983).

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Participação no “Saturday Night Live” (SNL)

Uma das raras ocasiões em que Nicholson foi visto publicamente nos últimos anos ocorreu em fevereiro de 2025, na celebração de 50 anos do programa norte-americano “Saturday Night Live” (SNL). Na data da gravação, o astro utilizava uma bengala como apoio para locomoção e quebrava um hiato de quase dois anos sem exposições na mídia.