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Decisões e mudanças: 4 signos passam por transformações profundas e mudar de vida até o final de abril

Universo exige maturidade e decisões rápidas para destravar a vida de quem sente que está patinando no mesmo lugar

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de abril de 2026 às 21:21

Signos e mensagem do universo
Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se você sente que a vida está precisando de um sacode, a sexta-feira, 24 de abril, chegou para colocar ordem no caos. Para os signos de Virgem, Câncer, Sagitário e Aquário, o dia de hoje não aceita hesitação. O cenário astrológico indica que mudanças internas profundas estão se desenhando, e quem souber agir com estratégia em vez de apenas reagir ao mundo, verá resultados concretos antes mesmo do final de semana começar. 

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Para os virginianos, o alerta é contra a impulsividade: a mudança deve ser interna e planejada. Já os cancerianos precisarão de uma dose extra de determinação; o apoio externo pode falhar, e sua vitória virá da confiança nas suas próprias decisões. Sagitário enfrenta o desafio de ser menos impulsivo e mais calculista. Hoje, a força bruta não resolve; o que vai te fazer vencer os obstáculos é uma boa dose de reflexão e estratégia antes de dar o próximo passo.

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Aquário, por sua vez, deve olhar para o futuro e para a construção de parcerias sólidas. O segredo da virada para o aquariano hoje está no equilíbrio entre sua independência sagrada e a necessidade de cooperar com os outros. O universo está enviando sinais claros de que você não precisa carregar o mundo nas costas, mas precisa escolher bem quem caminha ao seu lado. As decisões tomadas hoje terão um efeito dominó, destravando áreas da vida que pareciam estagnadas há meses.

Este dia de virada exige maturidade emocional acima de tudo. Não se assuste com pequenos atritos ou divergências de opinião; eles são apenas o fermento necessário para que as soluções apareçam. Abrace a oportunidade de mudar de rota se perceber que o caminho atual não te leva mais onde você deseja. Ao final desta sexta-feira, o sentimento de renovação será o combustível para um ciclo muito mais autêntico e produtivo para esses quatro signos.

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