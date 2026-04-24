DESABAFO

Atriz revela mágoa do passado com Xuxa: ‘Foi um momento difícil’

Luciana Vendramini foi retirada do ‘Xou da Xuxa’

Felipe Sena

Publicado em 24 de abril de 2026 às 22:36

Atriz morou em mansão de Xuxa Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Luciana Vendramini, de 55 anos, abriu o coração sobre seu passado ao lado da apresentadora Xuxa Meneghel no “Xou da Xuxa”. Aos 16 anos, a artista morou na mansão da Rainha dos Baixinhos enquanto participava de um concurso para ser paquita, porém não venceu a disputa.

A partir dos relatos da atriz é possível notar uma mágoa sobre o passado. "Fui morar no Rio sem saber de muita coisa. Não tinha malícia, eu era muito caipira. Lembro que eu ficava no cenário sozinha esperando a Marlene [Mattos, diretora] que vinha para dar as coordenadas", relembrou Luciana.

Luciana Vendramini 1 de 8

Vendramini ficou sentida por ter sido retirada do Xou da Xuxa em pouco tempo. "Foi um momento muito difícil. Ter saído do programa do nada. Foi criado um concurso entre duas meninas que nunca se inscreveram, eu e a Ana Paula [Guimarães, a Catuxa]", disse.

Vendramini disse que num ao vivo anunciaram que Catuxa foi a escolhida. Sem o pai ou mãe presente, a atriz considerou o momento difícil. “Acabou o programa e eu chorava muito. A Marlene vinha e dizia: ‘Engole o choro”, relatou Luciana.

A atriz explicou que quando saiu da mansão de Xuxa ficou sem rumo. “A vida dela devia ser também uma loucura. Ela me recebeu muito bem em casa, foi muito querida, mas de repente a fada madrinha se tornou invisível, ausente. Acabei indo morar na casa de uma prima da família", contou a atriz.