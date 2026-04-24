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Atriz revela mágoa do passado com Xuxa: ‘Foi um momento difícil’

Luciana Vendramini foi retirada do ‘Xou da Xuxa’

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de abril de 2026 às 22:36

Atriz morou em mansão de Xuxa
Atriz morou em mansão de Xuxa Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Luciana Vendramini, de 55 anos, abriu o coração sobre seu passado ao lado da apresentadora Xuxa Meneghel no “Xou da Xuxa”. Aos 16 anos, a artista morou na mansão da Rainha dos Baixinhos enquanto participava de um concurso para ser paquita, porém não venceu a disputa.

A partir dos relatos da atriz é possível notar uma mágoa sobre o passado. "Fui morar no Rio sem saber de muita coisa. Não tinha malícia, eu era muito caipira. Lembro que eu ficava no cenário sozinha esperando a Marlene [Mattos, diretora] que vinha para dar as coordenadas", relembrou Luciana.

Luciana Vendramini

Atriz Luciana Vendramini por Reprodução | Instagram
Atriz Luciana Vendramini por Reprodução | Instagram
Atriz Luciana Vendramini por Reprodução | Instagram
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Atriz Luciana Vendramini por Reprodução | Instagram

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Vendramini ficou sentida por ter sido retirada do Xou da Xuxa em pouco tempo. "Foi um momento muito difícil. Ter saído do programa do nada. Foi criado um concurso entre duas meninas que nunca se inscreveram, eu e a Ana Paula [Guimarães, a Catuxa]", disse.

Vendramini disse que num ao vivo anunciaram que Catuxa foi a escolhida. Sem o pai ou mãe presente, a atriz considerou o momento difícil. “Acabou o programa e eu chorava muito. A Marlene vinha e dizia: ‘Engole o choro”, relatou Luciana.

A atriz explicou que quando saiu da mansão de Xuxa ficou sem rumo. “A vida dela devia ser também uma loucura. Ela me recebeu muito bem em casa, foi muito querida, mas de repente a fada madrinha se tornou invisível, ausente. Acabei indo morar na casa de uma prima da família", contou a atriz.

Quatro anos depois, Vendramini estreou como atriz na novela "Vamp” (1991). Em época de concurso, algumas candidatas a Paquitas moraram na mansão de Xuxa enquanto participavam do processo de seleção ou no início de suas trajetórias no grupo.

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Xuxa

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