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Irmã de Isabel Veloso chama atenção ao curtir comentário que detona Lucas Borbas

Renata Veloso curtiu comentário que afirma que viúvo de Isabel Veloso não cuida do filho

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de abril de 2026 às 23:11

Lucas Borbas vive conflitos com a família de Isabel Veloso
Lucas Borbas vive conflitos com a família de Isabel Veloso Crédito: Reprodução | Instagram

As polêmicas em torno de Lucas Borbas e a família de Isabel Veloso não param. Desta vez, uma das irmãs da influenciadora, Renata Veloso curtiu o comentário de uma seguidora que apontou que o influenciador não cuida do filho Arthur, de apenas 1 ano.

Na mensagem anônima, a seguidora diz que percebeu que a irmã de Lucas cuida de Arthur, pois segundo ela, a criança é acordada pela irmã do viúvo de Isabel. Renata ainda curtiu outra mensagem, afirmando que ninguém consegue sustentar uma máscara por muito tempo.

Isabel Veloso

Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
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Após várias acusações, Lucas se pronunciou em um longo vídeo. O influenciador, que ganhou os holofotes após atualizar o quadro de saúde e processo de tratamento de Isabel Veloso, rebateu as acusações dos familiares da influenciadora e anunciou uma medida. O influenciador negou que esteja usando a memória de Isabel em benefício próprio e abordou as suposições de que teria traído a influenciadora durante o período em que ela enfrentava problemas de saúde.

Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas após revelar novo romance

Pouco mais de três meses após a despedida da influenciadora Isabel Veloso, que comoveu o Brasil com sua luta contra o câncer, seu marido, Lucas Borbas, tornou-se alvo de críticas após revelar em suas redes sociais que estaria vivendo um novo amor por Reprodução/Redes Sociais
Em um desabafo nos seus stories do Instagram, embalado por uma música chamada "idfc" (Eu não me importo), ele questionou a "fiscalização" dos sentimentos alheios por Reprodução/Redes Sociais
"Desde quando o amor de alguém se mede por um cronômetro? Desde quando existe um prazo universal para o luto?", disparou o viúvo por Reprodução/Redes Sociais
Lucas explicou que sua dor não começou no dia 10 de janeiro, data da morte de Isabel. Para ele, o luto foi vivido em cada noite sem dormir no hospital, em cada crise e em cada batalha que a doença impôs ao casal por Reprodução/Instagram
Lucas relembrou que foi marido, cuidador e apoio até o último segundo, honrando promessas que só os dois conheciam. E foi além, revelou que a própria Isabel, ciente de sua partida, teria dado a ele a "benção" para recomeçar. "Só eu sei quantas vezes ouvi dela: 'Seja feliz. Continue vivendo. Faça isso por você e pelo nosso filho'", revelou por Reprodução | Instagram
Antes do desabafo, Lucas havia postado uma foto ao lado da nova namorada e do filho, Arthur, de apenas um ano por Reprodução/Redes Sociais
Embora a identidade da moça ainda seja mantida em segredo, Lucas confirmou que está se permitindo ser feliz novamente. Segundo ele, o que mais pesou na decisão foi ver como a nova parceira acolheu sua história e, principalmente, como tem se dedicado ao pequeno "TuTu" por Reprodução | Redes Sociais
Namorada do viúvo de Isabel Veloso atuou como fonoaudióloga do filho por Reprodução/Redes Sociais
Namorada de Lucas Borbas se defende após acusações de traição por Reprodução/Redes Sociais
Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin aos 15 anos, Isabel Veloso viveu altos e baixos, alcançou a cura e viu a doença voltar de forma agressiva. Em 2024, ela viralizou ao compartilhar seu estágio terminal, enfrentando até ataques de quem duvidava da gravidade de seu estado por Reprodução/Instagram
Irmã de Isabel Veloso faz desabafo após ex-cunhado assumir novo relacionamento por Reprodução/Instagram
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Pouco mais de três meses após a despedida da influenciadora Isabel Veloso, que comoveu o Brasil com sua luta contra o câncer, seu marido, Lucas Borbas, tornou-se alvo de críticas após revelar em suas redes sociais que estaria vivendo um novo amor por Reprodução/Redes Sociais

“O silêncio fala muito e eu sei. Mas eu cansei de ficar calado”, declarou logo no início. Segundo Lucas, Isabel sofria com ataques constantes nas redes sociais enquanto ainda estava viva. “Ela deitava ao meu lado antes de dormir, pegava o celular e lia comentários maldosos. Ela sentia dor sobre isso”, afirmou.

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Isabel Veloso Lucas Borbas

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