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Irmã de Isabel Veloso chama atenção ao curtir comentário que detona Lucas Borbas

Renata Veloso curtiu comentário que afirma que viúvo de Isabel Veloso não cuida do filho

Felipe Sena

Publicado em 24 de abril de 2026 às 23:11

Lucas Borbas vive conflitos com a família de Isabel Veloso Crédito: Reprodução | Instagram

As polêmicas em torno de Lucas Borbas e a família de Isabel Veloso não param. Desta vez, uma das irmãs da influenciadora, Renata Veloso curtiu o comentário de uma seguidora que apontou que o influenciador não cuida do filho Arthur, de apenas 1 ano.

Na mensagem anônima, a seguidora diz que percebeu que a irmã de Lucas cuida de Arthur, pois segundo ela, a criança é acordada pela irmã do viúvo de Isabel. Renata ainda curtiu outra mensagem, afirmando que ninguém consegue sustentar uma máscara por muito tempo.

Isabel Veloso 1 de 19

Após várias acusações, Lucas se pronunciou em um longo vídeo. O influenciador, que ganhou os holofotes após atualizar o quadro de saúde e processo de tratamento de Isabel Veloso, rebateu as acusações dos familiares da influenciadora e anunciou uma medida. O influenciador negou que esteja usando a memória de Isabel em benefício próprio e abordou as suposições de que teria traído a influenciadora durante o período em que ela enfrentava problemas de saúde.

Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas após revelar novo romance 1 de 11