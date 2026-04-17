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Namorada de Lucas Borbas já convivia com Isabel Veloso antes de morte da influencer; saiba quem

Viúvo há 3 meses assumiu romance após a morte da influenciadora

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de abril de 2026 às 13:39

Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas por viver affair 3 meses após morte da influencer Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Após assumir um romance apenas três meses depois da morte de Isabel Veloso, um detalhe sobre a identidade da nova namorada de Lucas Borbas instigou a curiosidade da web, revelando que a jovem já fazia parte do cotidiano da família muito antes da partida da influenciadora.

A atual companheira de Lucas seria a fonoaudióloga Diulia, que cuidava de Arthur, o filho de pouco mais de um ano do casal. O fato de ela ser uma profissional de confiança, que frequentava a casa e teria sido conhecida por Isabel em vida, não caiu bem nas redes sociais. Para muitos, a proximidade anterior torna o anúncio do namoro um movimento "delicado, especialmente após circular uma foto em que a moça aparece no hospital ao lado de Lucas, Isabel e o bebê.

Saiba quem é a nova namorada de Lucas Borbas 1 de 12

Diante da repercussão da imagem e das suspeitas levantadas por internautas, Diulia decidiu quebrar o silêncio. Ela confirmou que estava presente na rotina da família, mas negou qualquer envolvimento amoroso enquanto Isabel era viva.

“Naquele período, meu vínculo com a família era exclusivamente profissional, dentro da minha atuação como fonoaudióloga. Eu também estava em outro relacionamento, assim como Lucas mantinha o dele. Não houve, em nenhum momento, qualquer tipo de relação extraconjugal ou conduta inadequada”, declarou ela, tentando colocar um fim às acusações de traição.

Na época, Isabel Veloso agradeceu à equipe médica pelos cuidados recebidos: "Queridos enfermeiros e equipe da UTI Neonatal. Não existem palavras suficientes para expressar toda nossa gratidão pelo que vocês fazem todos os dias, mas hoje queremos tentar".

Cercado por críticas, Lucas Borbas não ficou calado. Nesta quinta-feira (16), ele usou os Stories para rebater o que chamou de "fiscalização de sentimentos". Segundo o influenciador, a própria Isabel, ciente da gravidade de seu estado de saúde, teria dado a ele a "benção" para recomeçar.

Namorada do viúvo de Isabel Veloso atuou como fonoaudióloga do filho Crédito: Reprodução/Redes Sociais

"Só eu sei quantas vezes ouvi dela: 'Seja feliz. Continue vivendo. Faça isso por você e pelo nosso filho'", revelou Lucas, garantindo que a nova parceira ama Arthur e tem sido um suporte importante neste momento.

Se para Lucas o momento é de seguir em frente, para a família de Isabel, a ferida parece ter sido reaberta. O pai da jovem, Joelson Veloso, desabafou sobre a rapidez das trocas no mundo moderno: "As pessoas seguem como se tudo pudesse ser substituído. Mas quem viveu o seu amor sabe: você não se substitui".

Pai de Isabel Veloso quebra o silêncio após viúvo assumir namorada Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O clima pesou ainda mais com as declarações das irmãs de Isabel. Renata Veloso afirmou que Lucas teria tirado a aliança de casamento enquanto a esposa ainda lutava pela vida no hospital. Já Priscilla Veloso questionou a ética do viúvo, acusando-o de usar o nome da irmã para obter benefícios e "transformar memória em oportunidade".