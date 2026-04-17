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Namorada de Lucas Borbas já convivia com Isabel Veloso antes de morte da influencer; saiba quem

Viúvo há 3 meses assumiu romance após a morte da influenciadora

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de abril de 2026 às 13:39

Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas por viver affair 3 meses após morte da influencer
Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas por viver affair 3 meses após morte da influencer Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Após assumir um romance apenas três meses depois da morte de Isabel Veloso, um detalhe sobre a identidade da nova namorada de Lucas Borbas instigou a curiosidade da web, revelando que a jovem já fazia parte do cotidiano da família muito antes da partida da influenciadora.

A atual companheira de Lucas seria a fonoaudióloga Diulia, que cuidava de Arthur, o filho de pouco mais de um ano do casal. O fato de ela ser uma profissional de confiança, que frequentava a casa e teria sido conhecida por Isabel em vida, não caiu bem nas redes sociais. Para muitos, a proximidade anterior torna o anúncio do namoro um movimento "delicado, especialmente após circular uma foto em que a moça aparece no hospital ao lado de Lucas, Isabel e o bebê.

Saiba quem é a nova namorada de Lucas Borbas

Viúvo de Isabel Veloso faz declaração à suposta namorada três meses após a morte da influenciadora por Reprodução/Instagram
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Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas por viver affair 3 meses após morte da influencer por Reprodução/Redes Sociais
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Lucas explicou que sua dor não começou no dia 10 de janeiro, data da morte de Isabel. Para ele, o luto foi vivido em cada noite sem dormir no hospital, em cada crise e em cada batalha que a doença impôs ao casal por Reprodução | Instagram
Lucas relembrou que foi marido, cuidador e apoio até o último segundo, honrando promessas que só os dois conheciam. E foi além, revelou que a própria Isabel, ciente de sua partida, teria dado a ele a "benção" para recomeçar. "Só eu sei quantas vezes ouvi dela: 'Seja feliz. Continue vivendo. Faça isso por você e pelo nosso filho'", revelou por Reprodução | Instagram
Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin aos 15 anos, Isabel Veloso viveu altos e baixos, alcançou a cura e viu a doença voltar de forma agressiva. Em 2024, ela viralizou ao compartilhar seu estágio terminal, enfrentando até ataques de quem duvidava da gravidade de seu estado por Reprodução/Instagram
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Viúvo de Isabel Veloso faz declaração à suposta namorada três meses após a morte da influenciadora por Reprodução/Instagram

Diante da repercussão da imagem e das suspeitas levantadas por internautas, Diulia decidiu quebrar o silêncio. Ela confirmou que estava presente na rotina da família, mas negou qualquer envolvimento amoroso enquanto Isabel era viva.

“Naquele período, meu vínculo com a família era exclusivamente profissional, dentro da minha atuação como fonoaudióloga. Eu também estava em outro relacionamento, assim como Lucas mantinha o dele. Não houve, em nenhum momento, qualquer tipo de relação extraconjugal ou conduta inadequada”, declarou ela, tentando colocar um fim às acusações de traição.

Na época, Isabel Veloso agradeceu à equipe médica pelos cuidados recebidos: "Queridos enfermeiros e equipe da UTI Neonatal. Não existem palavras suficientes para expressar toda nossa gratidão pelo que vocês fazem todos os dias, mas hoje queremos tentar".

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Cercado por críticas, Lucas Borbas não ficou calado. Nesta quinta-feira (16), ele usou os Stories para rebater o que chamou de "fiscalização de sentimentos". Segundo o influenciador, a própria Isabel, ciente da gravidade de seu estado de saúde, teria dado a ele a "benção" para recomeçar.

Namorada do viúvo de Isabel Veloso atuou como fonoaudióloga do filho
Namorada do viúvo de Isabel Veloso atuou como fonoaudióloga do filho Crédito: Reprodução/Redes Sociais

"Só eu sei quantas vezes ouvi dela: 'Seja feliz. Continue vivendo. Faça isso por você e pelo nosso filho'", revelou Lucas, garantindo que a nova parceira ama Arthur e tem sido um suporte importante neste momento.

Se para Lucas o momento é de seguir em frente, para a família de Isabel, a ferida parece ter sido reaberta. O pai da jovem, Joelson Veloso, desabafou sobre a rapidez das trocas no mundo moderno: "As pessoas seguem como se tudo pudesse ser substituído. Mas quem viveu o seu amor sabe: você não se substitui".

Pai de Isabel Veloso quebra o silêncio após viúvo assumir namorada
Pai de Isabel Veloso quebra o silêncio após viúvo assumir namorada Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O clima pesou ainda mais com as declarações das irmãs de Isabel. Renata Veloso afirmou que Lucas teria tirado a aliança de casamento enquanto a esposa ainda lutava pela vida no hospital. Já Priscilla Veloso questionou a ética do viúvo, acusando-o de usar o nome da irmã para obter benefícios e "transformar memória em oportunidade".

Isabel Veloso morreu em janeiro de 2026, aos 19 anos, após uma batalha contra um linfoma de Hodgkin. Ela mobilizou milhões ao compartilhar sua rotina, o casamento com Lucas em 2024 e a gravidez de risco.

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Isabel Veloso Lucas Borbas

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