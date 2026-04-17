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Irmã de Isabel Veloso desabafa após viúvo assumir novo namoro: 'Difícil de engolir'

Priscila Kiekow se pronunciou depois que Lucas Borbas revelou estar em um novo relacionamento, apenas três meses após a morte da influenciadora

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de abril de 2026 às 06:52

Priscila Kiekow falou sobre o novo relacionamento de Lucas Borbas, viúvo de Isabel Veloso
Priscila Kiekow falou sobre o novo relacionamento de Lucas Borbas, viúvo de Isabel Veloso Crédito: Reprodução/Instagram

Priscila Kiekow, irmã por parte de mãe de Isabel Veloso, usou as redes sociais nesta quinta-feira (16) para desabafar após a repercussão do novo romance do ex-cunhado, Lucas Borbas, três meses após a morte da influenciadora. A manifestação veio após circular um vídeo em que o viúvo afirma, durante participação em um podcast, que não imaginava assumir outra relação caso Isabel morresse, além de relatar o incômodo com comentários sobre o assunto.

"Sabe o que dói de verdade? Não é o fato de seguir em frente. A vida continua, e isso a gente entende. O que dói, para nós enquanto família, é ver atitudes que distorcem o significado de 'honrar'. Porque honrar não é transformar memória em oportunidade", começou Priscila.

Irmã de Isabel Veloso fez desabafo

Irmã de Isabel Veloso faz desabafo após ex-cunhado assumir novo relacionamento por Reprodução/Instagram
Irmã de Isabel Veloso faz desabafo após ex-cunhado assumir novo relacionamento por Reprodução/Instagram
Post de Lucas Borbas por Reprodução/Instagram
Viúvo de Isabel Veloso faz declaração à suposta namorada três meses após a morte da influenciadora por Reprodução/Instagram
Priscila Kiekow falou sobre o novo relacionamento de Lucas Borbas, viúvo de Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
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Irmã de Isabel Veloso faz desabafo após ex-cunhado assumir novo relacionamento por Reprodução/Instagram

Ela ainda destacou que o ponto central não é impedir que a vida siga, mas a forma como isso acontece. Segundo ela, é essencial preservar a memória de quem partiu com respeito e dignidade. "Existe uma diferença gritante entre manter viva a memória com amor e utilizá-la como fonte de benefício próprio. E é isso que é difícil de engolir", afirmou.

Na sequência, Priscila falou sobre o peso do luto e reforçou que a jovem merece ser lembrada com respeito. "O luto por si só já é pesado demais. Mas existe uma dor ainda mais difícil de carregar: quando, além da saudade, a gente precisa lidar com a falta de respeito com quem já não pode mais se defender. Dilacera. Dilacera pela ausência… e pela forma como a memória dela é tratada. Ela merecia respeito, descanso e amor. E é isso que eu vou continuar defendendo", completou.

Mais cedo, Lucas Borbas também se pronunciou após receber críticas por tornar público que está conhecendo uma nova pessoa. O influenciador, que assumiu que está em um novo romance três meses após a despedida de Isabel, questionou os julgamentos relacionados ao tempo de luto. A influenciadora morreu em janeiro, aos 19 anos, vítima de câncer.

Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas após revelar novo romance

Pouco mais de três meses após a despedida da influenciadora Isabel Veloso, que comoveu o Brasil com sua luta contra o câncer, seu marido, Lucas Borbas, tornou-se alvo de críticas após revelar em suas redes sociais que estaria vivendo um novo amor por Reprodução/Redes Sociais
Em um desabafo nos seus stories do Instagram, embalado por uma música chamada "idfc" (Eu não me importo), ele questionou a "fiscalização" dos sentimentos alheios por Reprodução/Redes Sociais
"Desde quando o amor de alguém se mede por um cronômetro? Desde quando existe um prazo universal para o luto?", disparou o viúvo por Reprodução/Redes Sociais
Lucas explicou que sua dor não começou no dia 10 de janeiro, data da morte de Isabel. Para ele, o luto foi vivido em cada noite sem dormir no hospital, em cada crise e em cada batalha que a doença impôs ao casal por Reprodução/Instagram
Lucas relembrou que foi marido, cuidador e apoio até o último segundo, honrando promessas que só os dois conheciam. E foi além, revelou que a própria Isabel, ciente de sua partida, teria dado a ele a "benção" para recomeçar. "Só eu sei quantas vezes ouvi dela: 'Seja feliz. Continue vivendo. Faça isso por você e pelo nosso filho'", revelou por Reprodução | Instagram
Antes do desabafo, Lucas havia postado uma foto ao lado da nova namorada e do filho, Arthur, de apenas um ano por Reprodução/Redes Sociais
Embora a identidade da moça ainda seja mantida em segredo, Lucas confirmou que está se permitindo ser feliz novamente. Segundo ele, o que mais pesou na decisão foi ver como a nova parceira acolheu sua história e, principalmente, como tem se dedicado ao pequeno "TuTu" por Reprodução | Redes Sociais
Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin aos 15 anos, Isabel Veloso viveu altos e baixos, alcançou a cura e viu a doença voltar de forma agressiva. Em 2024, ela viralizou ao compartilhar seu estágio terminal, enfrentando até ataques de quem duvidava da gravidade de seu estado por Reprodução/Instagram
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Pouco mais de três meses após a despedida da influenciadora Isabel Veloso, que comoveu o Brasil com sua luta contra o câncer, seu marido, Lucas Borbas, tornou-se alvo de críticas após revelar em suas redes sociais que estaria vivendo um novo amor por Reprodução/Redes Sociais

"Muita gente está me julgando porque se passaram três meses. Mas desde quando o amor de alguém se mede por um cronômetro? Desde quando existe um prazo universal para o luto? Há quem leve anos. Há quem precise de meses. E há quem comece a viver esse luto muito antes da despedida final - como foi comigo", disse.

Ele afirmou que acompanhou de perto todo o processo da doença e ressaltou sua dedicação à esposa. "Eu vivi a dor da perda antes mesmo do último adeus. Vivi o medo, a impotência, o sofrimento, as noites sem dormir e a dor de ver quem eu amava lutar todos os dias. Eu honrei minha esposa do começo ao fim. Estive presente quando muitos não suportariam estar. Nos hospitais, nas consultas, nas crises, nas madrugadas difíceis e em cada batalha que a doença trouxe", declarou.

Lucas também negou qualquer abandono e destacou que cumpriu seu papel até o fim. "Não virei as costas. Não falhei com ela. Fui marido, companheiro, cuidador e apoio até o último instante. E só eu sei das promessas que ela me pediu para cumprir. Só eu sei das conversas que tivemos longe das câmeras. Só eu sei quantas vezes ouvi dela: 'Seja feliz. Continue vivendo. Faça isso por você e pelo nosso filho'. Então ninguém tem o direito de reduzir minha história a um julgamento baseado em calendário", afirmou.

Isabel Veloso com a irmã, Priscila Kiekow

Isabel Veloso ao lado da irmã, Priscila Kiekow por Reprodução/ Instagram
Isabel Veloso ao lado da irmã, Priscila Kiekow por Reprodução/ Instagram
Isabel Veloso ao lado da irmã, Priscila Kiekow por Reprodução/ Instagram
Isabel Veloso ao lado da irmã, Priscila Kiekow por Reprodução/ Instagram
Isabel Veloso ao lado da irmã, Priscila Kiekow por Reprodução/ Instagram
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Isabel Veloso ao lado da irmã, Priscila Kiekow por Reprodução/ Instagram

Por fim, ele disse que seguir em frente faz parte do processo e estaria alinhado com os desejos da própria esposa. "Seguir em frente não é traição. Não é esquecimento. Não é falta de amor. É honrar também os últimos desejos de quem partiu. Se três meses para alguns é pouco, respeito. Mas o meu tempo de luto pertence a mim, não à opinião de quem nunca viveu o que vivi".

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Isabel Veloso Lucas Borbas

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