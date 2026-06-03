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Espetáculo premiado internacionalmente volta a Salvador hoje (3) em sessão única; saiba mais

Montagem 'MAR' ocupa o Teatro Martim Gonçalves gratuitamente nesta quarta-feira (3)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de junho de 2026 às 12:35

Espetáculo Mar
Espetáculo Mar Crédito: Divulgação/Sora Maia

Nesta quarta-feira (3), o aclamado espetáculo MAR, da Mimus Companhia de Teatro, faz uma apresentação única e gratuita logo mais, às 18h, no palco do Teatro Martim Gonçalves, no bairro do Canela. A montagem integra a programação oficial da Ocupação Artística UFBA 80 Anos.

O grande diferencial de MAR é o fato de ser uma obra totalmente construída sem o uso da palavra falada. Em cena, os atores e diretores Deborah Moreira e George Mascarenhas apostam tudo na expressividade dos corpos, na mímica corporal dramática e em uma poética visual que prende a atenção do público do início ao fim. Livremente inspirado nas histórias, mistérios e memórias que cercam a Baía de Todos-os-Santos, o espetáculo narra os encontros e conflitos de dois personagens à beira-mar, deixando que o próprio espectador complete os sentidos da narrativa.

Espetáculo Mar

Espetáculo Mar por Divulgação/Sora Maia
Espetáculo Mar por Divulgação/Sora Maia
Espetáculo Mar por Divulgação/Sora Maia
Espetáculo Mar por Divulgação/Sora Maia
Cartaz do espetáculo MAR (2019) por Divulgação/Sora Maia
Espetáculo Mar por Divulgação/Sora Maia
Espetáculo Mar por Divulgação/Sora Maia
Espetáculo Mar por Divulgação/Sora Maia
Espetáculo Mar por Divulgação/Sora Maia
Espetáculo Mar por Divulgação/Sora Maia
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Espetáculo Mar por Divulgação/Sora Maia

Além de marcar o retorno da peça a um dos palcos mais tradicionais de Salvador, o espetáculo vem colhendo frutos fora do país, tendo integrado recentemente a programação do Festival Cultural China-Brasil, em Xangai. Toda essa bagagem nasceu na Universidade Federal da Bahia, fruto da pesquisa dos artistas que também são professores e egressos da instituição.

"Participar da Ocupação Artística UFBA 80 Anos é celebrar uma universidade que sempre acreditou na arte como espaço de reflexão. MAR nasceu desse ambiente e retorna agora para mostrar a força dessa produção ao longo de oito décadas", destaca Deborah Moreira. A iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura (Proext-AC) vai reunir 80 ações culturais até a data oficial do aniversário da instituição, em julho.

Como a apresentação é única, a recomendação é chegar cedo ao Teatro Martim Gonçalves para garantir o seu lugar.  

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  • SERVIÇO

Espetáculo: MAR - Mimus Companhia de Teatro

Quando: Hoje, 3 de junho de 2026 (quarta-feira), às 18h

Onde: Teatro Martim Gonçalves - Escola de Teatro da UFBA (Canela)

Entrada: Aberta ao público (sujeita à lotação do espaço)

Classificação: Livre

Para mais informações, acesse www.mimus.com.br ou @ciamimus nas redes sociais. 

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Tags:

Teatro Ufba Espetáculo Espetáculo mar

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