Comércio, shoppings e serviços: veja o que abre e fecha no feriado de Corpus Christi em Salvador e RMS

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 3 de junho de 2026 às 06:30
Por conta do feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (4), estabelecimentos públicos e comerciais da capital baiana e da Região Metropolitana de Salvador (RMS) terão horários de funcionamento modificados. Para ajudar os leitores a se programarem, o CORREIO fez um levantamento com os horários de funcionamento de shoppings, supermercados, feiras, espaços de lazer, bancos e outros segmentos do comércio.
Confira a lista:
Restaurante Abdul - Cozinha Árabe no Shopping Paralela
Ferreira Costa em Salvador
5 erros de iniciantes na academia
Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025
- Fechado na quinta (4) e sexta-feira (5).
O banco pode bloquear minha conta por dívida? Saiba o que é ilegal e como proteger seu salário
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público na quinta-feira (4). As compensações bancárias não serão efetivadas neste dia, incluindo a TED. A Febraban responde por instituições como Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Santander e Caixa Econômica.