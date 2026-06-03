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Comércio, shoppings e serviços: veja o que abre e fecha no feriado de Corpus Christi em Salvador e RMS

Estabelecimentos comerciais terão funcionamento especial nesta quinta-feira (4)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 3 de junho de 2026 às 06:30

Briga aconteceu na Praça de Alimentação do shopping
Shopping Crédito: Divulgação

Por conta do feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (4), estabelecimentos públicos e comerciais da capital baiana e da Região Metropolitana de Salvador (RMS) terão horários de funcionamento modificados. Para ajudar os leitores a se programarem, o CORREIO fez um levantamento com os horários de funcionamento de shoppings, supermercados, feiras, espaços de lazer, bancos e outros segmentos do comércio.

Confira a lista:

Shopping Bela Vista

  • - Lazer, alimentação e âncoras: 12h às 21h
  • - Lojas e quiosques: 13h às 21h
  • - SAC, Alpha Fitness, Cineflix e o Centro Médico Bela Vista: horários independentes, que podem ser consultados nos respectivos sites.

Shopping Paralela

  • -  Restaurantes, lazer e praça de alimentação: 12h às 22h
  • - Lojas, farmácia e salões de beleza: 09h às 22h
  • - Cinema: consultar programação com horários das sessões no site.

Restaurante Abdul - Cozinha Árabe no Shopping Paralela

Restaurante Abdul - Cozinha Árabe no Shopping Paralela por Divulgação
Restaurante Abdul - Cozinha Árabe no Shopping Paralela por Divulgação
Restaurante Abdul - Cozinha Árabe no Shopping Paralela por Divulgação
Restaurante Abdul - Cozinha Árabe no Shopping Paralela por Reprodução
Restaurante Abdul - Cozinha Árabe no Shopping Paralela por Reprodução
Restaurante Abdul - Cozinha Árabe no Shopping Paralela por Reprodução
Restaurante Abdul - Cozinha Árabe no Shopping Paralela por Reprodução
Restaurante Abdul - Cozinha Árabe no Shopping Paralela por Reprodução
Restaurante Abdul - Cozinha Árabe no Shopping Paralela por Reprodução
Restaurante Abdul - Cozinha Árabe no Shopping Paralela por Reprodução
Restaurante Abdul - Cozinha Árabe no Shopping Paralela por Reprodução
Restaurante Abdul - Cozinha Árabe no Shopping Paralela por Reprodução
Restaurante Abdul - Cozinha Árabe no Shopping Paralela por Reprodução
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Restaurante Abdul - Cozinha Árabe no Shopping Paralela por Divulgação

Shopping Piedade

  • - Funcionamento: 10h às 18h.

Parque Shopping Bahia

  • - Lojas e quiosques: 10h às 22h
  • - Alimentação (praça): 10h às 22h
  • - Alameda Gourmet: 11h às 23h

Ferreira Costa

  • - Unidades Barris e Paralela: 8h às 21h.

Ferreira Costa em Salvador

Ferreira Costa e Neoenergia Coelba se unem em ação com serviços gratuitos por Marketing/Ferreira Costa
Ferreira Costa dos Barris por Divulgação
Ferreira Costa  por Divulgação
Ferreira Costa terá outlet de utilidades para casa por Divulgação
Ferreira Costa na Avenida Paralela por Reprodução
Ferreira Costa  por Divulgação
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Ferreira Costa e Neoenergia Coelba se unem em ação com serviços gratuitos por Marketing/Ferreira Costa

Almacen Pepe

  • - Loja da Pituba: das 7h às 14h
  • - Loja de Alphaville: das das 7h às 21h
  • - Loja do Horto: das 7h às 21h - área gourmet funciona das 7h às 21h
  • - Loja do Shopping Barra: das 12h às 20h.

Outlet Premium Salvador

  • - Lojas e praça de alimentação: das 9h às 21h.

Shopping Center Lapa

  • - Lojas e quiosques: das 11h às 17h
  • Praça de Alimentação: das 11h às 19h
  • Cine Imperial: programação disponível no site.

Shopping da Bahia

  • - Lojas, quiosques e âncoras: 09h às 22h
  • - Praça de alimentação: 09h às 22h
  • - Restaurantes: 11h às 22h
  • - Lazer: 09h às 22h
  • - Clínica: Fechada
  • - Bodytech: 09h às 13h (acesso exclusivo pelo estacionamento D5)
  • - Cinema: conforme programação vigente.

Salvador Shopping

  • - RedeMix: 11h às 21h
  • - Âncoras/Megalojas, Lazer, Alimentação, Farmácias e Vila Junina: 12h às 21h
  • - Demais lojas e quiosques: 13h às 21h.

Salvador Norte Shopping

  • - Mix Mateus: 07h às 22h
  • - Âncoras/Megalojas, Lazer, Alimentação, Farmácias e Vila Junina: 12h às 21h
  • - Demais lojas e quiosques: 13h às 21h.

Alpha Fitness

  • - Unidades Federação, Pituba, Vila Laura, Costa Azul, Aquarius, Vila 2 - Miragem, Vilas 3 - Prime Center e Brotas: 8h às 12h
  • - Unidades Shopping Barra, Vitória Boulevard, Shopping Paseo Itaigara, Shopping Itaigara, Shopping Bela Vista, Shopping Paralela e Vilas 1 - Villa Verde: das 9h às 13h.

5 erros de iniciantes na academia

Treinar todos os dias, testar várias modalidades e aumentar a carga rapidamente pode parecer dedicação, mas tende a gerar o efeito contrário: cansaço excessivo e risco de lesão. por Imagem criada por Inteligência Artificial
Erro 2: Ignorar a orientação profissional  por Freepik
Copiar treinos da internet ou seguir dicas genéricas não apenas é comum, mas perigoso. Cada pessoa tem um objetivo, um histórico e um nível de condicionamento. por Imagem: MilanMarkovic78 | Shutterstock
Erro 3: Executar os exercícios de forma incorreta  por Shutterstock
A pressa em evoluir pode levar à execução errada dos movimentos, o que pode prejudicar os resultados e aumentar o risco de dor ou lesão. por Shutterstock
Erro 4: Criar expectativas irreais por Shutterstock
Esperar mudanças rápidas no corpo pode gerar frustração e desmotivação. Resultados consistentes levam tempo e dependem de regularidade e nem sempre são visíveis apenas no espelho. por Shutterstock
Erro 5: Não manter a constância por Freepik
Treinar intensamente por poucos dias e depois abandonar a rotina acontece muito e é ineficiente. por
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Treinar todos os dias, testar várias modalidades e aumentar a carga rapidamente pode parecer dedicação, mas tende a gerar o efeito contrário: cansaço excessivo e risco de lesão. por Imagem criada por Inteligência Artificial

Smartfit

  • - Unidades Matatu, Shopping Piedade, Assaí Vasco da Gama, Federação, Brotas, Curuzu, Graça, Itaigara, Cabula, Caminho das Árvores, Salvador Shopping, São Caetano, Pituba, Saboeiro, Ribeira, Costa Azul, Stiep, Imbuí I, Armação, Atakarejo Lobato, Campinas Pirajá, Sussuarana, Piatã, Salvador Norte Shopping, Atakarejo Simões Filho, Atakarejo Lauro de Freitas, Dias d'Ávila: 8h às 17h
  • - Unidades Avenida Dom João VI, Pernambués, Avenida Jorge Amado, Atakarejo Cajazeiras, Camaçari : 8h às 14h.

Assaí

  • - Todas as unidades funcionarão no horário normal de funcionamento, das 7h às 22. 

Rede Mix

  • - Unidades Vitória, Alphaville, Chame Chame, Horto, Pituba (Rua Arthur Gomes), Amazonas (Rua Amazonas), Stella Maris, Vilas, Vila Laura, Rio Vermelho, Itaigara, Ondina, Paripe, Itapuã, Sete Portas, IAPI e Imbuí: até 20h
  • - Unidade do Salvador Shopping: das 11h às 21h
  • - Unidades de Simões Filho, Lauro de Freitas e Vilas do Atlântico: funcionamento normal.

Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025

Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação
Assaí Atacadista (SP): faturamento de 84,7 bilhões de reais por Divulgação
Mateus Supermercados (MA): faturamento de 43,5 bilhões de reais por Reprodução/Mix Mateus
Supermercados BH (MG): faturamento de 25,7 bilhões de reais por Divulgação
GPA (SP): faturamento de 20,6 bilhões de reais por Reprodução
Irmãos Muffato (PR): faturamento de 20,3 bilhões de reais por Divulgação/Muffato
Grupo Pereira (SP/SC): faturamento de 17,5 bilhões de reais por Divulgação/Grupo Pereira
Koch Hipermercado (SC): faturamento de 12,9 bilhões de reais por Divulgação
Novo Mateus (PE): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Reprodução
Mart Minas (MG): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Divulgação
Martins Atacado (MG): faturamento de 11,8 bilhões de reais por Divulgação
Cencosud Brasil (SP): faturamento de 10 bilhões de reais por Divulgação
Plurix (SP): faturamento de 9,6 bilhões de reais por Divulgação
DMA Distribuidora (Epa Supermercados, Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo / MG): faturamento de 8,9 bilhões de reais por Reprodução
Companhia Zaffari (RS): faturamento de 8,8 bilhões de reais por Reprodução
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Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação

Hiperideal

  • - Unidades Amazonas (Rua Amazonas), Apipema, Canela, Horto, Pituba (Manoel Dias), Vila Laura, Corredor da Vitória, Alphaville, Caminho das Árvores, Cidade Jardim, Itaigara, Litoral Norte (Estrada do Coco), Orla (Av. Octávio Mangabeira), Orlando Gomes, Patamares e Pituba (Rua Ceará): das 6h30 às 20h
  • - Unidades Armação, Barra, Guarajuba, Praia do Forte Stella Maris (Rua Missionário Otto Nelson): das 7h às 20h
  • - Unidades Graça e Eco Stella (Rua Capitão Melo): das 7h às 18h
  • - Unidade do Shopping Paralela: das 13h às 21h
  • - Unidade do Parque Shopping Bahia: das 6h30 às 21h
  • - Unidade da Lapa: fechada
  • - Unidades Hiperideal em Casa - Costa Espanã, Hiperideal em Casa - Sauípe, Hiperideal em Casa - Hemisphere, Hiperideal em Casa - Iberostate: 24h
  • - Unidade Padoca Ideal - Le Parc: das 6h às 19h.

Ceasa

  • - Funcionamento especial: das 5h às 13h.

Mercado Ogunjá

  • - Funcionamento especial: das 6h às 13h.

Mercado de Paripe

  • - Funcionamento especial: das 6h às 14h.

Mercado da Sete Portas

  • - Funcionamento especial: das 6h às 13h.

Mercado do Rio Vermelho

  • - Boxes: das 7h às 14h;
  • - Praça de Alimentação: das 7h às 16h.

Museu Geológico da Bahia

- Fechado na quinta (4) e sexta-feira (5).

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Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público na quinta-feira (4). As compensações bancárias não serão efetivadas neste dia, incluindo a TED. A Febraban responde por instituições como Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Santander e Caixa Econômica.

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