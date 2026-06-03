HORÁRIOS ESPECIAIS

Comércio, shoppings e serviços: veja o que abre e fecha no feriado de Corpus Christi em Salvador e RMS

Estabelecimentos comerciais terão funcionamento especial nesta quinta-feira (4)

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de junho de 2026 às 06:30

Shopping Crédito: Divulgação

Por conta do feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (4), estabelecimentos públicos e comerciais da capital baiana e da Região Metropolitana de Salvador (RMS) terão horários de funcionamento modificados. Para ajudar os leitores a se programarem, o CORREIO fez um levantamento com os horários de funcionamento de shoppings, supermercados, feiras, espaços de lazer, bancos e outros segmentos do comércio.

Confira a lista:

Shopping Bela Vista

- Lazer, alimentação e âncoras: 12h às 21h

- Lojas e quiosques: 13h às 21h

- SAC, Alpha Fitness, Cineflix e o Centro Médico Bela Vista: horários independentes, que podem ser consultados nos respectivos sites.

Shopping Paralela

- Restaurantes, lazer e praça de alimentação: 12h às 22h

- Lojas, farmácia e salões de beleza: 09h às 22h

- Cinema: consultar programação com horários das sessões no site.

Restaurante Abdul - Cozinha Árabe no Shopping Paralela 1 de 13

Shopping Piedade

- Funcionamento: 10h às 18h.

Parque Shopping Bahia

- Lojas e quiosques: 10h às 22h



- Alimentação (praça): 10h às 22h



- Alameda Gourmet: 11h às 23h



Ferreira Costa

- Unidades Barris e Paralela: 8h às 21h.



Ferreira Costa em Salvador 1 de 6

Almacen Pepe

- Loja da Pituba: das 7h às 14h

- Loja de Alphaville: das das 7h às 21h



- Loja do Horto: das 7h às 21h - área gourmet funciona das 7h às 21h



- Loja do Shopping Barra: das 12h às 20h.



Outlet Premium Salvador

- Lojas e praça de alimentação: das 9h às 21h.

Shopping Center Lapa

- Lojas e quiosques: das 11h às 17h

Praça de Alimentação: das 11h às 19h



Cine Imperial: programação disponível no site.



Shopping da Bahia

- Lojas, quiosques e âncoras: 09h às 22h

- Praça de alimentação: 09h às 22h

- Restaurantes: 11h às 22h



- Lazer: 09h às 22h



- Clínica: Fechada

- Bodytech: 09h às 13h (acesso exclusivo pelo estacionamento D5)

- Cinema: conforme programação vigente.

Salvador Shopping

- RedeMix: 11h às 21h

- Âncoras/Megalojas, Lazer, Alimentação, Farmácias e Vila Junina: 12h às 21h



- Demais lojas e quiosques: 13h às 21h.

Salvador Norte Shopping

- Mix Mateus: 07h às 22h

- Âncoras/Megalojas, Lazer, Alimentação, Farmácias e Vila Junina: 12h às 21h



- Demais lojas e quiosques: 13h às 21h.



Alpha Fitness

- Unidades Federação, Pituba, Vila Laura, Costa Azul, Aquarius, Vila 2 - Miragem, Vilas 3 - Prime Center e Brotas: 8h às 12h

- Unidades Shopping Barra, Vitória Boulevard, Shopping Paseo Itaigara, Shopping Itaigara, Shopping Bela Vista, Shopping Paralela e Vilas 1 - Villa Verde: das 9h às 13h.

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Smartfit

- Unidades Matatu, Shopping Piedade, Assaí Vasco da Gama, Federação, Brotas, Curuzu, Graça, Itaigara, Cabula, Caminho das Árvores, Salvador Shopping, São Caetano, Pituba, Saboeiro, Ribeira, Costa Azul, Stiep, Imbuí I, Armação, Atakarejo Lobato, Campinas Pirajá, Sussuarana, Piatã, Salvador Norte Shopping, Atakarejo Simões Filho, Atakarejo Lauro de Freitas, Dias d'Ávila: 8h às 17h

- Unidades Avenida Dom João VI, Pernambués, Avenida Jorge Amado, Atakarejo Cajazeiras, Camaçari : 8h às 14h.

Assaí

- Todas as unidades funcionarão no horário normal de funcionamento, das 7h às 22.

Rede Mix

- Unidades Vitória, Alphaville, Chame Chame, Horto, Pituba (Rua Arthur Gomes), Amazonas (Rua Amazonas), Stella Maris, Vilas, Vila Laura, Rio Vermelho, Itaigara, Ondina, Paripe, Itapuã, Sete Portas, IAPI e Imbuí: até 20h

- Unidade do Salvador Shopping: das 11h às 21h



- Unidades de Simões Filho, Lauro de Freitas e Vilas do Atlântico: funcionamento normal.



Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025 1 de 15

Hiperideal

- Unidades Amazonas (Rua Amazonas), Apipema, Canela, Horto, Pituba (Manoel Dias), Vila Laura, Corredor da Vitória, Alphaville, Caminho das Árvores, Cidade Jardim, Itaigara, Litoral Norte (Estrada do Coco), Orla (Av. Octávio Mangabeira), Orlando Gomes, Patamares e Pituba (Rua Ceará): das 6h30 às 20h

- Unidades Armação, Barra, Guarajuba, Praia do Forte Stella Maris (Rua Missionário Otto Nelson): das 7h às 20h

- Unidades Graça e Eco Stella (Rua Capitão Melo): das 7h às 18h

- Unidade do Shopping Paralela: das 13h às 21h

- Unidade do Parque Shopping Bahia: das 6h30 às 21h



- Unidade da Lapa: fechada



- Unidades Hiperideal em Casa - Costa Espanã, Hiperideal em Casa - Sauípe, Hiperideal em Casa - Hemisphere, Hiperideal em Casa - Iberostate: 24h

- Unidade Padoca Ideal - Le Parc: das 6h às 19h.

Ceasa

- Funcionamento especial: das 5h às 13h.

Mercado Ogunjá

- Funcionamento especial: das 6h às 13h.

Mercado de Paripe

- Funcionamento especial: das 6h às 14h.

Mercado da Sete Portas

- Funcionamento especial: das 6h às 13h.

Mercado do Rio Vermelho

- Boxes: das 7h às 14h;

- Praça de Alimentação: das 7h às 16h.

Museu Geológico da Bahia

- Fechado na quinta (4) e sexta-feira (5).

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