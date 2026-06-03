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Catorze apostas baianas chegam perto do prêmio milionário da Lotofácil; confira o resultado

Sorteio foi realizado na noite de terça-feira (2)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de junho de 2026 às 07:29

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Shutterstock

Catorze apostas da Bahia ficaram por um número de conquistar o prêmio principal da Lotofácil. No concurso 3701, sorteado na noite de terça-feira (2), os bilhetes acertaram 14 dos 15 números sorteados e garantiram premiações de R$ 1.606,09 cada.

Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas, e o prêmio principal acumulou. A estimativa da Caixa para o próximo sorteio, que será realizado nesta quarta-feira (3), é de R$ 5 milhões.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

As apostas premiadas na Bahia foram registradas em cinco cidades: Barreiras, Filadélfia, Poções, Salvador e Serrinha. Salvador foi o município com o maior número de ganhadores, com três apostas premiadas. Barreiras teve duas apostas contempladas. Já Filadélfia, Poções e Serrinha registraram uma aposta cada.

Confira onde saíram os prêmios na Bahia:

Barreiras – 2 apostas

Filadélfia – 1 aposta

Poções – 1 aposta

Salvador – 3 apostas

Serrinha – 1 aposta

Ao todo, oito apostas baianas aparecem entre as 263 ganhadoras da faixa de 14 acertos.

As dezenas sorteadas foram: 01 - 02 - 04 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 22 - 23 - 24 - 25.

Tags:

Lotofacil Aposta

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