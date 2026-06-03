LOTERIA

Catorze apostas baianas chegam perto do prêmio milionário da Lotofácil; confira o resultado

Sorteio foi realizado na noite de terça-feira (2)

Esther Morais

Publicado em 3 de junho de 2026 às 07:29

Lotofácil Crédito: Shutterstock

Catorze apostas da Bahia ficaram por um número de conquistar o prêmio principal da Lotofácil. No concurso 3701, sorteado na noite de terça-feira (2), os bilhetes acertaram 14 dos 15 números sorteados e garantiram premiações de R$ 1.606,09 cada.

Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas, e o prêmio principal acumulou. A estimativa da Caixa para o próximo sorteio, que será realizado nesta quarta-feira (3), é de R$ 5 milhões.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

As apostas premiadas na Bahia foram registradas em cinco cidades: Barreiras, Filadélfia, Poções, Salvador e Serrinha. Salvador foi o município com o maior número de ganhadores, com três apostas premiadas. Barreiras teve duas apostas contempladas. Já Filadélfia, Poções e Serrinha registraram uma aposta cada.

Confira onde saíram os prêmios na Bahia:

Barreiras – 2 apostas

Filadélfia – 1 aposta

Poções – 1 aposta

Salvador – 3 apostas

Serrinha – 1 aposta

Ao todo, oito apostas baianas aparecem entre as 263 ganhadoras da faixa de 14 acertos.