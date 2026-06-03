Catorze apostas baianas chegam perto do prêmio milionário da Lotofácil; confira o resultado

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Esther Morais
Publicado em 3 de junho de 2026 às 07:29
Catorze apostas da Bahia ficaram por um número de conquistar o prêmio principal da Lotofácil. No concurso 3701, sorteado na noite de terça-feira (2), os bilhetes acertaram 14 dos 15 números sorteados e garantiram premiações de R$ 1.606,09 cada.
Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas, e o prêmio principal acumulou. A estimativa da Caixa para o próximo sorteio, que será realizado nesta quarta-feira (3), é de R$ 5 milhões.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
As apostas premiadas na Bahia foram registradas em cinco cidades: Barreiras, Filadélfia, Poções, Salvador e Serrinha. Salvador foi o município com o maior número de ganhadores, com três apostas premiadas. Barreiras teve duas apostas contempladas. Já Filadélfia, Poções e Serrinha registraram uma aposta cada.
Barreiras – 2 apostas
Filadélfia – 1 aposta
Poções – 1 aposta
Salvador – 3 apostas
Serrinha – 1 aposta
Ao todo, oito apostas baianas aparecem entre as 263 ganhadoras da faixa de 14 acertos.
As dezenas sorteadas foram: 01 - 02 - 04 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 22 - 23 - 24 - 25.