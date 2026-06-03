CONFIRA CARGOS

Simm oferece 293 vagas de emprego em Salvador nesta quarta (3); salários chegam a R$ 2,8 mil

Oportunidades contemplam candidatos com e sem experiência

Esther Morais

Publicado em 3 de junho de 2026 às 07:04

SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 293 vagas de emprego em Salvador para esta quarta-feira (3). Os salários chegam a R$ 2,8 mil, além de benefícios, conforme a função.

Os interessados devem realizar o agendamento por meio do Salvador Digital. Já as pessoas com deficiência (PCD) podem agendar o atendimento pelo telefone (71) 3202-2005.

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O atendimento é realizado de forma híbrida, presencial ou remota via WhatsApp, conforme escolha do candidato no momento do agendamento. Para as vagas que exigem experiência profissional, é necessário comprovar o tempo de serviço em carteira de trabalho.

Entre os destaques estão as vagas para veterinário, com salário de R$ 2.800, mecânico de refrigeração (R$ 2.350), gerente de restaurante (R$ 2.200), açougueiro (R$ 2.194), motorista de caminhão (R$ 2.100) e eletricista (R$ 2.603).

Também há oportunidades para quem busca o primeiro emprego, jovens aprendizes e profissionais sem experiência, especialmente nas áreas de telemarketing, farmácia e fiscalização de lojas.

As maiores quantidades de vagas estão concentradas nos cargos de operador de telemarketing receptivo (75 vagas), atendente de telemarketing (50 vagas) e operador de telemarketing ativo e receptivo (50 vagas).