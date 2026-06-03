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Simm oferece 293 vagas de emprego em Salvador nesta quarta (3); salários chegam a R$ 2,8 mil

Oportunidades contemplam candidatos com e sem experiência

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de junho de 2026 às 07:04

SIMM
SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 293 vagas de emprego em Salvador para esta quarta-feira (3). Os salários chegam a R$ 2,8 mil, além de benefícios, conforme a função.

Os interessados devem realizar o agendamento por meio do Salvador Digital. Já as pessoas com deficiência (PCD) podem agendar o atendimento pelo telefone (71) 3202-2005.

Veja quais são os 25 empregos em alta para 2026

1- Engenheiro(a) de IA  Projeta e constrói sistemas que utilizam inteligência artificial para realizar tarefas como analisar dados, reconhecer padrões e fazer previsões.  por Freepik
2- Técnico(a) de Enfermagem  Auxilia enfermeiros e médicos prestando cuidados básicos ao paciente, administrando medicamentos, registrando sinais vitais e dando suporte a procedimentos médicos em hospitais ou clínicas, como coleta de sangue.  por Agência Brasil
3- Planejador(a) Financeiro(a)  Ajuda pessoas a gerirem seu dinheiro criando estratégias de poupança, investimento e preparação para despesas futuras.   por Imagem: Moon Safari | Shutterstock
4- Consultor(a) de Assuntos Regulatórios  Orienta empresas sobre como atender aos requisitos legais e de conformidade para seus produtos e operações.  por Imagem: Okrasiuk | Shutterstock
5- Geofísico(a) Estuda as propriedades físicas da Terra para compreender processos naturais como terremotos, movimentação de águas subterrâneas e localização de recursos. por Imagem gerada por IA
6- Engenheiro(a) de Segurança de Processo  Analisa e implementa medidas para prevenir acidentes, lesões e danos ao meio ambiente em processos industriais, garantindo a conformidade com as regulamentações de segurança e os padrões da indústria.   por
7- Especialista em Gestão de Contas Apoia clientes respondendo dúvidas, resolvendo problemas e coordenando serviços para manter relacionamentos comerciais sólidos. por Shutterstock
8- Cientista Agrário(a)  Estuda plantas, animais e técnicas agrícolas para melhorar a produção de alimentos e o uso de recursos.  por Marcelo Braga Queiroz
9- Consultor(a) de Investimentos  Auxilia pessoas ou organizações a tomar decisões de investimento avaliando riscos e oportunidades nos mercados financeiros.   por Imagem: Lithiumphoto | Shutterstock
10- Engenheiro(a) de Confiabilidade  Analisa riscos de falhas em usinas e plantas industriais, acompanha manutenções preventivas e faz planos de ação para melhorias em processos.  por Sora Maia/CORREIO
11- Assistente de Dados Coleta, organiza, limpa e atualiza bases de dados para que possam ser usadas facilmente em análises, relatórios e tomada de decisão. por Shutterstock
12- Técnico(a) em Microbiologia  Realiza testes laboratoriais para identificar e estudar microrganismos que afetam saúde, alimentos ou meio ambiente.  por Divulgação
13- Assistente de Pesquisa Clínica  Auxilia na condução de estudos clínicos coordenando participantes, coletando dados e dando suporte aos procedimentos de pesquisa.   por Imagem: fizkes | Shutterstock
14- Gerente de Relações Corporativas  Constrói e mantém relacionamentos entre a empresa e seus parceiros, investidores ou grupos da comunidade.   por
15- Gerente de Novos Negócios Identifica potenciais clientes ou mercados e coordena esforços para conquistar novas oportunidades de vendas.  por Shutterstock
16- Especialista em Manufatura  Supervisiona atividades de produção para garantir que os produtos sejam fabricados de forma correta, eficiente e segura.   por Reprodução
17- Analista de Auditoria  Revisa registros financeiros e processos internos para verificar precisão e conformidade com políticas ou regulamentações.  por Shutterstock
18- Chefe de Gestão de Cadeia de Suprimentos Supervisiona o fluxo de mercadorias e materiais dentro da empresa, coordenando compras, produção, armazenagem e entrega.  por Arisson Marinho/CORREIO
19- Gerente de Seleção  Conduz processos de recrutamento e planejamento de pessoal para atender demandas de equipe.    por Shutterstock
20- Gerente de Instalações  Gerencia a operação de escritórios cuidando de manutenção, segurança e serviços que mantêm os ambientes de trabalho funcionais.  por Reprodução | Freepik
21- Gerente de Planejamento Estratégico  Analisa o desempenho do negócio e as condições de mercado para ajudar a definir metas e prioridades organizacionais de longo prazo.  por Reprodução | Freepik
22- Analista de Energia  Analisa consumo e contratos de fornecimento de energia, identifica oportunidades de economia, propõe projetos para promover a eficiência energética e apoia a estratégia de redução de custos.   por Imagem: Golden Sikorka | Shutterstock
23- Gerente de Projetos de Marketing  Planeja, lidera e executa projetos de marketing do início ao fim, procurando garantir que as campanhas sejam entregues no prazo, dentro do orçamento e alinhadas aos objetivos.   por Imagem: Zamrznuti tonovi | Shutterstock
24- Consultor(a) de Logística  Analisa armazenamento, transporte e gestão de mercadorias, recomendando melhorias de processos para reduzir atrasos, custos e garantir operações de entrega eficientes.  por Shutterstock
25- Analista de Orçamento  Acompanha e revisa o orçamento da empresa ou de áreas específicas dela, acompanhando gastos, analisando desvios, consolidando informações e orientando sobre o uso eficaz dos recursos.  por Imagem: fizkes | Shutterstock
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1- Engenheiro(a) de IA  Projeta e constrói sistemas que utilizam inteligência artificial para realizar tarefas como analisar dados, reconhecer padrões e fazer previsões.  por Freepik

O atendimento é realizado de forma híbrida, presencial ou remota via WhatsApp, conforme escolha do candidato no momento do agendamento. Para as vagas que exigem experiência profissional, é necessário comprovar o tempo de serviço em carteira de trabalho.

Entre os destaques estão as vagas para veterinário, com salário de R$ 2.800, mecânico de refrigeração (R$ 2.350), gerente de restaurante (R$ 2.200), açougueiro (R$ 2.194), motorista de caminhão (R$ 2.100) e eletricista (R$ 2.603).

Também há oportunidades para quem busca o primeiro emprego, jovens aprendizes e profissionais sem experiência, especialmente nas áreas de telemarketing, farmácia e fiscalização de lojas.

As maiores quantidades de vagas estão concentradas nos cargos de operador de telemarketing receptivo (75 vagas), atendente de telemarketing (50 vagas) e operador de telemarketing ativo e receptivo (50 vagas).

O agendamento deve ser feito pelo portal Salvador Digital.

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