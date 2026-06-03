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Frente fria chega nesta quarta (3) a Salvador com chuvas fortes e rajadas de vento

Previsão é de chuvas moderadas a fortes

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de junho de 2026 às 06:47

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A chegada de uma frente fria nesta quarta-feira (3) a Salvador vai provocar chuvas moderadas a fortes e rajadas de vento. As condições de instabilidade devem permanecer até, pelo menos, a próxima sexta-feira (5), quando o sistema começará a perder força e o tempo deve melhorar.

Os dias mais críticos devem ser quinta-feira (4) e sexta-feira (5), quando a Codesal prevê 90% e 80% de chance de chuva, respectivamente, além de rajadas de vento que podem chegar a 42 km/h e 45 km/h. As temperaturas devem oscilar entre 21°C e 28°C.

Veja previsão do tempo até domingo (7)

Quarta (3): 90% de chance de chuva, ventos de 33 km/h e temperaturas entre 21°C e 27°C; por Arisson Marinho/CORREIO
Quinta (4): 90% de chance de chuva, ventos de 42 km/h e temperaturas entre 22°C e 27°C; por Arisson Marinho/CORREIO
Sexta (5): 80% de chance de chuva, ventos de 45 km/h e temperaturas entre 21°C e 28°C; por Arisson Marinho/CORREIO
Sábado (6): 60% de chance de chuva, ventos de 37 km/h e temperaturas entre 21°C e 29°C; por Arisson Marinho/CORREIO
Domingo (7): 40% de chance de chuva, ventos de 26 km/h e temperaturas entre 21°C e 30°C. por Arisson Marinho/CORREIO
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Quarta (3): 90% de chance de chuva, ventos de 33 km/h e temperaturas entre 21°C e 27°C; por Arisson Marinho/CORREIO

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu um alerta para risco de alagamentos e deslizamentos de terra. Em qualquer situação de risco, a população deve acionar o órgão pelo telefone 199 e cadastrar o CEP via SMS para o número 40199.

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Chuvas Previsão do Tempo

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