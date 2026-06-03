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Colisão frontal entre van e carro deixa 16 feridos na BR-242, na Bahia

Acidente provocou interdição total da rodovia por cerca de duas horas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de junho de 2026 às 08:13

Colisão frontal entre van e carro deixa 16 feridos na BR-242, na Bahia Crédito: Samu 

Uma colisão frontal entre uma van e um carro de passeio deixou 16 pessoas feridas na tarde de terça-feira (2), na BR-242, em Itaberaba, na Chapada Diamantina.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 16h, no km 232 da rodovia. Com o impacto, a pista precisou ser totalmente interditada para o atendimento da ocorrência e remoção dos veículos envolvidos.

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De acordo com a PRF, não houve registro de mortes no local. Equipes de resgate foram acionadas para prestar socorro às vítimas. As circunstâncias que provocaram a colisão ainda não foram detalhadas pelas autoridades.

A rodovia foi liberada às 18h06, após a conclusão dos trabalhos de atendimento e retirada dos veículos.

A reportagem procurou a Polícia Civil para obter informações sobre a apuração do acidente, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.

Tags:

Acidente Colisão

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