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Traficantes executam homem e gravam crime após madrugada de terror em Tancredo Neves

Vítima foi cercada por homens armados durante ação atribuída a integrantes do Comando Vermelho

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de junho de 2026 às 09:03

Jonas foi executado após confrontos entre CV e BDM
Jonas foi executado após confrontos entre CV e BDM Crédito: Reprodução

Um homem identificado apenas como Jonas foi morto a tiros durante a madrugada desta quarta-feira (3), no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. O crime foi registrado em vídeo pelos próprios autores e as imagens passaram a circular nas redes sociais poucas horas após a execução.

De acordo com informações apuradas, a ação ocorreu durante uma incursão de integrantes do Comando Vermelho (CV) em uma área conhecida como Macaco, apontada como reduto do Bonde do Maluco (BDM), facção rival. Nas gravações, a vítima aparece rendida e cercada por homens armados com pistolas. Antes dos disparos, os criminosos fazem referências ao grupo criminoso ao qual pertencem e agridem o homem.

Jonas foi executado após confrontos entre CV e BDM

Jonas foi executado após confrontos entre CV e BDM por Reprodução
Jonas foi executado após confrontos entre CV e BDM por Reprodução
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Jonas foi executado após confrontos entre CV e BDM por Reprodução

Moradores da região relataram uma sequência de tiros ao longo da madrugada. O confronto teria provocado momentos de tensão no bairro, onde o policiamento foi reforçado após a ocorrência.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas para averiguar uma denúncia de disparos de arma de fogo na Rua Direta de Tancredo Neves, nas proximidades da Rua Nossa Senhora de Fátima. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um homem caído e sem sinais vitais.

A área foi isolada para a realização da perícia e demais procedimentos legais. O policiamento permanece intensificado na região, com reforço das ações ostensivas e ampliação das rondas.

O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), que apura a autoria e a motivação do assassinato. Segundo a Polícia Civil, a vítima ainda não havia sido formalmente identificada até a divulgação da ocorrência. Guias periciais e de remoção foram expedidas, enquanto testemunhas são ouvidas para auxiliar no esclarecimento do crime.

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