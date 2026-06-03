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Homens fingem ser policiais para entrar em casa e executam jovem na frente da família na Bahia

Suspeitos invadiram imóvel durante a madrugada, executaram a vítima e fugiram após roubar celulares

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de junho de 2026 às 08:30

Mateus da Silva Santos foi morto por falsos policiais
Mateus da Silva Santos foi morto por falsos policiais Crédito: Reprodução

Homens que se passaram por policiais invadiram uma residência e executaram um jovem de 24 anos durante a madrugada de segunda-feira (2), no distrito de Mantiba, em Feira de Santana. A vítima foi identificada como Mateus da Silva Santos.

Segundo informações de policiais, três suspeitos chegaram ao imóvel vestindo roupas escuras e usando capuzes. Ao se apresentarem como policiais, conseguiram acesso à residência. Pouco depois, efetuaram diversos disparos contra Mateus, que morreu ainda no local.

Familiares da vítima e a companheira dele estavam na casa no momento da invasão. De acordo com as testemunhas, após os tiros, os criminosos recolheram os celulares de Mateus e da mulher antes de fugir.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
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Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

A Polícia Militar informou que equipes do 25º Batalhão foram acionadas para atender a ocorrência durante a madrugada. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram o jovem sem sinais vitais e isolaram a área para os procedimentos periciais.

Guias para remoção do corpo e realização da perícia técnica foram expedidas. O caso está sendo apurado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, que busca esclarecer a autoria e a motivação do assassinato.

Em nota, a corporação informou que o policiamento permanece reforçado na região, com apoio de unidades especializadas e intensificação das rondas.

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