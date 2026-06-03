Mais de 130 cidades baianas estão sob alerta de chuvas fortes; veja lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 3 de junho de 2026 às 08:50
Mais de 130 municípios da Bahia permanecem sob alerta de acumulado de chuva nesta quarta-feira (3), conforme aviso emitido Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta, classificado com grau de severidade de perigo potencial, segue válido até as 23h59 de sexta-feira (5).
De acordo com o órgão, há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. O cenário representa baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos de terra, especialmente em cidades com áreas vulneráveis.
O que fazer durante o temporal?
O aviso abrange municípios das regiões Metropolitana de Salvador, Nordeste Baiano, Centro Norte Baiano, Centro Sul Baiano e Sul do estado. Entre as cidades incluídas estão Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Camaçari, Feira de Santana, Alagoinhas, Ilhéus, Itabuna, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Serrinha e Valença.
A instabilidade deve ganhar força com a chegada de uma frente fria à costa baiana nesta quarta-feira (3). O sistema deve provocar aumento das chuvas e rajadas de vento até sexta-feira (5). Apesar da tendência de enfraquecimento da frente fria a partir do fim da semana, a previsão indica que o tempo continuará instável nos próximos dias.
Acajutiba
Água Fria
Alagoinhas
Amargosa
Amélia Rodrigues
Anguera
Antônio Cardoso
Aporá
Apuarema
Araçás
Araci
Aramari
Aratuípe
Aurelino Leal
Barra do Rocha
Barro Preto
Biritinga
Brejões
Buerarema
Cabaceiras do Paraguaçu
Cachoeira
Cairu
Camaçari
Camamu
Candeal
Candeias
Cardeal da Silva
Castro Alves
Catu
Cipó
Coaraci
Conceição da Feira
Conceição do Almeida
Conceição do Jacuípe
Conde
Coração de Maria
Cravolândia
Crisópolis
Cruz das Almas
Dias d'Ávila
Dom Macedo Costa
Elísio Medrado
Entre Rios
Esplanada
Feira de Santana
Gandu
Gongogi
Governador Mangabeira
Ibirapitanga
Ibirataia
Ichu
Igrapiúna
Ilhéus
Inhambupe
Ipecaetá
Ipirá
Irará
Itabuna
Itacaré
Itajuípe
Itamari
Itanagra
Itaparica
Itapicuru
Itapitanga
Itatim
Ituberá
Jaguaripe
Jandaíra
Jiquiriçá
Laje
Lamarão
Lauro de Freitas
Madre de Deus
Maragogipe
Maraú
Mata de São João
Milagres
Muniz Ferreira
Muritiba
Mutuípe
Nazaré
Nilo Peçanha
Nova Ibiá
Nova Soure
Olindina
Ouriçangas
Pedrão
Piraí do Norte
Pojuca
Presidente Tancredo Neves
Rafael Jambeiro
Riachão do Jacuípe
Ribeira do Amparo
Rio Real
Salinas da Margarida
Salvador
Santa Bárbara
Santa Inês
Santanópolis
Santa Terezinha
Santo Amaro
Santo Antônio de Jesus
Santo Estêvão
São Felipe
São Félix
São Francisco do Conde
São Gonçalo dos Campos
São Miguel das Matas
São Sebastião do Passé
Sapeaçu
Sátiro Dias
Saubara
Serra Preta
Serrinha
Simões Filho
Tanquinho
Taperoá
Teodoro Sampaio
Teofilândia
Teolândia
Terra Nova
Tucano
Ubaíra
Ubaitaba
Ubatã
Uruçuca
Valença
Varzedo
Vera Cruz
Wenceslau Guimarães