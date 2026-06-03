FRENTE FRIA

Mais de 130 cidades baianas estão sob alerta de chuvas fortes; veja lista

Aviso do Inmet permanece válido até sexta-feira (5)

Esther Morais

Publicado em 3 de junho de 2026 às 08:50

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Mais de 130 municípios da Bahia permanecem sob alerta de acumulado de chuva nesta quarta-feira (3), conforme aviso emitido Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta, classificado com grau de severidade de perigo potencial, segue válido até as 23h59 de sexta-feira (5).

De acordo com o órgão, há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. O cenário representa baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos de terra, especialmente em cidades com áreas vulneráveis.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

O aviso abrange municípios das regiões Metropolitana de Salvador, Nordeste Baiano, Centro Norte Baiano, Centro Sul Baiano e Sul do estado. Entre as cidades incluídas estão Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Camaçari, Feira de Santana, Alagoinhas, Ilhéus, Itabuna, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Serrinha e Valença.

A instabilidade deve ganhar força com a chegada de uma frente fria à costa baiana nesta quarta-feira (3). O sistema deve provocar aumento das chuvas e rajadas de vento até sexta-feira (5). Apesar da tendência de enfraquecimento da frente fria a partir do fim da semana, a previsão indica que o tempo continuará instável nos próximos dias.

Veja lista de cidades afetadas:

Acajutiba

Água Fria

Alagoinhas

Amargosa

Amélia Rodrigues

Anguera

Antônio Cardoso

Aporá

Apuarema

Araçás

Araci

Aramari

Aratuípe

Aurelino Leal

Barra do Rocha

Barro Preto

Biritinga

Brejões

Buerarema

Cabaceiras do Paraguaçu

Cachoeira

Cairu

Camaçari

Camamu

Candeal

Candeias

Cardeal da Silva

Castro Alves

Catu

Cipó

Coaraci

Conceição da Feira

Conceição do Almeida

Conceição do Jacuípe

Conde

Coração de Maria

Cravolândia

Crisópolis

Cruz das Almas

Dias d'Ávila

Dom Macedo Costa

Elísio Medrado

Entre Rios

Esplanada

Feira de Santana

Gandu

Gongogi

Governador Mangabeira

Ibirapitanga

Ibirataia

Ichu

Igrapiúna

Ilhéus

Inhambupe

Ipecaetá

Ipirá

Irará

Itabuna

Itacaré

Itajuípe

Itamari

Itanagra

Itaparica

Itapicuru

Itapitanga

Itatim

Ituberá

Jaguaripe

Jandaíra

Jiquiriçá

Laje

Lamarão

Lauro de Freitas

Madre de Deus

Maragogipe

Maraú

Mata de São João

Milagres

Muniz Ferreira

Muritiba

Mutuípe

Nazaré

Nilo Peçanha

Nova Ibiá

Nova Soure

Olindina

Ouriçangas

Pedrão

Piraí do Norte

Pojuca

Presidente Tancredo Neves

Rafael Jambeiro

Riachão do Jacuípe

Ribeira do Amparo

Rio Real

Salinas da Margarida

Salvador

Santa Bárbara

Santa Inês

Santanópolis

Santa Terezinha

Santo Amaro

Santo Antônio de Jesus

Santo Estêvão

São Felipe

São Félix

São Francisco do Conde

São Gonçalo dos Campos

São Miguel das Matas

São Sebastião do Passé

Sapeaçu

Sátiro Dias

Saubara

Serra Preta

Serrinha

Simões Filho

Tanquinho

Taperoá

Teodoro Sampaio

Teofilândia

Teolândia

Terra Nova

Tucano

Ubaíra

Ubaitaba

Ubatã

Uruçuca

Valença

Varzedo

Vera Cruz