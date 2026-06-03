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Homem é espancado até a morte após ser acusado de roubo em Paripe

Crime aconteceu nas proximidades do Assaí na noite de terça-feira (2)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de junho de 2026 às 09:21

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação/PC-BA

Um homem morreu após ser violentamente agredido por um grupo de pessoas na noite de terça-feira (2), no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Segundo informações iniciais, a vítima teria sido atacada após ser apontada por moradores como suspeita de envolvimento em roubos registrados na região.

O crime aconteceu nas proximidades do supermercado Assaí. Testemunhas relataram que cerca de cinco homens cercaram a vítima e iniciaram as agressões utilizando pedaços de madeira e arma branca. O homem sofreu diversos golpes e ficou gravemente ferido. 

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro, mas a morte foi constatada ainda no local. De acordo com a Polícia Militar, agentes da 19ª Companhia Independente (CIPM) foram chamados para verificar uma ocorrência de agressão. Ao chegarem ao endereço indicado, encontraram a vítima já sem sinais vitais.

Os suspeitos deixaram o local antes da chegada das equipes policiais e ainda não foram identificados. A autoria e as circunstâncias do homicídio serão investigadas pelos órgãos competentes. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a identidade da vítima nem sobre eventual envolvimento dela em crimes na localidade.

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