Homem é espancado até a morte após ser acusado de roubo em Paripe

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Wendel de Novais
Publicado em 3 de junho de 2026 às 09:21
Um homem morreu após ser violentamente agredido por um grupo de pessoas na noite de terça-feira (2), no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Segundo informações iniciais, a vítima teria sido atacada após ser apontada por moradores como suspeita de envolvimento em roubos registrados na região.
O crime aconteceu nas proximidades do supermercado Assaí. Testemunhas relataram que cerca de cinco homens cercaram a vítima e iniciaram as agressões utilizando pedaços de madeira e arma branca. O homem sofreu diversos golpes e ficou gravemente ferido.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro, mas a morte foi constatada ainda no local. De acordo com a Polícia Militar, agentes da 19ª Companhia Independente (CIPM) foram chamados para verificar uma ocorrência de agressão. Ao chegarem ao endereço indicado, encontraram a vítima já sem sinais vitais.
Os suspeitos deixaram o local antes da chegada das equipes policiais e ainda não foram identificados. A autoria e as circunstâncias do homicídio serão investigadas pelos órgãos competentes. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a identidade da vítima nem sobre eventual envolvimento dela em crimes na localidade.