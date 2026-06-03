VIOLÊNCIA

Homem é espancado até a morte após ser acusado de roubo em Paripe

Crime aconteceu nas proximidades do Assaí na noite de terça-feira (2)

Wendel de Novais

Publicado em 3 de junho de 2026 às 09:21

Polícia Civil Crédito: Divulgação/PC-BA

Um homem morreu após ser violentamente agredido por um grupo de pessoas na noite de terça-feira (2), no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Segundo informações iniciais, a vítima teria sido atacada após ser apontada por moradores como suspeita de envolvimento em roubos registrados na região.

O crime aconteceu nas proximidades do supermercado Assaí. Testemunhas relataram que cerca de cinco homens cercaram a vítima e iniciaram as agressões utilizando pedaços de madeira e arma branca. O homem sofreu diversos golpes e ficou gravemente ferido.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro, mas a morte foi constatada ainda no local. De acordo com a Polícia Militar, agentes da 19ª Companhia Independente (CIPM) foram chamados para verificar uma ocorrência de agressão. Ao chegarem ao endereço indicado, encontraram a vítima já sem sinais vitais.