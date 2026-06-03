JUSTIÇA

Homem acusado de matar a companheira com 44 facadas em Salvador vai a júri popular

Sessão começou na manhã desta quarta-feira (3) no Fórum Ruy Barbosa

Esther Morais

Publicado em 3 de junho de 2026 às 10:03

Mulher foi morta com golpes de faca em Salvador Crédito: Reprodução

O julgamento de Gilmar Correia da Silva, acusado de matar a companheira Lindiane Rufino Soares com 44 facadas, começou na manhã desta quarta-feira (3), no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador. O crime aconteceu em 5 de janeiro de 2025, no apartamento onde o casal morava, no bairro de São Rafael.

A sessão teve início às 9h e é presidida pelo juiz Gabriel Iglesias, da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador. A previsão é que o julgamento dure todo o dia.

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Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), além do interrogatório do réu, estão previstas as oitivas de cinco testemunhas de acusação e quatro de defesa.

Gilmar responde por feminicídio. Ele e Lindiane mantinham um relacionamento há 15 anos e tinham uma filha de 10 anos.

O Conselho de Sentença irá analisar se o crime foi cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, além de avaliar possíveis qualificadoras, como o uso de meio cruel e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Essas circunstâncias podem aumentar a pena em caso de condenação.

O julgamento integra as ações do projeto TJBA Mais Júri, iniciativa criada para ampliar o número de sessões do Tribunal do Júri em todo o estado e dar maior celeridade ao julgamento de crimes dolosos contra a vida.

O que é o Tribunal do Júri?

O Tribunal do Júri é o órgão responsável por julgar crimes dolosos contra a vida, ou seja, aqueles cometidos com intenção de matar. Ele é formado por 25 jurados, dos quais sete são sorteados para compor o Conselho de Sentença em cada julgamento.