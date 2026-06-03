EUA INTERESSADO

Substância psicodélica provoca 'reset neurobiológico' no cérebro, apontam estudos

Raiz de planta originária da África Central é estudada para tratar dependência química



Mariana Rios

Agência Einstein

Publicado em 3 de junho de 2026 às 10:50

Ibogaína: substância é extraída da raiz de planta encontrada em florestas da África Central Crédito: Divulgação/Einstein

A possibilidade de promover uma espécie de "reset neurobiológico" no cérebro tem colocado a ibogaína no centro das discussões científicas sobre novos tratamentos para dependência química. A substância psicodélica, extraída da raiz de uma planta originária da África Central, voltou aos holofotes após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinar uma ordem para ampliar o financiamento de pesquisas e acelerar a análise de ensaios clínicos envolvendo o composto.

A medida é considerada um marco na retomada dos estudos com psicodélicos no país e pode gerar novos dados científicos sobre uma substância que ainda desperta mais perguntas do que respostas entre especialistas.

O interesse da comunidade científica está ligado a uma hipótese cada vez mais discutida em pesquisas recentes: a de que a ibogaína seria capaz de "reiniciar" temporariamente mecanismos cerebrais associados à dependência química.

Uma revisão científica publicada neste ano na revista Molecules sugere que a substância atua em diversos receptores do cérebro e pode reduzir a hiperatividade do sistema de recompensa, área relacionada ao prazer e ao desejo compulsivo por drogas. Na prática, isso poderia diminuir a fissura por substâncias como álcool, cocaína e opioides, além de aliviar sintomas de abstinência.

Segundo a psiquiatra Érica Carneiro Pessoa, pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), muitos pacientes descrevem a experiência como uma mudança abrupta de perspectiva.

"O dependente químico frequentemente vive com um repertório muito restrito, em que a rotina, os relacionamentos e os pensamentos giram em torno da droga. Quando ocorre essa reorganização, ele passa a enxergar outras possibilidades de vida", explica.

Relatos de participantes de pesquisas realizadas no Brasil mostram que a experiência costuma ser intensa. Além de náuseas, tontura e exaustão física, muitos pacientes descrevem lembranças vívidas do passado, reflexões profundas sobre o futuro e experiências emocionais marcantes.

“O Brasil tem uma tradição importante em estudos com substâncias psicodélicas. Há alguns anos, começaram os estudos com ibogaína por aqui e já temos uma produção nacional relevante”, relata o psiquiatra Marcelo Feijó de Mello, professor da graduação em Medicina do Ensino Einstein. “No entanto, as evidências que temos sobre sua eficácia terapêutica ainda são poucas e limitadas aos resultados de estudos observacionais ou relatos de caso.”

Apesar dos resultados promissores, os especialistas ressaltam que a ibogaína continua sendo uma substância experimental. Até hoje, não existem evidências científicas consideradas robustas o suficiente para comprovar sua eficácia terapêutica.

Parte do desafio está justamente na realização dos estudos clínicos. Como os efeitos psicodélicos são facilmente percebidos pelos participantes, torna-se difícil aplicar o modelo tradicional de testes com placebo, considerado o padrão-ouro da pesquisa médica.

Além disso, existem riscos importantes associados ao uso da substância. O principal deles envolve complicações cardíacas, já que a ibogaína pode provocar arritmias graves e aumentar o risco de morte súbita em determinadas situações.

Para o psiquiatra Marcelo Feijó de Mello, professor de Medicina do Einstein, o cenário atual exige equilíbrio entre entusiasmo e cautela.

"Há um futuro promissor para essa terapia, mas ela não deve ser encarada como uma solução para todos os problemas. Algumas pessoas podem se beneficiar bastante, enquanto outras talvez não tenham a mesma resposta", afirma.