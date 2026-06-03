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O truque para fazer o agachamento funcionar de verdade e finalmente definir suas pernas e glúteos

Força, definição e estabilidade dependem menos da carga e mais de um fator que costuma passar despercebido durante o exercício

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de junho de 2026 às 10:51

Agachamento
Agachamento Crédito: Lana Pessoa/Divulgação

O agachamento está entre os exercícios mais completos da musculação e segue como um dos principais aliados de quem busca fortalecer pernas e glúteos. No entanto, os melhores resultados não dependem apenas da quantidade de peso utilizada. Um detalhe muitas vezes negligenciado durante a execução pode fazer toda a diferença: o controle do movimento.

Quando realizado corretamente, o exercício promove uma ativação intensa da musculatura dos membros inferiores, além de contribuir para ganhos de força, estabilidade e condicionamento físico. Para isso, é fundamental respeitar o padrão adequado de movimento, manter a consciência corporal e executar cada repetição com técnica.

7 exercícios para fazer em casa

Rosca direta com objetosTrabalha bíceps de forma localizada. Excelente para ganhar força e resistência nessa musculatura. Que é bastante utilizada no dia a dia por Reprodução: Web
Apoio de frente ao soloProporciona um trabalho de força e resistência pra membros superiores. Ativando peitoral, tríceps e ombros, de forma mais intensa. por Reprodução: Web
Panturrilha em Pé Ativam músculos importantes dos membros inferiores. As panturrilhas são o nosso “segundo coração.” Esse exercício aumenta o retorno venoso e proporciona tônus e força muscular. por Reprodução: Web
Elevação de QuadrilAtiva bastante a musculatura do quadril, aumentam a resistência muscular, força e tônus. por Reprodução: Web
AfundoTrabalha força, resistência muscular e aumentam a capacidade cardiorrespiratória. Aumenta bastante a frequência cardíaca, sendo um ótimo auxiliar no emagrecimento por solar22
AgachamentoTrabalha força, resistência muscular e aumentam a capacidade cardiorrespiratória. Aumenta bastante a frequência cardíaca, sendo um ótimo auxiliar no emagrecimento por Reprodução: Web
Subida de degrauAtiva bastante a musculatura do quadril, aumentam a resistência muscular, força e tônus. por Reprodução: Web
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Rosca direta com objetosTrabalha bíceps de forma localizada. Excelente para ganhar força e resistência nessa musculatura. Que é bastante utilizada no dia a dia por Reprodução: Web

Entre os principais benefícios do agachamento estão o fortalecimento gradual de pernas e glúteos, a melhora do equilíbrio corporal, o aumento da força e do condicionamento físico e a redução do risco de lesões articulares. Esses ganhos tendem a ser mais evidentes quando o exercício faz parte de uma rotina de treinos estruturada e consistente.

O controle durante a descida e a subida é apontado como um dos fatores mais importantes para o desempenho. Movimentos acelerados ou realizados sem estabilidade podem diminuir a eficiência da ativação muscular e comprometer a evolução ao longo do tempo. Já uma execução controlada favorece o recrutamento adequado dos músculos e ajuda a evitar sobrecargas desnecessárias.

Outro aspecto decisivo é a amplitude do movimento. No agachamento, alcançar uma amplitude adequada permite que pernas e glúteos trabalhem de forma mais completa. Além de aumentar a eficiência do exercício, esse cuidado contribui para a segurança das articulações e para uma melhor resposta do corpo em termos de força e estabilidade.

Por outro lado, alguns erros podem limitar os resultados. Postura inadequada, falta de amplitude e movimentos sem controle estão entre os problemas mais comuns. Essas falhas reduzem a eficiência do exercício e podem prejudicar tanto o desempenho quanto a saúde articular.

Para obter melhores resultados, especialistas recomendam manter o controle em todas as fases do movimento, evitar execuções apressadas, ativar corretamente a musculatura envolvida e respeitar os limites naturais do corpo. A combinação entre técnica, consistência e execução adequada continua sendo o caminho mais eficiente para desenvolver pernas e glúteos de forma segura.

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Fitness

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