FITNESS

O truque para fazer o agachamento funcionar de verdade e finalmente definir suas pernas e glúteos

Força, definição e estabilidade dependem menos da carga e mais de um fator que costuma passar despercebido durante o exercício

Carol Neves

Publicado em 3 de junho de 2026 às 10:51

Agachamento Crédito: Lana Pessoa/Divulgação

O agachamento está entre os exercícios mais completos da musculação e segue como um dos principais aliados de quem busca fortalecer pernas e glúteos. No entanto, os melhores resultados não dependem apenas da quantidade de peso utilizada. Um detalhe muitas vezes negligenciado durante a execução pode fazer toda a diferença: o controle do movimento.

Quando realizado corretamente, o exercício promove uma ativação intensa da musculatura dos membros inferiores, além de contribuir para ganhos de força, estabilidade e condicionamento físico. Para isso, é fundamental respeitar o padrão adequado de movimento, manter a consciência corporal e executar cada repetição com técnica.

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Entre os principais benefícios do agachamento estão o fortalecimento gradual de pernas e glúteos, a melhora do equilíbrio corporal, o aumento da força e do condicionamento físico e a redução do risco de lesões articulares. Esses ganhos tendem a ser mais evidentes quando o exercício faz parte de uma rotina de treinos estruturada e consistente.

O controle durante a descida e a subida é apontado como um dos fatores mais importantes para o desempenho. Movimentos acelerados ou realizados sem estabilidade podem diminuir a eficiência da ativação muscular e comprometer a evolução ao longo do tempo. Já uma execução controlada favorece o recrutamento adequado dos músculos e ajuda a evitar sobrecargas desnecessárias.

Outro aspecto decisivo é a amplitude do movimento. No agachamento, alcançar uma amplitude adequada permite que pernas e glúteos trabalhem de forma mais completa. Além de aumentar a eficiência do exercício, esse cuidado contribui para a segurança das articulações e para uma melhor resposta do corpo em termos de força e estabilidade.

Por outro lado, alguns erros podem limitar os resultados. Postura inadequada, falta de amplitude e movimentos sem controle estão entre os problemas mais comuns. Essas falhas reduzem a eficiência do exercício e podem prejudicar tanto o desempenho quanto a saúde articular.