ARRAIÁ DO BELA

Shopping Bela Vista recebe apresentação gratuita da Orquestra Sisaleira

Apresentação gratuita marca o Dia Mundial do Meio Ambiente e destaca projeto baiano que une cultura, educação e sustentabilidade

Carol Neves

Publicado em 3 de junho de 2026 às 10:07

Orquestra Sisaleira Crédito: Divulgação

O Shopping Bela Vista promove, nesta quinta-feira (5), uma apresentação especial da Orquestra Sisaleira dentro da programação do Arraiá do Bela 2026. O espetáculo será realizado a partir das 18h, na Praça Central do empreendimento, no Piso L1, em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

Criada em 2018, na cidade de Conceição do Coité, a Orquestra Sisaleira reúne adolescentes e jovens do Território de Identidade Cultural do Sisal e se tornou conhecida por aliar música, educação ambiental, sustentabilidade e valorização da cultura nordestina.

O grupo é formado por 18 integrantes e tem como principal característica o uso de instrumentos produzidos a partir de resíduos da cadeia produtiva do sisal. A proposta transforma materiais reaproveitados em peças musicais, criando uma conexão entre arte, preservação ambiental e identidade regional.

Segundo o coordenador da iniciativa, Josevaldo Nim, o projeto busca mostrar novas possibilidades para materiais que costumam ter pouco aproveitamento. "Transformamos um material que muitas vezes tinha pouco aproveitamento em música, conhecimento e oportunidade. A Orquestra Sisaleira mostra que é possível gerar valor a partir da nossa própria realidade, conectando sustentabilidade, educação e identidade cultural em um projeto que hoje representa o território sisaleiro dentro e fora da Bahia", afirma.

Além das apresentações, a iniciativa desenvolve oficinas de música, iniciação musical e luteria em municípios da região sisaleira. As atividades têm como objetivo ampliar o acesso à formação artística e estimular práticas ligadas à criatividade, à sustentabilidade e à valorização cultural.

Sob a regência do maestro e lutiê Webson Santana, responsável também pela construção dos instrumentos feitos com madeira de sisal, a orquestra apresenta um repertório inspirado nas tradições culturais do sertão baiano.

A gerente de marketing do Shopping Bela Vista, Juliana Brandão, destaca que a participação do grupo reforça a proposta do evento de promover discussões relevantes por meio da cultura. "O Arraiá do Bela já faz parte do calendário da cidade e buscamos, a cada edição, ampliar essa conexão com temas importantes para a sociedade. Receber a Orquestra Sisaleira no Dia Mundial do Meio Ambiente reforça nosso compromisso em valorizar iniciativas que unem cultura e transformação social", diz.

O Arraiá do Bela segue até 24 de junho com programação gratuita que inclui shows, quadrilhas juninas, comidas típicas, aulas de forró, ações inclusivas e ambientação inspirada nas festas tradicionais do interior nordestino.

Serviço

Orquestra Sisaleira no Arraiá do Bela 2026

Data: 5 de junho

Horário: 18h

Local: Praça Central do Shopping Bela Vista (Piso L1)