REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Não recebemos uma vida curta, mas a tornamos curta' - a reflexão de Sêneca sobre tempo e prioridades

O pensamento do filósofo romano continua sendo compartilhado ao falar sobre pressa, distrações e a sensação de que os anos passam cada vez mais rápido

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de junho de 2026 às 00:30

Sêneca Crédito: Imagem gerada por IA

Muitas pessoas dizem que falta tempo para tudo. Falta tempo para a família, para os amigos, para cuidar da saúde, para descansar ou realizar sonhos antigos. A reflexão de Sêneca atravessou quase dois mil anos justamente porque questiona essa percepção tão comum. Para ele, o problema nem sempre está na quantidade de tempo disponível, mas na forma como ele é utilizado.

Conhecido por suas reflexões sobre existência, virtude e comportamento humano, Sêneca acreditava que boa parte da vida é desperdiçada em preocupações excessivas, distrações constantes e atividades que pouco acrescentam ao que realmente importa.

5 curiosidades sobre Sêneca 1 de 5

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por notificações, redes sociais, excesso de informação e sensação permanente de urgência. Em muitos casos, os dias passam rapidamente sem que as pessoas consigam lembrar o que realmente viveram.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Adiar sonhos por anos, passar mais tempo preocupado do que vivendo, deixar relações importantes para depois ou acreditar que sempre haverá uma oportunidade futura para fazer aquilo que importa.

O pensamento filosófico não sugere abandonar responsabilidades ou viver sem planejamento. A ideia central está mais ligada à necessidade de reconhecer o valor do tempo antes que ele se transforme apenas em lembrança.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à busca por equilíbrio, presença e qualidade de vida em um mundo cada vez mais acelerado.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantos séculos depois. Em um tempo em que muita gente sente que os anos desaparecem rapidamente, Sêneca lembra que a vida não costuma ser curta por natureza, mas pode se tornar curta quando deixamos de prestar atenção ao que realmente vale a pena.