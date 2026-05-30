REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Não desperdice o que resta da sua vida em pensamentos sobre os outros' - a reflexão de Marco Aurélio sobre comparação e paz mental

O pensamento do imperador romano continua sendo compartilhado ao falar sobre comparação, mágoas antigas e o desgaste emocional de viver preso à vida de outras pessoas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de maio de 2026 às 01:00

Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. Crédito: Reprodução

Existe um cansaço que não vem do trabalho nem das obrigações diárias. Ele nasce quando a mente passa tempo demais ocupada com quem foi embora, com quem decepcionou, com quem teve sucesso ou com aquilo que os outros pensam. A reflexão de Marco Aurélio atravessou séculos justamente porque fala sobre um dos maiores desperdícios emocionais da vida humana: entregar tempo e energia mental a pessoas sobre as quais não se tem controle.

Um dos principais nomes do estoicismo, Marco Aurélio defendia que a paz interior depende da capacidade de direcionar atenção para aquilo que realmente está sob responsabilidade de cada indivíduo. Para ele, a mente frequentemente se perde observando a vida dos outros enquanto negligencia a própria.

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A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por redes sociais, comparação constante e exposição permanente da vida alheia. Em muitos casos, as pessoas passam mais tempo acompanhando escolhas, opiniões e conquistas dos outros do que observando os próprios caminhos.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Pensar repetidamente em quem machucou você, comparar sua trajetória com a de outras pessoas, reviver discussões antigas ou gastar energia tentando entender comportamentos que já não podem ser mudados.

O pensamento estoico não sugere indiferença às relações humanas. A ideia central está mais ligada à capacidade de preservar a própria energia emocional em vez de desperdiçá-la com situações, julgamentos e pessoas que fogem completamente do seu controle.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à ansiedade, ao excesso de comparação e à dificuldade moderna de permanecer presente na própria vida.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantos séculos depois. Em um tempo em que muita gente vive emocionalmente ocupada com a vida dos outros, Marco Aurélio lembra que a única existência que realmente pode ser transformada é a própria.